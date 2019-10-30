Сообщать о прибытии иностранного работника нужно по новой форме

Что случилось?

Министерство внутренних дел России 30 июля 2019 года выпустило Приказ от 30.07.2019 № 514 , которым утверждены административный регламент по предоставлению госуслуги по осуществлению миграционного учёта иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и формы документов.

Зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2019.

В чем суть документа?

Поправками обновлён административный регламент осуществления МВД России миграционного учёта иностранцев в России. В том числе определены сроки и последовательность действий по вопросам миграции, порядок взаимодействия органов МВД с иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, МФЦ и иными организациями при постановке иностранных граждан и лиц без гражданства на миграционный учёт. Кроме того, утверждены обновлённые формы:

заявления о регистрации иностранца по месту жительства;

уведомления о прибытии иностранца в место пребывания;

отметки о регистрации иностранца по месту жительства и о снятии регистрации;

отметки о подтверждении выполнения действий, необходимых для постановки на учёт иностранца по месту пребывания.

Чем такие вопросы регулировались ранее?

Приказ МВД России от 23.11.2017 № 881, которым был утверждён ранее применявшийся административный регламент, признан утратившим силу.

Кому будет полезен новый документ?

Заявителями при осуществлении учёта являются, в том числе:

сторона, принимающая иностранца (гражданин РФ, юрлицо, филиал или представительство юрлица и др.);

постоянно или временно проживающий в РФ иностранец, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся в РФ, и подлежащий регистрации по месту жительства;

иностранец, подлежащий постановке на учёт по месту пребывания в установленных случаях.

В каких случаях работодатель считается принимающей стороной?

Работодатель является в отношении иностранца принимающей стороной и, соответственно, обязан предоставить в орган миграционного учёта уведомление о прибытии иностранного гражданина (работника) в место пребывания при одновременном соблюдении двух условий:

у него трудится иностранец или лицо без гражданства;

этот сотрудник живёт по адресу компании или в её помещении без адреса.

Куда необходимо сообщить о прибытии иностранца?

Уведомление нужно представить в орган миграционного учёта: лично в МВД, через МФЦ или направить почтой.

В какой срок подаётся уведомление о прибытии иностранца?

По общему правилу уведомить территориальный орган МВД России о прибытии иностранца в место пребывания необходимо не позднее 7 рабочих дней со дня его прибытия.

В отдельных случаях установлен иной срок уведомления. Так, если постоянно проживающий в РФ иностранный гражданин прибыл в место пребывания для работы вахтовым методом, срок сокращается до 1 рабочего дня, следующего за днём прибытия.

Что нового в форме уведомления?

В новой форме уведомления внесены следующие изменения:

добавлено поле для указания номера телефона иностранца;

удалено поле для указания номера телефона по месту постановки на учёт;

добавлены поля для указания реквизитов документа, подтверждающего право пользования жилым помещением принимающей стороной;

не нужно указывать дату убытия на отрывной части бланка;

отведено больше места для наименования работодателя и сведений о законных представителях;

изменено название строки «Факт. адрес», теперь это «Адрес организации».

К уведомлению необходимо приложить подтверждающие документы: копию паспорта иностранца; свидетельство о праве собственности на помещение; в некоторых случаях копию трудового договора или подряда.

В каких случаях могут отказать в приёме уведомления?

Поводов для отказа в приёме уведомления теперь больше. Так, бумаги не примут, если отрывную часть документа заполнили неразборчиво или с исправлениями. Не получится сдать документы и в том случае, если у иностранца просрочен паспорт. В таких случаях выдаётся справка с основанием отказа.

Что является результатом предоставления госуслуги?

Результат предоставления госуслуги — регистрация иностранца по месту жительства (снятие с регистрации); постановка на учёт по месту пребывания (снятие с учёта).

Почему важно правильно обратиться за госуслугой?

Дело в том, что за нарушение миграционного законодательства предусмотрено суровое наказание. Иностранного специалиста могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей и выдворить с территории России. Должностным лицам организации за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учёта, в том числе за неуведомление о прибытии иностранца грозит штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

Когда Приказ вступает в силу?

Документ начал применяться с 28 октября 2019 года.