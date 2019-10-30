Сообщать о прибытии иностранного работника нужно по новой форме

Что случилось?Министерство внутренних дел России 30 июля 2019 года выпустило Приказ от 30.07.2019 № 514, которым утверждены административный регламент по предоставлению госуслуги по осуществлению миграционного учёта иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и формы документов.
Зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2019.
В чем суть документа?Поправками обновлён административный регламент осуществления МВД России миграционного учёта иностранцев в России. В том числе определены сроки и последовательность действий по вопросам миграции, порядок взаимодействия органов МВД с иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, МФЦ и иными организациями при постановке иностранных граждан и лиц без гражданства на миграционный учёт. Кроме того, утверждены обновлённые формы:
- заявления о регистрации иностранца по месту жительства;
- уведомления о прибытии иностранца в место пребывания;
- отметки о регистрации иностранца по месту жительства и о снятии регистрации;
- отметки о подтверждении выполнения действий, необходимых для постановки на учёт иностранца по месту пребывания.
Чем такие вопросы регулировались ранее?Приказ МВД России от 23.11.2017 № 881, которым был утверждён ранее применявшийся административный регламент, признан утратившим силу.
Кому будет полезен новый документ?Заявителями при осуществлении учёта являются, в том числе:
- сторона, принимающая иностранца (гражданин РФ, юрлицо, филиал или представительство юрлица и др.);
- постоянно или временно проживающий в РФ иностранец, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся в РФ, и подлежащий регистрации по месту жительства;
- иностранец, подлежащий постановке на учёт по месту пребывания в установленных случаях.
В каких случаях работодатель считается принимающей стороной?Работодатель является в отношении иностранца принимающей стороной и, соответственно, обязан предоставить в орган миграционного учёта уведомление о прибытии иностранного гражданина (работника) в место пребывания при одновременном соблюдении двух условий:
- у него трудится иностранец или лицо без гражданства;
- этот сотрудник живёт по адресу компании или в её помещении без адреса.
Куда необходимо сообщить о прибытии иностранца?Уведомление нужно представить в орган миграционного учёта: лично в МВД, через МФЦ или направить почтой.
В какой срок подаётся уведомление о прибытии иностранца?По общему правилу уведомить территориальный орган МВД России о прибытии иностранца в место пребывания необходимо не позднее 7 рабочих дней со дня его прибытия.
В отдельных случаях установлен иной срок уведомления. Так, если постоянно проживающий в РФ иностранный гражданин прибыл в место пребывания для работы вахтовым методом, срок сокращается до 1 рабочего дня, следующего за днём прибытия.
Что нового в форме уведомления?В новой форме уведомления внесены следующие изменения:
- добавлено поле для указания номера телефона иностранца;
- удалено поле для указания номера телефона по месту постановки на учёт;
- добавлены поля для указания реквизитов документа, подтверждающего право пользования жилым помещением принимающей стороной;
- не нужно указывать дату убытия на отрывной части бланка;
- отведено больше места для наименования работодателя и сведений о законных представителях;
- изменено название строки «Факт. адрес», теперь это «Адрес организации».
В каких случаях могут отказать в приёме уведомления?Поводов для отказа в приёме уведомления теперь больше. Так, бумаги не примут, если отрывную часть документа заполнили неразборчиво или с исправлениями. Не получится сдать документы и в том случае, если у иностранца просрочен паспорт. В таких случаях выдаётся справка с основанием отказа.
Что является результатом предоставления госуслуги?Результат предоставления госуслуги — регистрация иностранца по месту жительства (снятие с регистрации); постановка на учёт по месту пребывания (снятие с учёта).
Почему важно правильно обратиться за госуслугой?Дело в том, что за нарушение миграционного законодательства предусмотрено суровое наказание. Иностранного специалиста могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей и выдворить с территории России. Должностным лицам организации за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учёта, в том числе за неуведомление о прибытии иностранца грозит штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.
Когда Приказ вступает в силу?Документ начал применяться с 28 октября 2019 года.
Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел
Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.
Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.