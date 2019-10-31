Как записаться на прием к депутату. Ну, вдруг вам надо!

Обзор от Госдумы.

На этой неделе депутаты работают в своих регионах. Рассказываем, как попасть на личную встречу с вашим представителем в парламенте РФ.

Как часто депутаты встречаются с избирателями?

Депутат в соответствии с ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы» должен «рассматривать обращения избирателей, лично вести прием граждан в порядке и сроки, которые установлены Регламентом, но не реже чем один раз в два месяца, проводить встречи с избирателями не реже чем один раз в полгода».

А есть ли график?

Прием граждан проводится по предварительной записи. Существует «График приема граждан фракциями в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в Приемной Государственной Думы». Расписание на осеннюю сессию вы можете посмотреть здесь

Предварительная запись производится в Приемной Государственной Думы (Москва, ул. Моховая, дом 7), с графиком ее работы вы можете ознакомиться здесь.

Что нужно делать?

Напрямую к депутату можно записаться через региональную приемную, адрес и контактный телефон которой также можно уточнить во фракции (телефоны вы увидите ниже) либо на ее официальном сайте.

Записываясь, вы можете выбрать, как вам удобнее пообщаться с депутатом: лично или по видеосвязи. Для приема по видеосвязи нужно с паспортом прийти в приемную депутата, где будет сеанс связи.

Также можно найти контакты помощников и приемной депутата на официальном сайте его фракции, после чего связаться с ними и оставить заявку. Перед приемом помощники свяжутся с вами и сообщат, когда и где будет прием.

Справки по вопросам личного приема граждан фракциями в Государственной Думе можно получить по телефонам:

8 (495) 629—64—25 — Фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

8 (495) 692—87—36 — Фракция Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

8 (495) 629—61—01 — Фракция Политической партии «Справедливая Россия»;

8 (495) 629—61—23 — Фракция Политической партии «Либерально-демократическая партия России» приема иногородних граждан.

Общероссийский день приема граждан

В соответствии с поручением Президента РФ ежегодно в День Конституции Российской Федерации (12 декабря) проводится общероссийский день приема граждан.