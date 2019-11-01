Как заполнить путевой лист легкового такси

Путевой лист легкового такси — форма 4 — понадобится для оформления по каждому транспортному средству, осуществляющему индивидуальные перевозки людей и багажа. Подробнее о правилах его заполнения — в нашем материале.

Кто может использовать путевой лист легкового такси

Путевой лист при оказании услуг легкового такси придется применять каждому перевозчику, поскольку осуществление перевозок пассажиров и грузов автотранспортом без оформления путевого листа запрещено (п. 2 ст. 6 закона «Устав автомобильного транспорта...» от 08.11.2007 № 259-ФЗ). Иметь этот документ должно каждое транспортное средство, выходящее в рейс ( п. 9 приложения к приказу Минтранса России от 18.09.2008 № 152 ).

При этом не важно, кто является собственником транспорта или лицом, эксплуатирующим авто. То есть оформлять его должны и юрлица, и ИП, выполняющие индивидуальные перевозки пассажиров и грузов.

Какую форму можно использовать как бланк путевого листа для такси

Бланк путевого листа для легкового такси предусмотрен в постановлении Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78. Он унифицированный и предназначен для учета работы, выполненной на указанном в нем транспортном средстве, и отражения данных, позволяющих начислить водителю зарплату. Называется такой путевой лист формой № 4. Изначально он был создан для использования перевозчиками-юрлицами.

От путевых листов, предназначенных для иных видов применяемого для перевозок транспорта, лист по форме 4 отличает необходимость отражения показаний не только спидометра, но и таксометра, а также информации о полученных от пассажиров за услуги перевозки денежных средствах.

Поскольку применять формы, утвержденные Госкомстатом, с 2013 года необязательно ( информация Минфина России № ПЗ-10/2012 ), допустимо использовать самостоятельно разработанный бланк аналогичного содержания. Однако при этом такой бланк должен включать реквизиты, перечисленные в разделе приложения II к приказу № 152.

При создании своего бланка можно внести корректировки в бланк унифицированной формы. Последнее позволяет не только учесть обновляющиеся требования к обязательным реквизитам документа, не внося принципиальных изменений в исходный бланк, но и модифицировать изначально предназначавшуюся для юрлиц унифицированную форму, создав на ее базе документ, используемый в качестве путевого листа для такси ИП. Самостоятельно разработанную форму необходимо утвердить внутренним нормативным документом.

Создается путевой лист в одном экземпляре и традиционно оформляется на бумаге уполномоченным работником перевозчика. Однако уже есть попытки использовать электронную форму (например, ее в качестве тестовой применяет для путевого листа компания «Яндекс.Такси»).

Сколько действует путевой лист такси

Выдать путевой лист водителю необходимо до начала рейса (п. 10 приложения к приказу № 152):

единственного, если его протяженность превышает длительность смены (рабочего дня);

первого, если за смену (рабочий день) рейсов будет совершено несколько или всего один.

Таким образом, срок действия путевого листа такси привязывается к смене (рабочему дню). Это значит, что оформлять его следует не только ежедневно, но и посменно. Если транспорт обслуживается не единственным водителем, то на каждого оформляется свой путевой лист (п. 11 приложения к приказу № 152). Последнее требование является обязательным условием для обеспечения корректности таксировки данных путевых листов. Каждый лист отражает условия работы конкретного водителя, позволяя в отношении него проверить:

затраты времени на саму работу, простои, ремонты;

наличие вины в простоях и невыполненных рейсах;

правильность внесения данных о каждом из осуществленных рейсов;

правильность расхода топлива и отражения показаний по нему.

Указанные сведения учитываются при начислении зарплаты водителю, а данные об израсходованном топливе служат основанием для отнесения расходов по нему на затраты.

Особенности оформления и образец заполнения бланка формы № 4

Как правильно заполнить путевой лист для такси? Рассмотрим это на примере оформления формы № 4 и приведем созданный на ее бланке образец путевого листа для такси.

При заполнении формы № 4 следует соблюдать обязательные для всех применяемых при перевозках путевых листов правила с учетом актуальных требований к ним. Приведены эти правила в приложении к приказу № 152. Вносить изменения в форму № 4 не требуется — информацию нужно дополнить:

данными об ОГРН перевозчика при внесении сведений о нем;

датой и временем контроля технического состояния авто перед выездом;

сведениями о прохождении водителем предрейсового медосмотра.

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Оформлять путевой лист на авто, используемое в качестве легкового такси, обязательно. Этот документ можно составить по унифицированной форме № 4 или на бланке, разработанном самостоятельно. К реквизитам, используемым в путевом листе легкового такси, предъявляются те же требования, которые действуют для аналогичных документов, оформляемых в связи с пассажиро- и грузоперевозками, осуществляемыми авто- и электротранспортом.