Как мошенники ради 10-20 тысяч руб. подводят людей под уголовку

Какими могут быть самые плохие последствия от попадания в поле зрения мошенников? Как правило, большинство негативных вариантов заканчиваются потерей той или иной суммы денег, но бывает и хуже: человек может сам того не осознавая, стать частью мошеннической схемы, соучастником.

Схема, о которой я расскажу далее, в последнее время набирает обороты. И наибольшую опасность она представляет не для жертвы, на деньги которой нацелены мошенники, а для того лица, которое, само того не ведая, участвует в преступной операции, и берет на себя всю вину.

Небольшая предыстория

Мужчина продавал через доску интернет-объявлений персональный компьютер за 20 000 рублей. Ему поступило сообщение: кто-то заинтересовался его объявлением, и желает узнать о товаре подробнее. Началась переписка, в ходе которой продавец рассказал всю интересующую покупателя информацию о товаре. Наконец, тот подытожил: «Меня все устраивает, но живу я далековато. Однако, как раз рядом с Вашим домом работает мой друг, сейчас я переведу на Вашу карту деньги, а вечером он придет и заберет компьютер».

Продавец написал номер своей карты, деньги пришли на нее незамедлительно и в полном объеме. Мужчина обрадовался, что совершил сделку, но радость была не долгой: практически сразу, как к нему на карту поступили деньги, покупатель начал вести себя странно.

Его внезапно начало смущать, что он приобретает технику, которая была в употреблении, и он начал выставлять дополнительные требования: продавец должен собрать упаковки и чеки от всех комплектующих компьютера, а также предоставить гарантию в один год. Если что-то сломается, покупатель выставит счет за ремонт.

Собирался компьютер давно, поэтому упаковки и чеки давно были выкинуты, и уж тем более, никакую гарантию мужчина покупателю предоставлять не собирался. Получив отказ, тот заявил, что передумал совершать покупку, и потребовал вернуть деньги. Продавец был не против, только спросил у покупателя, куда переслать деньги, ведь полный номер карты отправителя в сообщении от банка о поступлении средств не указывается.

Тот ответил: «Все очень просто, у меня есть карта, которая привязана к указанному в объявлении номеру телефона. Можете перекинуть на нее». Продавец совершил операцию, и забыл об этой ситуации на несколько месяцев — до тех пор, пока на пороге его квартиры не появились сотрудники полиции.

Что произошло дальше

Полицейские попросили мужчину проехать с ним в отдел, где заявили, что он подозревается в совершении мошеннических действий — жительница соседнего региона перечислила ему на карту 20 000 рублей за шубу, и теперь у нее нет, ни денег, ни шубы.

Не сразу, но до гражданина начало доходить, что это как-то связано с неудавшейся попыткой продать компьютер. Он хотел показать переписку с мошенником правоохранителям, но «покупатель» заблаговременно удалил из переписки все сообщения, которые касались перевода денег. По смыслу оставшихся сообщений выходило так, что он не пересылал денег, просто расспросил о товаре, подумал и отказался его покупать.

Поскольку, с момента происшествия прошло достаточно много времени, поднять переписку из архивов было попросту невозможно, а перевод полученных мошенническим способом денег другому лицу невиновности нашего героя, увы, не доказывал. В конечном итоге он был переведен в свидетели, но понервничать пришлось изрядно.

Суть мошеннической схемы

Преступники просто размещают объявления о продажи дорогостоящих вещей по заниженным ценам, и ждут жертв. Когда те выходят на связь, их просят оплатить товар и предоставляют номер карты человека, продающего что-то за схожую сумму. Добывается номер вышеописанным способом.

И уже после, преступник разыгрывает спектакль, и требует «вернуть» деньги, уже на ту карту, которая находится у него (как правило, она открывается на украденные паспортные данные, или просто выменивается у дворового алкоголика на бутылку). После этого, он подчищает переписку и переходит к следующей жертве.

С совершения аферы, до момента выхода правоохранителей на подставленных преступниками граждан, проходит около полугода. Все деньги жертв к тому моменту уже аккуратно выведены, карты заблокированы, нити обрезаны. Преступники в полной безопасности, занимаются обманом новых жертв, выводя деньги через других граждан.

Как видите, получить деньги заранее иногда может быть даже опасней, чем перевести их продавцу до получения товара. Чтобы обезопасить себя от подобного обмана, нужно просто о нем знать и помнить.