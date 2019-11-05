Как будет действовать закон о «суверенном интернете»?

С 1 ноября вступил в силу закон, в соответствии с которым в России создается национальная система маршрутизации интернет-трафика. Закон призван обезопасить отечественный сегмент интернета от возможных внешних угроз.

Законом определяются необходимые правила маршрутизации трафика и организуется контроль их соблюдения, а также регулируются вопросы создания необходимой инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность россии?ских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения россии?ских операторов связи к зарубежным корневым серверам. Кроме того, законом создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собои? россии?ские пользователи. Наконец, законом вводится необходимость проведения регулярных учении? органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетеи? по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности россииского сегмента сети.

На наиболее часто поступающие в адрес редакции официального сайта Государственной Думы вопросы о том, как именно будет работать закон, отвечает Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Закон вводит целый ряд новых понятий, в частности, «точка обмена трафиком», «номер автономной системы» — что они означают?

— Точка обмена трафиком — это физическое место, где соединяются между собой сети различных организаций (крупных компаний, провайдеров интернет-услуг, хостинг-провайдеров и т. п.). Упрощенно — это зал, где стоят стойки с коммутаторами и много-много проводов, в котором как на бирже предлагаются маршруты движения пакетов информации. Выбор маршрутов или, другими словами, обмен трафиком осуществляется со скоростями, превышающими скорость работы домашнего роутера во много раз. Такие точки существенно повышают качество и надежность интернета в стране и фактически являются национальным достоянием.

Номер автономной системы — это обозначение сетевой структуры, которая принадлежит одной административной единице (ООО, ЗАО или иной юридической форме, либо физическому лицу) и которая имеет соединения более чем с одним интернет-провайдером, таким образом обладает определенной самостоятельностью и самодостаточностью.

Не следует путать номер автономной системы и IP-адрес. Автономной системе может быть назначено много IP-адресов.

При определении маршрута прохождения пакета данных в направлении конкретного IP-адреса используются номера автономных систем, что упрощает процесс маршрутизации. Можно провести аналогию с почтой: номер автономной системы — это как почтовый индекс, а IP-адрес — полный адрес абонента.

Правда ли, что Россию по этому закону могут отключить от Всемирной сети, и в стране будет создан свой отдельный интернет?

— Рунет является частью общемирового цифрового пространства. В нашей стране культура взаимодействия с сетью, бизнес-подходы строились на принципах открытости и доступности ресурсов сети. Благодаря этому, компании российского IT-сообщества добились существенных успехов как на отечественном, так и на зарубежных рынках.

Когда критики закона говорят об изоляции Рунета, они переворачивают суть и задачи закона с ног на голову.

Его главная цель в том, чтобы вне зависимости от внешних или внутренних условий интернет был доступен российским гражданам.

Чтобы все те сервисы, которые сегодня обеспечивают быстрое и удобное решение задач пользователей, а это электронные госуслуги, онлайн-банкинг, социальные сети, интернет-магазины, — были доступны в полном объеме.

Ощутят ли простые пользователи эффект закона на себе? Не вырастет ли плата за интернет, ведь операторы связи должны будут потратиться на специальные технические средства для противодействия киберугрозам?

— По заверениям авторов и профильных органов исполнительной власти, расходы, необходимые для закупки оборудования противодействия угрозам, заложены в бюджете Российской Федерации на 2019–2021 годы в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в части, относящейся к федеральному проекту «Информационная безопасность».

Учения, о которых говорится в законе, — что это такое и как они будут проходить?

— Порядок проведения учений будет устанавливаться Правительством Российской Федерации. Предполагается, что их проведение не будет заметно обычным пользователям. Имеющийся опыт уже проводившихся тестов подтверждает реальность подобных утверждений.

Эта система будет действовать всегда или будет реализовываться только в случае чрезвычайных ситуаций (например, при попытках воздействия на российский сегмент сети извне)?

— Централизованное управление адресацией и маршрутизацией в Рунете будет вводиться только в случае выявления угрозы, то есть когда Центр мониторинга определит наличие критического сбоя во внешней сети или целенаправленного воздействия на национальный сегмент сети Интернет. Порядок централизованного управления сетью утверждается Правительством Российской Федерации.

Означает ли этот закон, что будет легче блокировать информацию?

— Информация, распространение которой запрещено в России, уже блокируется согласно процедурам, прописанным в законодательстве. Закон предусматривает переход на более технологически совершенный уровень, который обеспечит выполнение требований законодательства об информации более точными инструментами работы с интернет-трафиком, использование которых не должно отражаться на качестве и скорости доступа к интернет-сервисам для граждан и компаний.

Не повлечет ли закон блокировку социальных сетей, скажем, Facebook или Twitter?

— Хотел бы еще раз отметить, что закон не о блокировках, а о создании резервной системы обеспечения доступности ресурсов сети Интернет для российских пользователей, повышающей надежность и качество услуг связи.