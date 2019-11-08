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Что случилось?

В чем суть документа?

В Подмосковье снизили ставку по налогу на имущество и расширили перечень «кадастровой» недвижимости.

Для чего приняты такие поправки?

Поправки подготовлены в целях снижения роста налоговой нагрузки на бизнес в Московской области. Изменения замедлят рост налоговой ставки на недвижимость, налоговая база по которой рассчитывается исходя из её кадастровой стоимости.

Новшества призваны оптимизировать налоговое администрирование, реализовать изменения налогового законодательства, принятые в этом году.

Какие изменения в Налоговом кодексе коснулись налога на имущество организаций?

Законом № 345-ФЗ от 29.09.2019 г. скорректирован перечень недвижимости, которая облагается налогом по кадастровой стоимости. В результате организациям придётся платить налог с недвижимости, которая признаётся объектом обложения налогом на имущество физлиц. Получается, что по кадастровой стоимости организации будут платить налог за:

жилые дома;

квартиры, комнаты;

гаражи и машино-места;

единые недвижимые комплексы;

объекты незавершенного строительства;

иные здания, строения, сооружения, помещения.

По сути, перечень открытый. Получается, что все объекты, по которым определена кадастровая стоимость, будут теперь облагаться повышенным налогом. Власти Московской области уже воспользовались поправками и расширили перечень «кадастровой» недвижимости, а также скорректировали региональный налог на имущество организаций. Вскоре аналогичные поправки стоит ждать в других субъектах России, в том числе в Москве.

По каким новым объектам нужно платить налог на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости?

В перечень «кадастровой» недвижимости Подмосковья включены нежилые помещения площадью от 1 тыс. кв. м., расположенные в многоквартирных домах и предназначенные (согласно сведениям из ЕГРН) или фактически используемые для размещения объектов торговли, общепита и бытового обслуживания.

Как поменялась налоговая ставка по налогу на имущество организаций?

Изначально (до внесения поправок) налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, должна была вырасти с 1,5% в 2019 году до 2% в 2020 году. Однако теперь в отношении данных объектов ставка составит 1,7% в 2020 году и будет расти на 0,1 процентных пункта каждый год до 2023 года (в 2021 году — 1,8%, в 2022 году — 1,9%, в 2023 году и последующие годы — 2%).

Когда Закон вступает в силу?

Документ вступит в силу 1 января 2020 года.