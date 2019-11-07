Правительство и Центральный банк согласовали новую конструкцию пенсионных накоплений — «гарантированный пенсионный план».

Отказавшись от последних элементов пенсионной системы, установленной реформой 2003 года, разработчики «плана» не только устраняют государство от какого-либо участия в процессе пенсионного накопления в будущем, но и окончательно конфисковывают «замороженные» ранее отчисления.

Дело в том, что с 2014 года власти остановили процесс накопления пенсий за счет 6% начислений на заработную плату. С тех пор средства, выплачиваемые государству работодателями на эти цели, ежегодно направляются в Пенсионный фонд РФ на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Чтобы еще сильнее сэкономить на государственных выплатах людям власть прекратила с 2016 года индексацию пенсий работающих пенсионеров, а в 2018 году пошла на существенное увеличение пенсионного возраста.

При этом общественной или государственной необходимости в этой экономии не было и нет: федеральный бюджет — профицитный, правительство располагает значительными резервами.

Согласно новому «плану» накопительная часть пенсии будет формироваться на добровольной основе, и финансироваться она будет за счет заработной платы самого работника. Ему предлагается ежемесячно отчислять до 6% собственной зарплаты на будущую пенсию. Главный мотивирующий элемент — льгота по подоходному налогу (НДФЛ): им не будет облагаться отчисленная на накопление пенсии сумма зарплаты.

Если работник соглашается направлять из своей месячной зарплаты, скажем в 100 тыс. рублей, на накопление 6% (6 тыс. рублей), то на руки он будет получать не 87 тыс рублей, как прежде, а 81780 рублей (87 тыс. рублей минус 6 тыс. рублей отчислений плюс 780 рублей льгота по подоходному налогу).

Разработчики предполагают, что такая схема будет стимулировать работников ежемесячно переводить в управление в негосударственные пенсионные фонды свои отчисления (по 6000 рублей как в нашем примере). Порядок инвестирования этими организациями таких средств граждан в доходные активы регулируется государством. А вот гарантирования государством какого-либо уровня доходности вложений не предусматривается.

Конструкция добровольная — любой работник может отказаться от перечисления средств по этой схеме. Если у него есть желание и возможность делать долгосрочные накопления на будущую пенсию, то он уже сегодня может и без «гарантированного плана» любой объем средств инвестировать по своему усмотрению в существующие финансовые инструменты или размещать на банковских депозитах.

Уверен, что большинство российских работников не захочет, да и просто не сможет отказаться от какой-либо части текущего потребления. Сейчас люди живут от получки до получки, откладывая средства только на небольшие покупки, требующие накопления в течение нескольких месяцев, или неся тяжелое бремя потребительских кредитов. Средняя заработная плата в России сегодня составляет не 100 тыс. рублей, а всего 45 тыс. рублей, при этом половина работников получает зарплату ниже 34 тыс. рублей.

Граждане с высокими зарплатами, безусловно заинтересованные в накоплениях на будущие пенсии, также не пожелают участвовать в предложенной властью конструкции, а будут инвестировать свои средства самостоятельно, несмотря на наличие налогового стимула.

Главная проблема здесь — сложившееся недоверие к государственным органам власти и их экономической политике. Разумный человек не примет схему «гарантированного пенсионного плана» в условиях экономического застоя и ожидания очередного кризиса, который может спровоцировать девальвацию рубля, высокую инфляцию и обесценивание рублевых активов, а значит и разорение финансовых институтов и предприятий, в акции которых пенсионные фонды инвестируют средства пенсионных накоплений.

В такой ситуации любой человек, защищая имущественные интересы своей семьи, будет склонен в целях сохранения средств обменивать свои кровные рубли на доллары США. Так он будет уверен в том, что накопленная по итогам десятилетия сумма в долларах окажется более весомой и реально гарантированной, чем накопления через «гарантированный пенсионный план», даже с учетом предлагаемой налоговой льготы.

Прежняя пенсионная система, нацеленная на интересы граждан, задушена властями полностью. А ничего нового создать не получится. Не могут существовать никакие успешные и привлекательные конструкции долгосрочного пенсионного инвестирования, пока не изменится государственная политика и не начнется устойчивый экономический рост, пока не вернется доверие граждан к государственным институтам.