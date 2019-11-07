ЦБ снизил ключевую ставку: как это влияет на простых людей

Центробанк в конце октября принял решение снизить ключевую ставку до 6,5%. Как это влияет на простых людей и стоит ли ждать последующего снижения ставок по ипотеке и потребительским кредитам?

Для кого снижение ставки хорошо, а для кого плохо?

Безусловно, ключевая ставка ЦБ влияет на жизнь людей. В этой ситуации мы говорим не только о кредитах, но и о сбережениях, которые есть у граждан.

У понижения ставки есть как положительные, так и отрицательные стороны.

Так, если ставка падает слишком низко, то у людей со средними доходами сокращаются возможности сбережения своих средств без существенных рисков. Снижение ставки является безусловным позитивом для тех, кто по каким-то причинам живет в кредит или планирует взять ипотеку или купить в кредит машину, но не имеет достаточно средств для этого.

Снизит ли Центробанк ставку еще раз?

Так как текущее замедление инфляции связано со слабой динамикой реальных доходов населения, то можно предположить, что рост цен продолжит замедляться, а у Центробанка появятся основания для дальнейшего смягчения денежной политики. Вслед за этим банки будут снижать ставки по потребительским кредитам и ипотеке, хотя скорость реагирования на изменение политики ЦБ РФ будет также замедляться. Более того, отечественные банки не привыкли работать в условиях низких ставок.

Поэтому не стоит ждать резкого падения стоимости кредитов, хотя тенденция к этому будет прослеживаться. Те, у кого есть на руках ипотечный кредит, могут рефинансировать свои задолженности уже сегодня, хотя имеет смысл подождать дальнейшего смягчения политики ЦБ и реакции банков на это событие. Если же ставка регулятора упадет ниже 6,0%, то это может привести к очередному расцвету потребительского кредитования. Это не повод, чтобы увлекаться финансовыми займами на длительный срок. Ситуация в экономике может измениться в течение 3-5 лет, поэтому главным правилом заемщика должна оставаться осторожность.

Как распоряжаться деньгами в этих условиях?

Для тех, у кого есть сбережения, настает время более активного управления своими финансами. Фондовый рынок предоставляет довольно много вариантов более выгодного вложения своих накоплений. Соответственно, стоит заняться своим финансовым самообразованием, а также выделить время на то, чтобы изучить возможности инвестирования, пока фондовый рынок не убежал слишком далеко. Пока ставка ЦБ РФ все еще позволяет опережать инфляцию даже на депозите в банке, но дальнейшее смягчение политики приведет к тому, что пассивные деньги начнут постепенно терять свою ценность.

Поэтому нельзя откладывать вопрос активного управления сбережениями на отдаленное будущее.