Какие изменения по госпошлине с 2020 года

И организациям (ИП), и обычным гражданам довольно часто приходится вносить в бюджет государства плату за совершение в их адрес чиновником или госорганом юридически значимых действий. Рассказываем про изменения по госпошлине с 2020 года в законодательстве.

Новое основание вернуть госпошлину

С 1 января 2020 года можно вернуть государственную пошлину, если уполномоченное ведомство не рассмотрело заявление. А именно, вернуло заявление и/или документы, которые чиновники не стали рассматривать.

Отметим, что до 2020 года нельзя было вернуть госпошлину по этому основанию.

Это новый подп. 7 п. 1 ст. 333.40 НК РФ (внёс п. 49 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Уточнены документы для возврата госпошлины

С 1 января 2020 года законодатели уточнили, в каких случаях необходимы копии или оригиналы документов для возврата госпошлины.

Так, при внесении госпошлины наличными нужны подлинники платежных документов, а при безналичных перечислениях достаточно копий.

Теперь в законе отмечено, что дополнительные документы не нужны, если в информационной системе государственных и муниципальных платежей есть информация о соответствующем платеже.

Отметим, что до 2020 года копий было достаточно, чтобы вернуть часть госпошлины. А вот для её возврата целиком нужны были подлинники.

Это новая редакция п. 3 ст. 333.40 НК РФ (внёс п. 49 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Право уточнить платёжку

С 1 января 2020 года платежное поручение с ошибками на перечисление госпошлины можно уточнить, если деньги дошли до бюджета на соответствующий счет Федерального казначейства.

То есть, теперь такое правило прямо прописали в Налоговом кодексе РФ.

Это новый п. 9 ст. 333.40 НК РФ (внёс подп. «г» п. 49 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Новый механизм возврата госпошлины

С 1 января 2020 года заявление о возврате госпошлины можно оформить и отправить через сайт госуслуг (региональные порталы госуслуг и иные порталы, интегрированные с единой системой идентификации и аутентификации). Обязательное условие: если заявление на госуслугу подавалось и госпошлина уплачивалась таким же способом.

Письмо Минфина России от 01.10.2019 № 03-05-06-03/75345 уточняет: при наличии информации об уплате госпошлины в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах представлять документы, подтверждающие её, не нужно.

Это новый абзац п. 3 ст. 333.40 НК РФ (внёс п. 49 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Новые случаи, когда госпошлины нет

С 1 января 2020 года в некоторых случаях нет обязанности платить госпошлину за изменения в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), который ведёт Росреестр.

Так, изменения в ЕГРН зарегистрируют бесплатно, если они:

понадобились из-за поправок в законодательстве (т. е. принят новый нормативный правовой акт); не зависят от правообладателей, владельцев и пользователей соответствующего объекта недвижимости.

А именно, не нужно перечислять госпошлину, чтобы добавить или изменить сведения:

которые должны были внести госорганы, но не сделали этого;

о невозможности госрегистрации без личного участия правообладателя;

о возражениях или правах требования по зарегистрированному праву на объект.

Речь идёт о внесении изменений в ЕГРН записи: о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости;

о невозможности госрегистрации права без личного участия правообладателя;

о невозможности госрегистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель с/х назначения или обременения такого земельного участка до завершения рассмотрения судом дела о его изъятии в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства РФ;

о наличии прав требований в отношении зарегистрированного права, сведений об адресе электронной почты и/или о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, с лицом, в пользу которого зарегистрированы ограничение права и обременение объекта недвижимости. Учтите, что указанные сведения могут быть внесены в ЕГРН самостоятельно Росреестром в порядке информационного взаимодействия между ведомствами.

Это новая редакция п. 3 ст. 333.35 НК РФ (внёс подп. «б» п. 48 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Новые плательщики госпошлины

До 2020 года на основании п. 18 ч. 1 ст. 333.35 НК РФ некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, освобождались от уплаты госпошлины за предоставление лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения этих НКО.

Однако с 01.01.2020 указанная норма утратила силу (Федеральный закон от 07.03.2018 № 50-ФЗ). Поэтому с 1 января 2020 года размер госпошлины для них установлен п. 92 ст. 333.33 НК РФ и составляет 7500 рублей.

В отношении действующих пробуренных одиночных скважин НКО садоводов, огородников или дачников могли добывать подземные воды для хозяйственно-бытового водоснабжения до 01.01.2020 без получения лицензии на пользование недрами.