Худей на благо родины. Почему ваш вес важен для экономики страны

Лишний вес — это нагрузка не только на здоровье его обладателя, но и на национальную экономику в целом. Новейшие исследования показывают, что ожирение граждан дорого обходится государственной казне, причем эти расходы растут по всему миру.

Больше кг — меньше ВВП

Лишний вес — уже не личное дело каждого: за дополнительные килограммы у своих граждан приходится расплачиваться государствам. Уже сегодня страны «большой двадцатки» (G20) теряют ежегодно 3,5% ВВП из-за проблем, связанных с лишним весом их граждан. В следующие 30 лет ожирение в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20 отнимет 5,3 трлн долларов — это примерно столько же, сколько составит ВВП Германии или Японии за тот же период. Актуальна проблема и для России: избыточный вес россиян будет отнимать у экономики по 4,2% в год. Вам кажется, что ВВП — это слишком абстрактное понятие для жизни обывателя?

Потери экономики и бюджета, связанные с ростом ожирения населения, неизбежно приведут к росту налоговой нагрузки на граждан. К 2050 году жители Евросоюза будут платить в среднем на 300 долларов в год больше, а американцы — на 1 350 долларов. Таковы результаты масштабного исследования «Тяжелое бремя ожирения», опубликованного в октябре экспертами ОЭСР. Ученые проанализировали данные по странам ОЭСР (это 36 наиболее экономически развитых стран), ЕС (28 стран) и G20, чтобы понять, как влияет растущее ожирение на экономику в целом.

Рост ожирения приведет к росту налогов: жители Евросоюза будут платить больше на 300 долларов в год, американцы — на 1 350 долларов.

Оказалось, что практически во всех странах избыток килограммов ведет к недостатку денег. Начиная с юных лет через проблемы в учебе и карьере и потом через более низкий доход и частые болезни, ведущие к потере трудоспособности и даже ранней смерти. Но есть и хорошая новость: профилактика ожирения на государственном уровне будет очень эффективной в плане отдачи денег. Впрочем, обо всем по порядку.

Ложечка за маму, ложечку за папу...

Проблема лишнего веса приобретает масштабы эпидемии: за 20 лет, с 1996 по 2016 год, число людей, страдающих от ожирения, увеличилось на 59%. В 2016 году в странах ОЭСР 24% населения страдало от ожирения, это на 3 процентных пункта больше, чем было в 2010-м. Кажется, что эти 3 п. п. — не так уж и много? Но в масштабах ОЭСР это дополнительные 50 млн человек.

Сколько вешать в килограммах? В исследовании «Тяжелое бремя ожирения» эксперты ОЭСР применяют наиболее широко используемую во всем мире и универсальную (подходящую всем, независимо от пола и типа телосложения) градацию веса — индекс массы тела (ИМТ). Нормальным считается вес, если ИМТ составляет от 18,5 до 24,9. При ИМТ от 25 врачи говорят об излишнем весе, а если ИМТ переваливает за 30 — начинается ожирение.

Конечно, приведенные цифры — это почти как средняя температура по больнице, слишком уж разные страны собраны в ОЭСР. Наиболее остро проблема ожирения стоит в США: там от ожирения страдает 36,2% взрослого населения, всего же лишний вес наблюдается более чем у 70% населения. Штатам почти не уступает Саудовская Аравия. Следом идут Турция, Мальта, Новая Зеландия.

В России, как и во многих европейских странах, ожирением страдают около 20% населения. А вот по доле людей с лишним весом мы почти догнали Америку — у нас таковых наберется аж 60% населения. Наиболее же стройные люди живут в азиатских странах. Так, минимальная доля населения с ожирением оказалась в Индии (3,9%) и Японии (4,3%).

Почему вес растет? Ответ прост: мы стали больше есть. Если в 1961-м люди потребляли в среднем 2 700 килокалорий в сутки, то в 2013 году — уже 3 200. А физической активности больше не стало. Не улучшилось и качество питания. Сегодня меньше половины жителей Италии, Испании и Мексики едят здоровую пищу, а в Великобритании таких и вовсе меньше трети.

Но что особенно тревожит уже не только врачей, но и экономистов и политиков, так это стремительно растущее ожирение среди детей. На первом месте и здесь США: лишний вес наблюдается у 20,4% детей, а ожирение — у 21,4%. Минимальный уровень опять же у Индии — 4,8% и 2% соответственно. Российские дети оказались в середине: 14,2% имеют лишний вес, а еще 7,1% уже страдают от ожирения. При этом последние исследования показывают: вес детей может влиять на всю их дальнейшую жизнь и в итоге сказываться на экономике в целом.

Пропуск в худшую жизнь

Ожирение — это то, за что человек расплачивается всю свою жизнь. Деньгами, социальным положением, ну и самой жизнью. Дети с избыточным весом в три раза чаще подвергаются буллингу в школе. Данные различаются по странам, но практически везде девочкам достается больше. Хуже всего приходится пухлым девочкам в Чехии и Италии, где над ними издеваются в четыре раза чаще, чем над их худыми подружками.

И это лишь начало целой вереницы негативных событий. Дети, ставшие объектом буллинга, чаще пропускают уроки и показывают в среднем худшие результаты по учебе. Многолетние исследования в Великобритании, США и России показали, что лишний вес может влиять на уровень образования. Социологи отбирали 15-летних подростков, страдающих ожирением, и отслеживали их судьбу на протяжении 14 лет. Оказалось, что ожирение может мешать получить высшее образование: у мальчиков шансы окончить университет снижались на 58%, у девочек — на 38% по сравнению с худыми сверстниками.

Проблемы возникают и при поиске работы. В среднем по странам ОЭСР соискателям с лишним весом на 8% сложнее найти работу. И, к сожалению, эта дискриминация имеет объяснение: полные люди чаще отсутствуют на рабочем месте по состоянию здоровья и поэтому менее продуктивны, говорится в исследовании. Во Франции в прошлом году были опубликованы данные, которые показывают связь ожирения с низкой производительностью труда, а также более частым обращением за социальной помощью.

Урон, который наносит ожирение рынку труда, равен потере 54 млн работников на полную ставку.

Трагедия отдельного человека в масштабе страны вырастает в национальную проблему. Если сложить эту более низкую производительность, отсутствие на работе, более ранний выход на пенсию вследствие проблем со здоровьем, то окажется, что во всех 52 странах, охваченных исследованием, потери рабочего времени будут идентичны потере 54 млн работников на полную ставку. Если же попытаться оценить потери в деньгах, то, учитывая средние зарплаты в странах ОЭСР, можно сказать, что усредненные потери составляют ежегодно по 863 доллара по ППС на каждого работника.

Дорогой наш пациент

Полные люди в 2,4 раза чаще обращаются за медицинской помощью, пишут авторы исследования ОЭСР. И чем больше людей страдают от ожирения, тем быстрее растут медицинские расходы: их личные, страховых компаний, государства. Уже сегодня именно ожирение становится причиной 60% всех новых случаев выявления диабета, 18% новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 11% — деменции и 8% — онкологических заболеваний. Пропорционально растут и расходы на их лечение. «Ожирение ответственно за 70% всех расходов на лечение диабета, 23% всех расходов на лечение сердечно-сосудистых заболеваний и 9% — рака», — пишут авторы исследования.

В общей сложности страны ОЭСР тратят 311 млрд долларов в год, или 8,4% своих бюджетов на здравоохранение, именно на лечение тех заболеваний, которые возникли в результате того, что у пациентов был лишний вес. По всем странам, участвующим в исследовании, цифра еще больше — 42 млрд долларов в год. Впереди планеты всей, как водится, США — там 14% всех медицинских расходов идет на лечение ожирения и его последствий. В пересчете на каждого жителя страны получается внушительная сумма в 645 долларов в год. В нашей стране цифры куда скромнее — 102 доллара на человека.

Впрочем, вылечиться можно не от всего. Ожирение сокращает продолжительность жизни. В разных странах лишний вес отнимает от средней продолжительности жизни от 0,9 до 4,2 года. В России этот показатель, к сожалению, довольно высок — почти четыре года.

В России смертность от болезней, вызванных ожирением, составит 140 человек на 100 тыс. населения — вдвое выше, чем в ЕС.

Из-за болезней, вызванных лишним весом и ожирением, в 52 странах исследования в следующие 30 лет умрут 92 млн человек. И Россия по этому показателю занимает, к сожалению, первое место. Если в странах ЕС средний показатель смертности от болезней, связанных с ожирением, составит в период с 2020 по 2050 год 73 человека на 100 тыс. человек населения, то в России это будет 140 человек на 100 тыс., то есть вдвое больше. Впрочем, тут надо понимать, что речь идет не столько о более высоком уровне ожирения (напомним, что в России и ЕС он примерно равный), сколько о более низком уровне медицины.

Аршином общим не измерить

В большинстве стран ЕС и в Северной Америке ожирение ассоциируется с бедностью: так, в Европе женщины и мужчины, принадлежащие к самой бедной прослойке населения, с вероятностью 90% и 50% будут иметь ожирение — в отличие от своих более обеспеченных сограждан. Объяснение весьма простое: бедные люди не могут позволить себе качественные натуральные продукты питания.

Однако в России все немного не так. В нашей стране, как и на Западе, растет число людей с лишним весом. За последние пять лет их количество выросло в 1,5 раза, сообщает Минздрав. Если в 2013 году было зарегистрировано 1,4 млн человек с диагнозом «ожирение», то в 2018-м таких случаев насчитали уже свыше 2 млн. Впрочем, у врачей много сомнений в достоверности этой статистики. По их словам, ситуация куда тревожнее. Более достоверной кажется статистика ВОЗ, согласно которой если в 2002 году лишь у 11% россиян наблюдалось ожирение, то в 2015 году — уже у 24%, а в целом же избыточный вес сегодня наблюдается почти у 60%.

Резко набирать в весе россияне начали с середины 1990-х. За десять лет — с 1994 по 2004 год — число людей с ожирением увеличилось на 38%, свидетельствуют данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения. Что стало причиной, догадаться не трудно: падение уровня жизни, рост бедности и стресса. Когда же уровень жизни стал расти, на первое место вышло пищевое поведение: с появлением денег россияне начинают есть больше и чаще, чем это необходимо. Об этом, в частности, пишут авторы исследования «Детерминанты ожирения в странах с переходной экономикой: случай России», опубликованного еще в 2008 году.

К сожалению, в России нет свежих исследований, говорящих об экономическом факторе ожирения. Анализ роста лишнего веса россиян сводится обычно к медицинским аспектам. Однако в статье «Избыточный вес: сколько это стоит и что с этим делать?», опубликованной еще десять лет назад, эксперты ВШЭ подсчитали, что в 2006 году потери российской экономики от недопроизводства в связи с лишним весом у населения составили 1% ВВП. Сейчас эти потери, очевидно, выросли, как выросла и доля полных людей.

Но отдельные факты из современной реальности заслуживают особого внимания. У российских мужчин избыточный вес чаще всего связан с размером заработной платы: чем она больше, тем толще мужчина. Если, как мы писали выше, в США у полных людей могут возникнуть сложности при поиске работы, то в России действует другая логика: выйдя на хорошо оплачиваемую работу, человек начинает набирать вес. Об этом, в частности, говорит профессор ВШЭ Марина Колосницына. У женщин, что интересно, прослеживается обратная тенденция, но лишь для обладательниц дипломов о высшем образовании: с ростом зарплаты их вес снижается. Среди женщин со средним образованием никаких закономерностей выявить не удалось.

Предупрежден — значит вооружен

Задача, которая сегодня приобретает государственный масштаб, — заставить людей сократить число потребляемых килокалорий на те самые 20%. Эксперты предлагают три уровня решения проблемы. На регуляторном уровне следует ограничить рекламу нездоровой пищи, направленную на детей. На уровне среды следует призывать людей отказываться от сидячего образа жизни, для чего увеличить доступность общественного транспорта, ввести специальные оздоровительные программы в школах и в офисах. И наконец, на информационном уровне следует проводить специальные кампании в СМИ, обязать рестораны указывать калорийность блюд в меню и прочее.

Например, кампания в СМИ, направленная на более широкое информирование населения о питательной ценности продуктов или готовых блюд, могла бы в течение следующих 30 лет сохранить жизнь от 51 тыс. до 115 тыс. человек в странах ОЭСР и ЕС. Это примерно столько же, сколько может погибнуть в ДТП за тот же период.

Ожирение — это новое курение «Ожирение — это новое курение», — заявляет Национальная служба здравоохранения Великобритании, и с ней соглашаются все больше ученых по всему миру. Онкологи нашли подтверждение, что ожирение способно спровоцировать 13 видов раковых заболеваний, в том числе желудка, толстой и прямой кишки, поджелудочной железы, почек, груди, яичников, матки и даже дыхательных путей и костного мозга. Причем в случае рака кишечника, почек, яичников и печени именно ожирение является главной предотвращаемой причиной, свидетельствуют данные Института исследования онкологии Великобритании. Еще недавно эти заболевания чаще диагностировались у курильщиков, однако в последние годы в результате мощной антиникотиновой пропаганды число курильщиков снизилось и на первый план вышел фактор лишнего веса. Важное замечание: речь не идет о том, что ожирение вызывает рак. Но среди внешних факторов, воздействие которых человек может предотвратить, ожирение занимает второе место. На третьем месте — ультрафиолетовое облучение, а первое место пока занимает курение. Однако вполне вероятно, что скоро два первых места поменяются местами. В Великобритании это уже произошло. Как именно лишний вес запускает механизм болезни, ученые пока не знают. «Но мы знаем, что ожирение ведет к гормональным сбоям и проблемам с обменом веществ, — говорит глава отдела питания и обмена веществ Международного агентства по изучению онкологии (подразделения ВОЗ) Марк Гантер. — Оно способствует повышению уровней эстрогена и инсулина и росту воспалительных процессов, что, в свою очередь, влияет на процессы деления клеток». «Национальная служба здравоохранения не может выиграть битву с пузом в одиночку, — говорят в Национальной службе здравоохранения Англии. — Необходимо участие семьи, пищевой промышленности, правительства». Врачи начали было вести эту битву, но столкнулись с правозащитниками.

А информация о калорийности в ресторанном меню позволит сократить ежегодное число первично поставленных диагнозов сердечно-сосудистых заболеваний на 24 тыс., диабета — на 11 тыс. и рака — на 1,9 тыс.

Еще можно, например, сократить на 20% энергетическую ценность высококалорийных продуктов, таких как чипсы, сладкие батончики и напитки. Одна только эта мера могла бы уменьшить число кардиологических хронических болезней на 1 млн в год.

Толерантность или халатность?

В Великобритании начавшаяся было кампания против лишнего веса как фактора, провоцирующего рак, была остановлена бодипозитивными людьми. Запущенную социальную рекламу за борьбу с ожирением обвинили в фетшейминге (fat shaming — унижение человека за полноту). И известные люди, и обычные пользователи соцсетей стали говорить, что сравнение ожирения с курением некорректно и заявлять о связи ожирения и онкологии — это значит оскорблять полных людей. Врачи и рекламщики пытались объяснить: они не осуждают полных людей, но хотят донести идею, что ожирение повышает риск развития рака.

Важно понимать, что, как и в прежние годы при борьбе с алкоголем и табаком, сегодня против здравоохранения и здравого смысла выступают промышленные империи, зарабатывающие на наших слабостях. А это значит, что появляются новые лобби и противостояние выходит на другой уровень.

В 2016 году в Великобритании появился новый вид акциза — на сахар в газированных напитках. Его сразу же отнесли к «греховным налогам» — это группа повышенных налогов на алкоголь, табак, азартные игры и прочие законные, но вредные удовольствия. Когда в этом году освободилось кресло премьер-министра, один из кандидатов, Борис Джонсон, обещал в случае своей победы отменить этот акциз. По его словам, для борьбы с лишним весом эффективнее не вводить налог на сахар, а рассказывать британцам о пользе спорта. К тому же повышение цены на такие напитки ударяет по бедным слоям населения, у которых и так мало радости в жизни, убеждал политик.

Борис Джонсон в итоге занял-таки кресло премьер-министра, но одним из первых документов, которые ему положили на стол, стало предложение распространить «сахарный акциз» и на сладкие молочные напитки. Борис Джонсон пока не отказывается от своих предвыборных обещаний, но говорит, что сейчас первоочередная задача — выйти все-таки из Евросоюза. Между тем в министерстве здравоохранения Великобритании уже подсчитали, что за три года существования «сахарного акциза» промышленность сократила потребление сахара на 90 млн кг.

Так что в борьбе с лишним весом линия обороны будет проходить по деньгам: с одной стороны — экономисты, с другой — лобби.

Худеть выгодно

Отношение к борьбе за здоровый вес — это решение, в чей карман потекут деньги. Будут ли это карманы корпораций или же государственный бюджет. По подсчетам экономистов, профилактика ожирения на государственном уровне — это экономически выгодное предприятие. Каждый доллар, потраченный на профилактику и лечение ожирения, обернется 5,6 доллара прибыли в следующие 30 лет.

Сокращение рациона на 20% позволит сократить 13,2 млрд долларов медицинских расходов в год в 52 странах. В каждой стране ОЭСР рост ВВП прибавит примерно 0,51%, что в совокупности составит сумму, равную ВВП Чили (около 456 млрд долларов по ППС).