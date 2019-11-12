Сравниваю, сколько я и мои компании платят налогов в США и России

Когда я переезжал в США, у меня была навязанная мысль, что здесь очень высокие налоги. Даже не помню, откуда взялся этот миф.

Меня зовут Алексей Кудимов, я руководитель Direct Line Digital. Последние пять лет мы продаем сайты и делаем SEO-продвижение только для американских клиентов. Поздравьте нас, в этом году мы прошли планку продаж в $2 млн.

Возможно, это частично основывалось на фильмах, в которых простые американцы жалуются на огромные выплаты государству, а частично из наших СМИ, где американские налоги упоминаются как главное зло страны, которое душит экономику и простых людей. Но реальность оказалась далека от фильмов и российских СМИ.

Естественно, у каждого свой опыт, я расскажу о взаимоотношениях с американскими налогами на собственном примере и примере компании Direct Line.

Для начала я хотел бы рассказать о моих личных налогах.

Личный опыт

В России все граждане выплачивают 13% со своих личных доходов, хотя для тех, кто проживает за пределами России более шести месяцев в году, а я отношусь к этой категории, ставка повышается до 30%.

Я считаю, что выплата 13% со своего дохода всеми категориями граждан страны крайне несправедливым решением, американская система налогообложения в этом плане мне ближе, хотя и она далека от идеала.

В США система настолько запутанная, что бухгалтеры в компаниях даже не пытаются посчитать налоги, которые они должны заплатить за работников. Для этого есть Payroll Companies, которые занимаются всеми подсчетами на аутсорсинге.

Мы, например, пользуемся услугами компании Paychex — одной из самых крупных в стране. Она, конечно, большая и неповоротливая, но дело свое знает. Два раза в месяц мы отправляем подробный отчет с данными о наших сотрудниках. Paychex рассчитывает все налоги, забирает у нас со счета деньги и отправляет зарплату работникам, а налоги — государству.

Очень крутая система, что с первых заработанных $12 тысяч вы вообще не платите налогов, а если вы единственный работающий в семье человек, то с первых $18 тысяч.

Помимо этого, вам надо заплатить Social Security и Medicare налоги (FICA).

Давайте посчитаем, сколько налогов платит средний американец. Средний семейный доход в 2018 году в Остине составил чуть более $60 тысяч в год, поэтому берем это число.

Насколько я помню, средний доход по стране около $55 тысяч в год. Но это именно средний, в России он официально около 45 тысяч рублей в месяц. Считается, что хороший доход от $100 тысяч в год

Итоговая налоговая ставка получилась 14,21%, что несущественно выше 13%, которые мы выплачиваем в России.

Помимо федерального налога, могут быть дополнительные налоги штата и города. В Остине, где я сейчас живу, нет налога на личную зарплату, но это компенсируется высоким налогом на недвижимость.

В Денвере у меня был налог от штата. Когда я переехал в Остин, сумма, которую я стал получать после выплаты всех налогов, выросла на несколько сотен долларов каждый месяц. Очень важно, что вы можете вычесть из налогов свои затраты на благотворительность, проценты по ипотеке, расходы на медицинское обслуживание и затраты на переезд. Но там много различных нюансов, поэтому я никогда не заморачивался и ничего не вычитал.

Также не облагаются налогом и деньги, которые вы решили откладывать на пенсионный счет. Но при достижении пенсионного возраста вы должны заплатить 6% от общей суммы, чтобы получить накопленные деньги, что в любом случае сильно ниже налога с заработной платы.

Мне очень нравится такая система «Люди с маленьким доходом платят меньше налогов». Если вы работаете программистом в Google в Остине, тогда нужно выплатить налогов существенно больше, хотя все равно это вполне приемлемо — 20%.

В сети можно найти множество калькуляторов для подсчета личных налогов . Просто нужно забить свой доход, город, штат, семейное положение и так далее.

При приеме на работу вы заполняете форму W-4, которая позволяет сокращать налоги в зависимости от вашего состава семьи. На налог влияет не только наличие детей, но и все «dependents». Например, если жена не работает или имеет более низкую зарплату, ты платишь меньше налогов.

А если ты живешь один, тогда платить налогов придется гораздо больше, чем человеку с такой же зарплатой, но у которого есть жена или муж. В общем, каждый человек, который зависит от твоего дохода, снижает налоги приблизительно на 2–4%.

Раньше из налоговой базы вычитался еще и personal exemption $4100 (зависит от количества детей: один ребенок — вычет $4100, двое детей — $4100 * 2). Этот вычет отменен с 2018 года.

Кстати говоря, существуют специальные организации вроде H&R Block, которые занимаются возвратом части ваших налогов. Например, мой знакомый случайно платил налог по деньгам, который университет ему выдал как стипендию.

В конце года ему вернули все неправильно начисленные налоги, причем получилась довольно-таки круглая сумма. Многие американцы платят личным бухгалтерам, чтобы те занимались ведением их финансов , в том числе возвратом налогов.

Налоги в бизнесе

Чтобы сопоставить систему налогообложения в России и США, необходимо сравнить разные формы собственности и их отличия. В данном блоке я расскажу про нашу компанию, не касаясь остальных форм собственности.

У нас две разные компании в США и России, аффилированные через владельца. В России — это ООО, а в США — это C-Corp. ООО — это общество с ограниченной ответственностью, где владельцы компании не отвечают своим личным имуществом за долги компании, а налог на прибыль составляет 20%.

Ключевым налогом для ИТ-индустрии являются страховые выплаты, то есть налог с зарплат, так как до 90% всех затрат компании — это расходы на зарплаты, то есть это очень существенная нагрузка на компании.

Стандартные страховые выплаты с заработной платы в России составляют 30% (22% — пенсионные, 5,1% — медицинские, 2,9% — социальные), но для ИТ-отрасли существует возможность платить 14% по льготному тарифу, что мы и делаем. Чтобы получить эту скидку, вам необходимо иметь 90% выручки с ИТ. Льгота действует только до 2023 года, если ее не продлят.

C-corp — это форма собственности, которая выдается автоматически при регистрации корпорации. У С-corp фиксированная ставка налога на прибыль 21%, которую совсем недавно ввела администрация Трампа.

Дополнительно штат и город, в котором вы работаете, может брать с вас процент с выручки. Например, в Филадельфии он составляет 1,4% и берется только с тех компаний, которые зарегистрированы в этом городе и являются вашим клиентом. А вот страховые выплаты на одного работника чрезвычайно ниже и составляют 10,6% на человека.

Стоит отметить, что наша компания не платит Sales Tax, так как мы продаем сервисы. Если компания продает продукты, тогда их налоги существенно отличаются. Например, в Техасе они должны добавлять 6,25% за каждую продажу к изначальной цене продукта. Это их аналог НДС.

Только он никогда не пишется на ценнике и в итоге на кассе разница в цене может быть существенной, особенно в таких штатах как Калифорния, где налог штата с налогом города могут доходить до 15%.

Если компания продает в разных штатах, она должна абсолютно по-разному регистрироваться и платить налоги. Это нормально, когда продажи проходят только в двух-трех штатах, но если наши продажники начнут звонить или писать в десять разных штатов, тогда придется десять раз выискивать абсолютно разные правила и платить по ним.

Для подсчета налогов возьмем обычную ИТ-компанию, которая тратит на работников 70% своих доходов, с рентабельностью в 20%. Тогда мы получаем следующие цифры.

В итоге налоговая нагрузка в России чрезвычайно выше, без ИТ-скидки разница почти в 2,5 раза!

Отношение к налогам в США

Конечно же, ни в одной стране мира не любят платить налоги. В Америке люди часто расстраиваются, когда их paycheck уменьшился из-за налогов, но у меня сложилось впечатление, что это расстройство больше напускное, ведь всегда можно проследить за тем, на что уходят суммы.

В США, когда ты выходишь на улицу, видишь вокруг себя все деньги, которые ты платишь ежемесячно, поэтому легкое разочарование от налогов притупляется. Или, например, качество образования в школе, в которую ходит ваш ребенок, напрямую зависит от размера уплачиваемого налога. Поэтому многие платят налоги с гордостью, потому что видят, на что они идут.

Эта ситуация сильно отличается от того, к чему я привык в России. В нашей стране, если ты являешься законопослушным налогоплательщиком, то в глазах большинства выглядишь идиотом. Думаю, причина даже не в том, что налоги очень высокие, а в том, как они тратятся, ведь это и есть главная проблема.

Выводы

Выводы получаются очень интересные. Оказывается, все мои предрассудки были ошибочны, и, работая здесь, вы будете платить те же налоги, что и в России. Если у вас есть семья, дети и ипотека, тогда даже меньшую сумму, чем в России. Вы будете платить незначительно больше только в том случае, если станете зажиточным классом, что в целом скорее справедливо.

Получается, что вести бизнес в США гораздо выгоднее, чем в России. Зарплаты в конвертах появились не просто так, а из-за того, что наши социальные налоги сильно задраны при условии, что за эти деньги мы получаем социальные услуги катастрофически низкого качества.

Этот материал не претендует на освещение всех деталей налогового законодательства двух стран. Наверняка я здесь что-то забыл, а что-то упустил и напутал, все-таки я не финансовый консультант. Все эти данные основываются на деятельности компании Direct Line и опыте моего личного проживания в двух странах.