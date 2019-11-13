Коэффициенты-дефляторы на 2020 год для НДФЛ, ЕНВД, торгового сбора и ПСН

Что случилось?

В чём суть нововведений?

На 2020 год установлены значения коэффициентов-дефляторов, необходимые для целей уплаты НДФЛ, ЕНВД, торгового сбора и налога при ПСН.

Как устанавливаются коэффициенты-дефляторы?

Для этого их значения за прошлый год умножают на коэффициент изменения потребительских цен в России за этот же период. Коэффициенты-дефляторы рассчитываются ежегодно.

Какой коэффициент- дефлятор установлен по НДФЛ и когда он применяется?

Коэффициент-дефлятор в целях применения НДФЛ установлен в размере 1,813.

Коэффициент используется при расчёте фиксированных авансовых платежей по НДФЛ иностранными гражданами, работающими в России по найму на основании патента. Этот платёж также индексируют на региональный коэффициент. Его устанавливают отдельно в каждом субъекте РФ на календарный год. В Москве на 2020 год он ещё не установлен, а в 2019 году коэффициент равен 2,4099.

В каком размере установлен коэффициент для ЕНВД?

Показатель для ЕНВД (его обозначают «К1») составит 2,009, что на 4,9% больше по сравнению с текущим значением (сейчас он равен 1,915). Это означает, что на столько же процентов вырастет налоговая нагрузка на плательщиков, применяющих данный спецрежим. Это один из коэффициентов, на который нужно корректировать (умножать) базовую доходность.

Какое значение коэффициента-дефлятора установлено для торгового сбора?

Для торгового сбора коэффициент-дефлятор утверждён в размере 1,382. На него нужно корректировать ставку торгового сбора, которая установлена по деятельности по организации розничных рынков.

Какой коэффициент установлен в целях применения ПСН?

Коэффициент-дефлятор для ПСН — 1,592. Этот коэффициент индексирует максимальный размер потенциально возможного годового дохода ИП.

Почему в Приказе не указан коэффициент-дефлятор для УСН? Для УСН коэффициент не устанавливается, поскольку до 1 января 2020 года индексация приостановлена и на 2020 год для целей главы 26.2 Налогового Кодекса уже установлен коэффициент-дефлятор, равный 1. Его применяют к предельному размеру доходов для перехода на УСН и для сохранения права на этот спецрежим.

Какой коэффициент больше не устанавливают?

Больше не устанавливают коэффициент-дефлятор для целей исчисления налога на имущество физлиц, поскольку он применялся к инвентаризационной стоимости, которая с 2020 года больше не будет использоваться при расчёте налога.

Когда документ вступает в силу?

Приказ вступил в силу 11 ноября 2019 года.