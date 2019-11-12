Будем сдавать новый РСВ

Что случилось?

В чём суть нововведений?

Внесены поправки в форму расчёта по страховым взносам, порядок её заполнения и формат представления в электронном виде.

Почему форму обновили?

В новой форме расчёта учтены последние законодательные изменения в порядке исчисления страховых взносов. Общее количество показателей в расчёте по страховым взносам сокращено примерно на 30%. Предполагается, что соответственно снизится административная нагрузка на бизнес, связанная с подготовкой отчётности.

Что нового в форме расчёта по страховым взносам?

По сравнению с действующей формой поправок довольно много, в частности: на титульном листе добавлены поля для указания информации об обособленном подразделении, лишённом полномочий (закрытом), исключён лист со сведениями о физлице, не являющемся ИП. В подразделах 1.1 и 1.2 появилась новая строка 045. В ней нужно будет отражать расходы, которые уменьшают облагаемую взносами базу, например, при выплатах по договору авторского заказа. Сейчас данные сведения указывают в строке 040.

В подразделе 1.3.2 о взносах по доптарифу не надо будет указывать код основания для заполнения подраздела: результаты спецоценки, аттестации или результаты того и другого. Сейчас такие сведения вносят в поле 002. В новой форме в нём будут отражать код класса условий труда. В действующей форме эту информацию приводят в поле 003.

В разделе 3, где отражают персонифицированные сведения о физлицах, не придется приводить код расчётного или отчётного периода, год, за который подаются сведения, порядковый номер сведений и дату их представления в инспекцию. Таких строк в новом расчёте нет. Кроме того, не надо будет отражать, является ли физлицо застрахованным по каждому виду страхования, как сейчас. Строки для этих сведений удалили. В расчёт потребуется вносить меньше сведений. Так, по всему бланку не надо будет указывать общую сумму показателей за последние 3 месяца расчётного или отчётного периода. Графы, в которых отражают сейчас такие данные, удалили.

Например, в подразделе 1.1 строка 030 включает 5 граф, а в новой форме их только 4. В графах нужно будет привести сведения о сумме выплат и вознаграждений, исчисленных физлицам с начала расчётного периода всего и помесячно за последние 3 месяца отчётного или расчётного периода.

Также в новой форме расчёта отражены изменения в перечне плательщиков, применяющих пониженные тарифы страховых взносов. Кроме того, из-за технических правок изменена нумерация некоторых приложений.

Кто должен сдавать расчёт по страховым взносам?

Расчёт по страховым взносам подают лица, производящие выплаты физлицам: организации, ИП, физлица, не являющиеся ИП.

Нужно ли подавать расчёт, если выплат физлицам за отчётный период не было?

Да, в таком случае нужно подать нулевой расчёт, в котором будут только титульный лист, раздел 1 без приложений и раздел 3. В разделе 1 в строке 001 следует указать код «2»,а в строках с суммовыми показателями — «0». Остальные строки заполняются, как обычно. В разделе 3 приводятся сведения о каждом физлице, причём в поле 010, а также в строках подраздела 3.2 проставляются прочерки.

В какой срок подаётся расчёт по страховым взносам?

Организации и физлица, которые платят взносы с выплат физлицам, подают расчёты в следующие сроки:

за I квартал — не позднее 30 апреля;

за полугодие — не позднее 30 июля;

за 9 месяцев — не позднее 30 октября;

за год — не позднее 30 января года, следующего за истёкшим годом.

Когда последний день срока выпадает на выходной, окончание срока переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

Каким способом нужно сдавать расчёт по страховым взносам?

Способ подачи расчёта по страховым взносам зависит от количества физлиц, которым начислялись выплаты в текущем периоде. Причём с 2020 года расчёт по страховым взносам исключительно в электронной форме нужно сдавать, если численность таких физлиц превышает 10 человек. Плательщики страховых взносов, численность работников у которых 10 человек и менее, вправе представлять расчёты по страховым взносам как в электронной форме, так и на бумаге.

Какая ответственность предусмотрена за нарушения при подаче расчёта?

Несвоевременное представление расчёта по страховым взносам может повлечь штраф в размере 5% от неуплаченной (недоплаченной) суммы взносов, которую нужно уплатить (доплатить) на основании расчёта, за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не больше 30% от этой суммы и не меньше 1 тыс. рублей. Штраф в размере 1 тыс. рублей придётся заплатить, даже если на момент подачи расчёта страховые взносы полностью уплачены.

Кроме того, должностное лицо организации могут привлечь к ответственности по ст. 15.5 КоАП РФ и наложить штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Возможны и другие негативные последствия, в частности: приостановление операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств — если расчёт не представлен в течение 10 рабочих дней после завершения срока его подачи.

Когда обновлённая форма вступает в силу?

Впервые подать расчёт на новом бланке потребуется за I квартал 2020 года.