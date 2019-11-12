Будем сдавать новый РСВ

Что случилось?Федеральная налоговая служба России выпустила приказ от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ «Об утверждении формы расчёта по страховым взносам, порядка её заполнения, а также формата представления расчёта по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@».
В чём суть нововведений?Внесены поправки в форму расчёта по страховым взносам, порядок её заполнения и формат представления в электронном виде.
Почему форму обновили?В новой форме расчёта учтены последние законодательные изменения в порядке исчисления страховых взносов. Общее количество показателей в расчёте по страховым взносам сокращено примерно на 30%. Предполагается, что соответственно снизится административная нагрузка на бизнес, связанная с подготовкой отчётности.
Что нового в форме расчёта по страховым взносам?По сравнению с действующей формой поправок довольно много, в частности: на титульном листе добавлены поля для указания информации об обособленном подразделении, лишённом полномочий (закрытом), исключён лист со сведениями о физлице, не являющемся ИП. В подразделах 1.1 и 1.2 появилась новая строка 045. В ней нужно будет отражать расходы, которые уменьшают облагаемую взносами базу, например, при выплатах по договору авторского заказа. Сейчас данные сведения указывают в строке 040.
В подразделе 1.3.2 о взносах по доптарифу не надо будет указывать код основания для заполнения подраздела: результаты спецоценки, аттестации или результаты того и другого. Сейчас такие сведения вносят в поле 002. В новой форме в нём будут отражать код класса условий труда. В действующей форме эту информацию приводят в поле 003.
В разделе 3, где отражают персонифицированные сведения о физлицах, не придется приводить код расчётного или отчётного периода, год, за который подаются сведения, порядковый номер сведений и дату их представления в инспекцию. Таких строк в новом расчёте нет. Кроме того, не надо будет отражать, является ли физлицо застрахованным по каждому виду страхования, как сейчас. Строки для этих сведений удалили. В расчёт потребуется вносить меньше сведений. Так, по всему бланку не надо будет указывать общую сумму показателей за последние 3 месяца расчётного или отчётного периода. Графы, в которых отражают сейчас такие данные, удалили.
Например, в подразделе 1.1 строка 030 включает 5 граф, а в новой форме их только 4. В графах нужно будет привести сведения о сумме выплат и вознаграждений, исчисленных физлицам с начала расчётного периода всего и помесячно за последние 3 месяца отчётного или расчётного периода.Также в новой форме расчёта отражены изменения в перечне плательщиков, применяющих пониженные тарифы страховых взносов. Кроме того, из-за технических правок изменена нумерация некоторых приложений.
Кто должен сдавать расчёт по страховым взносам?Расчёт по страховым взносам подают лица, производящие выплаты физлицам: организации, ИП, физлица, не являющиеся ИП.
Нужно ли подавать расчёт, если выплат физлицам за отчётный период не было?Да, в таком случае нужно подать нулевой расчёт, в котором будут только титульный лист, раздел 1 без приложений и раздел 3. В разделе 1 в строке 001 следует указать код «2»,а в строках с суммовыми показателями — «0». Остальные строки заполняются, как обычно. В разделе 3 приводятся сведения о каждом физлице, причём в поле 010, а также в строках подраздела 3.2 проставляются прочерки.
В какой срок подаётся расчёт по страховым взносам?Организации и физлица, которые платят взносы с выплат физлицам, подают расчёты в следующие сроки:
- за I квартал — не позднее 30 апреля;
- за полугодие — не позднее 30 июля;
- за 9 месяцев — не позднее 30 октября;
- за год — не позднее 30 января года, следующего за истёкшим годом.
Каким способом нужно сдавать расчёт по страховым взносам?Способ подачи расчёта по страховым взносам зависит от количества физлиц, которым начислялись выплаты в текущем периоде. Причём с 2020 года расчёт по страховым взносам исключительно в электронной форме нужно сдавать, если численность таких физлиц превышает 10 человек. Плательщики страховых взносов, численность работников у которых 10 человек и менее, вправе представлять расчёты по страховым взносам как в электронной форме, так и на бумаге.
Какая ответственность предусмотрена за нарушения при подаче расчёта?Несвоевременное представление расчёта по страховым взносам может повлечь штраф в размере 5% от неуплаченной (недоплаченной) суммы взносов, которую нужно уплатить (доплатить) на основании расчёта, за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не больше 30% от этой суммы и не меньше 1 тыс. рублей. Штраф в размере 1 тыс. рублей придётся заплатить, даже если на момент подачи расчёта страховые взносы полностью уплачены.
Кроме того, должностное лицо организации могут привлечь к ответственности по ст. 15.5 КоАП РФ и наложить штраф в размере от 300 до 500 рублей.Возможны и другие негативные последствия, в частности: приостановление операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств — если расчёт не представлен в течение 10 рабочих дней после завершения срока его подачи.
Когда обновлённая форма вступает в силу?Впервые подать расчёт на новом бланке потребуется за I квартал 2020 года.
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