Разумное потребление. Какая связь с личными финансами и инвестициями?

Все больше россиян пытается выйти из кредитного сумрака, поскольку кредитная нагрузка у среднего класса остается запредельной. Однако не все понимают, как это сделать на практике. Про три простых шага к разумному потреблению рассказывает директор представительства ИФК «Солид» в Туле Александр Рассохин.

Расходам нет конца, а наши доходы ограничены — очевидный факт, который многим так трудно признать. Причем аппетит к тратам, как правило, приходит во время появления денег в вашем кармане. Разумное потребление — то, что беспокоит не только активистов Greenpeace, но и специалистов по личным финансам. Пока человек совершает импульсивные покупки, он не может принимать стратегические решения о своем финансовом будущем: его бюджетом распоряжаются жена, дети и агрессивный маркетинг новой модели кроссовера или строящегося жилого квартала в Подмосковье.

Если не хватает ни на кроссовер, ни на Подмосковье, первое решение, которое принимает типичный россиянин: взять кредит. И здесь как в сказке: «Направо пойдешь — коня потеряешь, прямо — голову потеряешь, а пойдешь налево — и коня, и голову». В общем, финал у этой сказки часто оказывается несчастливым. По данным Национального бюро кредитных историй (НКБИ) за три квартала 2019 года, жители нашей страны взяли на 3,9% кредитов больше, чем годом ранее: заключено 14 млн таких сделок. То есть примерно каждый 5-й россиянин, если учитывать только взрослое население, подписал новый долговой контракт.

Нехватку финансовой грамотности многие восполняют, исполняя танец на кредитных граблях. Кажется, это работает, так как НКБИ отмечает, что летом этого года число кредитов в микрофинансовых организациях снизилось на 8,3%. Часто МФО предлагают грабительские проценты по кредитам наличными без обеспечения, и это наконец стало всем очевидно. Стоит помнить, что кредитная нагрузка не должна быть больше 30% от реальных доходов.

Как научиться управлять своими финансами?

Первый шаг, чтобы не впутаться в грабительский кредит — вообще его не брать. Это тот финансовый дзен, к которому всем надо стремиться. Но как это сделать, если уровень доходов наших соотечественников падал четыре года подряд, начиная с 2014 года? Последний скачок благосостояние на 3% вызвал много скепсиса у экспертов, многие в него просто не верят.

По данным Legatum Prosperity Index, по благосостоянию граждан Россия в мировом списке занимает 61 место между Шри-Ланкой и Вьетнамом. Это честный взгляд на реальную ситуацию. Многие выбирают работать больше, но это не помогает, так как смотрим пункт 1: расходам нет конца. Пушкин оставил после своей смерти долгов на 120 тыс. рублей, что соответствует миллиону долларов по текущему курсу. Высокий заработок не панацея, и опыт многих других знаменитых должников это подтверждает.

Поэтому второй простой шаг, который можно посоветовать, — копить деньги на крупные покупки, а не делать их в долг, а также сокращать потребление в незначительном. Задача, нереальная для многих, и здесь стоит вспомнить про искусство маленьких шагов. Чтобы накопить на большую финансовую цель, уже сегодня каждый может:

Завести накопительный счет и отложить на него 1000 рублей. Эта процедура занимает пару кликов в личном кабинете любого современного банка.

В приложении своего банка открыть валютный счет и купить 100 долларов или евро.

Посчитать недели до следующего отпуска и поделить стоимость путевки в страну своей мечты на количество этих недель. Постараться откладывать хотя бы 50% от полученной суммы ежемесячно.

Придумать три способа для дополнительного заработка в рамках своей профессии или хобби, которые помогли бы откладывать небольшие дополнительные гонорары впрок.

Посмотреть видео активистов разумного потребления и вдохновиться покупать меньше ненужный вещей.

Для многих регулярная привычка откладывать небольшую часть доходов — уже большой шаг вперед. Как и где копить? Доходность по банковским вкладам остается невысокой, на уровне 6-7% в год, а очередное снижение Банком России ключевой ставки до 6,5% говорит о том, что ставки по вкладам расти не будут, а вот новую волну кредитов и рефинансирования кредитов точно стоит ожидать.

Меньше тратить — больше инвестировать

Снижение ставок по депозитам — главная причина, по которой не менее миллиона частных инвесторов ежегодно выходят на финансовый рынок. Потому что инвестиции в активы и ценные бумаги — следующий третий шаг, который сегодня становится доступен каждому на пути к финансовому благосостоянию.

Благодаря развитию финансовых инструментов, большому количеству готовых инвестиционных продуктов и сервисов появляются частные инвесторы любого пола, возраста, уровня образования. Ограничений нет: их всех объединяет забота о своих сбережениях. Средний класс проходит путь от недоверия к новым возможностям до использования практически любых продуктов, предлагаемых для инвестиций. Мы с удовольствием в этом ему помогаем.

Освоив три простых шага: не жить в долг, меньше потреблять и откладывать, инвестировать — завтра не нужно будет раздавать долги, в которые вы влезли сегодня. У вас будет стабильный дополнительный доход в виде процентов от инвестиций. Этому образу жизни многим предстоит научиться, сделать свои ошибки, но оно того стоит.