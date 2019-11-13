Кэшбек от государства: главные вопросы о налоговом вычете при покупке жилья

Чтобы у большего числа граждан была возможность приобрести или улучшить свое жилье, в России существует специальный вид налогового вычета — имущественный. Госдума отвечает на частые вопросы.

Что такое имущественный вычет?

При покупке квартиры, дома или земельного участка для строительства гражданин может вернуть себе часть потраченных денег в пределах уплаченного НДФЛ. Это прописано в ст. 220 Налогового кодекса РФ.

За что можно его получить?

Приобретение и строительство жилья (квартиры, частного дома, комнаты, доли);

приобретение земли с жилым домом или для его постройки;

расходы по уплате процентов по целевым кредитам (ипотечным кредитам) на строительство или приобретение жилья.

В расходы на приобретение жилья могут включаться расходы на ремонт, в том числе отделочные материалы.

Кто может его получить?

Чтобы получить имущественный вычет, нужно соблюсти несколько условий:

быть налоговым резидентом РФ и платить НДФЛ;

купить недвижимость на территории России;

заплатить за жилье своими деньгами или взять ипотеку;

жилье уже находится в собственности или есть акт приема-передачи для новостройки;

жилье должно быть куплено не у родственника.

Сколько можно получить денег от государства?

На одного человека есть лимит — 260 тыс. рублей, то есть 13% с 2 млн рублей, потраченных на покупку жилья. Если недвижимость дороже, налог к возврату составит 260 тыс. рублей. Если жилье дешевле, то вы можете в пределах лимита заявить еще вычеты.

NB: если супруги покупают недвижимость совместно, и она стоит больше 2 млн рублей, они оба могут получить налоговый вычет, но не более чем с 2 млн рублей каждый.

Проценты по ипотеке при этом не учитываются, а вот расходы на ремонт и отделку — могут.

Как тогда быть с процентами за ипотеку?

Есть вычет и по ним, но для него существует отдельный лимит — 3 млн рублей. По процентам также можно получить 13%, то есть 390 тыс. рублей максимум. Вычет по процентам за ипотеку можно получить только с одного объекта.

Какие нужны документы?

Декларация 3-НДФЛ;

свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН;

паспорт;

договоры о приобретении недвижимости и акта о ее передаче;

платежные документы (квитанции, банковские выписки, товарные чеки и т. д.);

справка 2-НДФЛ, если подаете декларацию;

заявление о распределении вычета между супругами, если купили квартиру в браке;

заявление на возврат налога.

Если вы брали квартиру в ипотеку и хотите получить вычет по процентам, нужно представить копию кредитного договора и справку об уплаченных процентах.

Можно получить вычет только в налоговой?

Как в налоговой, так и у работодателя.

Если вы будете оформлять вычет у работодателя, с вашей заработной платы не будет удерживаться налог на доходы в размере 13% до момента исчерпания вычета (право на вычет придется подтверждать в налоговой каждый год). Вам не нужно будет подавать 3-НДФЛ, однако перед приходом к работодателю вы должны будете обратиться в налоговую и получить уведомление о праве на вычет.

А если я рефинансировал ипотечный кредит?

Вы можете получить вычет по процентам и по первоначальному, и по новому кредиту.

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