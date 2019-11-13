Кэшбек от государства: главные вопросы о налоговом вычете при покупке жилья

Чтобы у большего числа граждан была возможность приобрести или улучшить свое жилье, в России существует специальный вид налогового вычета — имущественный. Госдума отвечает на частые вопросы.
Что такое имущественный вычет?При покупке квартиры, дома или земельного участка для строительства гражданин может вернуть себе часть потраченных денег в пределах уплаченного НДФЛ. Это прописано в ст. 220 Налогового кодекса РФ.
За что можно его получить?
- Приобретение и строительство жилья (квартиры, частного дома, комнаты, доли);
- приобретение земли с жилым домом или для его постройки;
- расходы по уплате процентов по целевым кредитам (ипотечным кредитам) на строительство или приобретение жилья.
Кто может его получить?Чтобы получить имущественный вычет, нужно соблюсти несколько условий:
- быть налоговым резидентом РФ и платить НДФЛ;
- купить недвижимость на территории России;
- заплатить за жилье своими деньгами или взять ипотеку;
- жилье уже находится в собственности или есть акт приема-передачи для новостройки;
- жилье должно быть куплено не у родственника.
Сколько можно получить денег от государства?На одного человека есть лимит — 260 тыс. рублей, то есть 13% с 2 млн рублей, потраченных на покупку жилья. Если недвижимость дороже, налог к возврату составит 260 тыс. рублей. Если жилье дешевле, то вы можете в пределах лимита заявить еще вычеты.
NB: если супруги покупают недвижимость совместно, и она стоит больше 2 млн рублей, они оба могут получить налоговый вычет, но не более чем с 2 млн рублей каждый.Проценты по ипотеке при этом не учитываются, а вот расходы на ремонт и отделку — могут.
Как тогда быть с процентами за ипотеку?Есть вычет и по ним, но для него существует отдельный лимит — 3 млн рублей. По процентам также можно получить 13%, то есть 390 тыс. рублей максимум. Вычет по процентам за ипотеку можно получить только с одного объекта.
Какие нужны документы?
- Декларация 3-НДФЛ;
- свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН;
- паспорт;
- договоры о приобретении недвижимости и акта о ее передаче;
- платежные документы (квитанции, банковские выписки, товарные чеки и т. д.);
- справка 2-НДФЛ, если подаете декларацию;
- заявление о распределении вычета между супругами, если купили квартиру в браке;
- заявление на возврат налога.
Можно получить вычет только в налоговой?Как в налоговой, так и у работодателя.
Если вы будете оформлять вычет у работодателя, с вашей заработной платы не будет удерживаться налог на доходы в размере 13% до момента исчерпания вычета (право на вычет придется подтверждать в налоговой каждый год). Вам не нужно будет подавать 3-НДФЛ, однако перед приходом к работодателю вы должны будете обратиться в налоговую и получить уведомление о праве на вычет.
А если я рефинансировал ипотечный кредит?Вы можете получить вычет по процентам и по первоначальному, и по новому кредиту.
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