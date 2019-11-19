У приставов появилось больше возможностей

Скорректирован закон об исполнительном производстве.

Что случилось?

В чем суть документа?

Поправками уточнены способы и процедуры уведомления сторон исполнительного производства. Таким образом, у судебных приставов появится больше возможностей для взаимодействия с взыскателями и должниками.

Зачем потребовались такие поправки?

Поправки разработаны в целях совершенствования деятельности Федеральной службы судебных приставов и направлены на создание системы персонального электронного кабинета для взаимодействия граждан с приставами и повышения подотчётности приставов гражданам, интересы которых они обязаны защищать.

В целом изменения позволят упростить и сделать более оперативной всю систему обмена информацией и взаимодействия гражданина с судебным приставом, что должно способствовать повышению эффективности деятельности ФССП и уровня реализации прав и законных интересов граждан.

Какой появился новый способ уведомления граждан?

В Законе об исполнительном производстве появилось право приставов направлять участникам исполнительного производства с их согласия СМС-сообщения. В них будут указывать информацию о возбуждении исполнительного производства, о времени и месте совершения исполнительных действий или применения мер принудительного исполнения.

Извещения, адресованные гражданину, будут отправляться на абонентские номера, предоставленные судебным приставам операторами связи.

Какие новшества для юрлиц?

Поправками установлено, что извещения, адресованные организации или ИП, будут направляться по их адресам электронной почты, содержащимся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Ещё один вариант размещения извещений — в личном кабинете юрлица на Едином портале госуслуг.

Изменятся ли положения о добровольном исполнении требований приставов?

Да, изменятся. Поправками скорректировано положение о пятидневном сроке добровольного исполнения требований приставов. По общему правилу он будет исчисляться со дня, когда должник получит постановление о возбуждении исполнительного производства (как сейчас), или с момента доставки СМС о том, что в специальном банке данных разместили информацию о возбуждении исполнительного производства. Также отсчитывание срока начнётся с момента получения другого извещения или электронного постановления о возбуждении исполнительного производства, направленного адресату, в том числе через его личный кабинет на Едином портале госуслуг.

Когда Закон № 375-ФЗ вступает в силу?

Документ вступит в силу 1 января 2020 года.