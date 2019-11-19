У приставов появилось больше возможностей

Скорректирован закон об исполнительном производстве.
Что случилось?Президент России подписал Федеральный закон от 12.11.2019 № 375-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».
В чем суть документа?Поправками уточнены способы и процедуры уведомления сторон исполнительного производства. Таким образом, у судебных приставов появится больше возможностей для взаимодействия с взыскателями и должниками.
Зачем потребовались такие поправки?Поправки разработаны в целях совершенствования деятельности Федеральной службы судебных приставов и направлены на создание системы персонального электронного кабинета для взаимодействия граждан с приставами и повышения подотчётности приставов гражданам, интересы которых они обязаны защищать.
В целом изменения позволят упростить и сделать более оперативной всю систему обмена информацией и взаимодействия гражданина с судебным приставом, что должно способствовать повышению эффективности деятельности ФССП и уровня реализации прав и законных интересов граждан.
Какой появился новый способ уведомления граждан?В Законе об исполнительном производстве появилось право приставов направлять участникам исполнительного производства с их согласия СМС-сообщения. В них будут указывать информацию о возбуждении исполнительного производства, о времени и месте совершения исполнительных действий или применения мер принудительного исполнения.
Извещения, адресованные гражданину, будут отправляться на абонентские номера, предоставленные судебным приставам операторами связи.