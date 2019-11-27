Кто и как учит россиян торговать на Forex. Расследование

Пока государство ратует за повышение финансовой грамотности, некоторые предприимчивые граждане научились на этом зарабатывать. Нужно лишь получить образовательную лицензию и нанять штат консультантов.

Как жить в Москве и не работать

Учиться никогда не поздно, а журналисту и подавно приходится все время поддерживать квалификацию. Чтобы повысить свою финансовую грамотность, я решил отправиться на учебу в «Финансовый институт научных исследований современного трейдинга» (сокращенно ФИНИСТ), где буквально за две недели опытные трейдеры должны были научить меня искусству зарабатывать на финансовом рынке. Причем совершенно бесплатно. По окончании я должен был получить свидетельство о дополнительном образовании — так обещала реклама на сайте учебного заведения.

Я представился новичком, который хочет торговать акциями, но пока не знает как. «Не переживайте, к нам приходят, даже не зная, какая валюта кроме доллара и евро бывает, и не могут назвать ни одного инструмента на фондовом рынке», — утешил меня мой куратор. В ФИНИСТе у каждого студента есть такой преподаватель, который должен регулярно общаться со своим подопечным. На разные темы: от обсуждения ситуации на рынке до изучения терминала. Для всего остального есть трейдеры, которые рассказывают на лекциях, как зарабатывать большие деньги на торговле.

После посещения нескольких занятий я понял, на чем была основана методика обучения. Студентам рассказывали общие сведения о финансовых рынках, а также делились простейшими навыками спекулятивной торговли с использованием теханализа, отложенных ордеров и кредитного плеча. На одной из лекций, например, преподаватель показывал, как можно легко и быстро заработать, скажем, на данных об инфляции или изменении ставки в США. И приглашал к себе на спецкурс.

В том, что получить высокий доход может даже непрофессионал, убеждали буквально на каждом шагу. Как выразился один из лекторов, «за счет трейдинга реально жить даже в Москве и не работать». Сомневающихся в своих силах подбадривали: «На рынке побеждает сильнейший. У вас есть преимущество — мы вас учим». Чтобы поддержать интерес к учебе, в пятницу институт организовывал вечеринки с играми, караоке и угощением. У меня лично сложилось впечатление, что некоторые мои «сокурсники» здесь только ради этого.

Конечно, меня заинтересовал вопрос: за счет чего живет институт? Ведь преподавателям, кураторам и прочему персоналу нужно платить зарплату, а их я насчитал в стенах учебного заведения никак не менее 10–15 человек. Кроме того, даже по столичным меркам «Павелецкая плаза» — достаточно дорогой бизнес-центр. Аренда одного квадратного метра здесь стоит 30–50 тыс. рублей в год, то есть на уровне офисов в небоскребах Москва-Сити.

На мои вопросы в институте либо отвечали, что «нас поддерживает государство», либо пускались в рассуждения об участии в программе развития финансовой грамотности и партнерстве с МГУ. Но, как быстро выяснилось, в обучении все же присутствовала и коммерческая составляющая. Например, некоторые лекторы открыто предлагали записываться к ним на платные спецкурсы, чтобы совместно поторговать, а кроме того, желающие могли «договориться с аналитиком», который за 10% от дохода брался управлять счетом.

Открыть счет и попробовать торговать можно было в компании Varalen Capital, на базе которой в институте работал учебный терминал Metatrader5. Моему знакомому сокурснику его куратор рассказывал, что офис этой компании находится на легендарной Уолл-стрит в Нью-Йорке.

Правда, в Нью-Йорке о такой компании не слышали. По крайней мере, такой вывод можно сделать из ответа SEC (Комиссия по ценным бумагам США) одному из клиентов компании. Американский регулятор даже рискнул предположить, что речь может идти о мошеннической схеме, и посоветовал обратиться в ЦБ РФ за разъяснениями. Впрочем, в нашем ЦБ вряд ли смогли бы прояснить ситуацию: лицензии, разрешающей предоставлять доступ к торговле на Forex в России, у Varalen Capital также нет.

Давай дружить!

«Нужно создать иллюзию, что вы можете зарабатывать сотни процентов в месяц. И люди несут деньги, несут иногда даже чемоданами», — рассказывает финансовый консультант Дмитрий. Еще полгода назад он преподавал в одном из таких финансовых институтов — «Фениксе». Если верить информации из СПАРК, эта организация — «брат-близнец» ФИНИСТа. До недавнего времени их бенефициарами числились одни и те же люди — Евгений Морозов и Сергей Резванов.

По сути оба института являются «наследниками» скандально известной форекс-компании Teletrade, утверждает глава Ассоциации форекс-дилеров (АФД) Евгений Машаров, один из главных борцов с нелегальным Forex. Против ее топ-менеджеров сейчас возбуждено уголовное дело о хищении у клиентов более 1 млрд рублей, а бывший ее владелец Владимир Чернобай был объявлен в международный розыск. Многие из выходцев Teletrade сейчас являются сотрудниками этих учебных заведений. Например, Ирина Каверина, известная как автор книги «Forex — это просто», была в Teletradе главой структурного подразделения — Центра изучения валютно-биржевой торговли «Феникс». Ее называют одним из главных организаторов этого бизнеса в ФИНИСТе.

Мой собеседник Дмитрий также говорит, что система работы с клиентами в них одна и та же, поскольку строили ее одни и те же люди — выходцы из Teletrade. В обоих институтах есть две категории сотрудников: преподаватели, в задачу которых входит «раскрутить» студентов на спекуляции валютой, и менеджеры-кураторы, которые должны подружиться со своим студентом, выявить, какую сумму он готов вложить, и стимулировать его открыть счет в «дружественной» форекс-компании. «О вас сразу же начинают собирать информацию. Вот у вас, наверное, спрашивали, на чем приехали — на метро или на машине? Или долго ли добирались? Уже на основании ответов на эти вопросы можно выяснить многое о материальном положении студента», — поясняет Дмитрий. По его словам, условия работы у кураторов достаточно жесткие: есть минимальный оклад — 15–20 тыс. рублей и план, не выполнив который легко лишиться места.

Один куратор должен «собрать» со студентов минимум 20 тыс. долларов в месяц. За это ему полагается доля (3–5%), плюс если план перевыполнен, то выплачиваются премиальные. «Напрямую никто не предлагает тебе отнести деньги в форекс-контору, максимум предложат поторговать на демосчете. Но все сделано так, чтобы подтолкнуть к реальной торговле... Вы приходите получать знания, а вокруг умные люди, которые выглядят очень успешными. Все говорят о сделках, процентах, о прибыли. Конечно, хочется попробовать так же заработать», — говорит собеседник.

У преподавателей другая задача — быть «лицом компании» и красиво рассказывать о торговле, объяснять, на чем можно много заработать. Доход преподавателей связан не только с числом студентов на спецкурсах или индивидуальных мастер-классах, но и с тем, как активно торгуют студенты, насколько много сделок совершают. «Не секрет, что есть партнерские программы, когда брокер, зарабатывающий на комиссиях и спредах, а они на Forex бывают очень большие, делится с агентом частью дохода. За счет таких бонусов преподаватели могут получать до 2 тысяч долларов в месяц», — продолжает Дмитрий.

Вообще, рассуждает он, в таких организациях, учебных центрах или финансовых институтах самое главное — создать клубную атмосферу. Поэтому и нужны вечеринки, неформальное общение с преподавателями и кураторами. «Сотрудники проходят специальные тренинги, как завоевать доверие, как начать дружить с клиентом, чтобы он тебе рассказывал даже какие-то очень личные вещи», — говорит Дмитрий. Смысл всего — сыграть на интересе граждан к инвестициям и подтолкнуть к торговле. Причем так, чтобы студент внес деньги на счет самостоятельно, без рекомендаций и подсказок со стороны кураторов и преподавателей. Это позволяет организаторам остаться в стороне, если клиент потеряет деньги. У самых успешных и «понимающих» студентов есть шанс получить работу. «Большинство тех, кто сейчас преподает в ФИНИСТе или „Фениксе“, сами когда-то там учились и наверняка теряли деньги», — уверяет мой собеседник.

При чем здесь троянцы

Если судить по многочисленным откликам в Интернете, постам и блогам бывших студентов ФИНИСТа и «Феникса», расстаться со своими сбережениями на Forex очень легко. Даже если вам помогают осваивать тонкости трейдинга специалисты, издающие об этом книги. Многие, впрочем, напрямую обвиняют в этом кураторов и лекторов. На портале Vklader.com можно почитать немало интересных историй от учащихся, а заодно познакомиться с черным списком брокеров и учебных центров. Ничего подобного, кстати, на сайте ЦБ или в профильных организациях вроде АФД вы не обнаружите. Массу сюжетов, включая репортажи центральных каналов, можно отыскать на YouTube.

В Банке России, в который стекаются жалобы граждан и информация о нелегальных форекс-дилерах, говорят, что привлечь к ответственности сотрудников подобных учебных центров и доказать связь между ними и нелегальным Forex очень сложно. Ведь по факту, кроме лицензии, выданной столичным департаментом города Москвы, у центров и институтов, обучающих граждан торговле на Forex, больше предъявить нечего. Но этого достаточно, чтобы заключить договор об оказании консультационных услуг по выбору инвестиционных инструментов и стратегии, то есть по факту «помочь» студенту правильно торговать. При этом, рассказали в ЦБ, клиенты подписывают уведомление, принимая все риски на себя, то есть отношения с клиентами оформляются в рамках гражданско-правовых договоров. У проверяющих даже появился специальный термин — «троянское обучение». Также, имея образовательную лицензию, такие организации могут беспрепятственно рекламировать свои услуги в Интернете.

Банки.ру обратился в департамент образования Москвы с вопросами, известно ли ему о многочисленных жалобах граждан на институты «ФИНИСТ» и «Феникс» и выявлялись ли там нарушения, но пока никаких разъяснений получить не удалось. Впрочем, если верить главе АФД Евгению Машарову, чиновники от образования проверяют деятельность своих подопечных формально. Их интересует наличие преподавательского состава и соответствие образовательным стандартам. Между тем, по данным ассоциации, сейчас на рынке действуют 200 компаний, нелегально дающих доступ гражданам России к рынку Forex. «После того как на рынке появилось регулирование, они массово начали обзаводиться лицензиями на образовательную деятельность», — говорит Машаров. В частности, по его словам, институты «ФИНИСТ» и «Феникс» часто упоминаются клиентами в связи с такими нелегалами, как Global FX, STForex и Forex Optimum. О некоторых из них сообщала служба финансовой разведки — Росфинмониторинг.

Младший лейтенант, мальчик молодой

Доказать, что они потеряли деньги не по своей вине, и тем более получить назад свои деньги, получается у единиц из тех, кто проходил обучение торговле. «Я знаю тысячи людей, которые учились и потеряли свои деньги. Некоторые потеряли суммы свыше 100 тысяч долларов», — уверяет один из бывших студентов ФИНИСТа Андрей Татищев. Ему «повезло»: после серии одиночных пикетов (после этого его дважды избивали), митингов и публикаций в Интернете деньги ему вернули. Правда, как признается он, это произошло только после звонка знакомых оперативников в МВД. Финансовый омбудсмен Павел Медведев говорит о сотнях миллионов долларов, которые граждане потеряли на Forex. «Но ко мне поступает лишь ничтожная часть жалоб», — признает он.

Большинству же не удается добиться ничего: правоохранительные органы либо отказываются возбуждать дела, либо отделываются письмами вроде «неустановленные лица, действующие от имени института трейдинга ООО „Финист“, под предлогом размещения денежных средств на рынке Forex ввели в заблуждение Дарчиеву М. Э. (одна из пострадавших. — Прим. ред.) и незаконно завладели принадлежащими ей денежными средствами». Такой ответ, в частности, получил депутат Госдумы Николай Гончар, решивший помочь одной из жертв. Это означает, что она, как и другие ее собратья по несчастью, не сможет, например, воспользоваться таким сервисом, как чарджбэк, то есть опротестовать свой платеж. Для этого банку необходимо понимать, что операция была явно мошеннической.

Потерявшие на Forex деньги граждане не могут рассчитывать и на компенсацию из специального фонда при АФД (сейчас там около 18 млн рублей), поскольку он рассчитан только на выплаты в случае банкротства лицензированного форекс-дилера.

По словам Андрея Татищева, путь через правоохранителей более правильный. «У нас сейчас по большому счету 90-е. Решить можно только через человека с погонами... Это страшно», — поделился он впечатлениями. Деятельность ведомств, отвечающих за порядок на финансовых рынках, по его мнению, больше декоративная. Гораздо большего эффекта можно добиться, если у вас есть знакомый младший лейтенант, который работает в отделе по борьбе с экономическими преступлениями.

Тем не менее шансы добиться справедливости у пострадавших на Forex все же есть. Как рассказал управляющий Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин, представители финансового рынка готовят свои предложения, которые должны ограничить деятельность учебных организаций, привлекающих деньги граждан в нелегальные форекс-компании. Среди них, например, ужесточение ответственности для сайтов, рекламирующих недобросовестных игроков и учебные центры; запрет учебным центрам на «иную деятельность», не связанную с образовательными услугами; разрешение для лицензированных форекс-дилеров обучать граждан. «Это псевдопотребительские услуги, „троянское обучение“, выгодное не обучаемому, а его учителю. Поэтому мы рассчитываем на поддержку со стороны Роспотребнадзора и образовательных ведомств. Необходимо пересмотреть практику выдачи лицензий», — заявил он.

На момент публикации материала администрации Института трейдинга и инвестиций «Феникс» и Института научных исследований современного трейдинга «ФИНИСТ» не предоставили комментариев на запросы Банки.ру.