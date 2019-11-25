Кого вызовут на в ИФНС комиссию по легализации налоговой базы

В первом полугодии 2019 г. более 582 млн руб. поступило в бюджет и внебюджетные фонды по результатам работы комиссии по легализации заработной платы. Из них 360 млн руб. взносов на страхование работников и 144 млн руб. НДФЛ поступило в бюджет за счет увеличения зарплаты работников, сообщила ФНС на официальном сайте. Эти цифры наглядно показывают, насколько эффективны комиссии.

Зачем проводят комиссии

Трудозатрат комиссии по легализации налоговой базы требуют совсем немного, а результат — потрясающий. Все дело в том, что комиссия по легализации налоговой базы — не налоговая проверка. То есть инспекции осознанно сокращают количество налоговых проверок, при этом увеличивая объем доначислений. Это очень важно для показателей их эффективности. Глава ФНС Михаил Мишустин сообщил, что по результатам 2018 г. 25% всех налогов в бюджет поступило от добровольного уточнения налоговых обязательств (в том числе после комиссий). При этом комиссия может являться подготовкой к выездной налоговой проверке — это шанс выиграть время, провести встречную проверку и надеяться услышать интересующую информацию в ходе заседания комиссии.

Процедура проведения комиссии по легализации четко регламентирована и прописана в Письме ФНС от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@. Именно в Письме указано, на какие показатели необходимо обратить внимание налоговому органу, чтобы выявить недобросовестного налогоплательщика, какие действия нужно совершить перед вызовом на комиссию, а также как осуществить последующий контроль.

Итак, комиссия проводится для выявления:

недостоверных сведений, указанных в налоговой и бухгалтерской отчетности;

выплаты «теневой» заработной платы;

нарушения сроков оплаты налога на доходы физических лиц;

нарушения сроков оплаты страховых взносов;

оплаты труда, выплачиваемой работодателями, ниже прожиточного минимума или минимального размера оплаты труда;

не оформленных официально трудовых отношений между работодателем и работником.

Нужно отметить, что комиссии по легализации могут проводиться:

налоговым органом, в котором налогоплательщик состоит на учете;

Управлением ФНС в субъекте РФ;

так называемыми межведомственными комиссиями, которые объединяют в себе представителей налогового органа, администрации субъекта и органов местного самоуправления.

В состав комиссии могут быть включены специалисты отделов камеральных и выездных проверок, отдела предпроверочного анализа, отдела урегулирования задолженности. Помимо работников налогового органа в комиссию могут быть включены работники Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, инспекции по труду, а также представители правоохранительных органов и прокуратуры.

Этапы комиссии

Любая комиссия состоит из определенных этапов и действий налоговых органов:

выбор налогоплательщиков, чья деятельность будет рассмотрена на комиссии. Источником отбора служит информация, которой располагает налоговый орган, и информационные ресурсы, доступные инспекции; анализ деятельности и контроль в отношении плательщиков, которых налоговый орган отобрал на первом этапе подготовки к заседанию комиссии; информирование отобранных налогоплательщиков посредством направления писем. Цель рассылки — уведомить о выявленных нарушениях и предложить самостоятельно устранить их (например, уточнить отчетность или оплатить имеющуюся задолженность по НДФЛ или страховым взносам); подготовка материалов для рассмотрения на комиссии; проведение заседания комиссии; отслеживание исполнения налогоплательщиками рекомендаций, предложенных инспекцией по результатам комиссии; выявление плательщиков, не исправивших установленные налоговым органом нарушения, и принятие решения о дальнейших действиях: вызов на повторное заседание комиссии или включение налогоплательщика в план выездных налоговых проверок.

На каждом из этих этапов налоговый орган осуществляет определенные действия. Понимать и знать то, на какие показатели налоговый орган обращает внимание, важно, чтобы успеть устранить недочеты до вызова на заседание комиссии, а также уметь объяснить и документально подтвердить обстоятельства, в связи с которыми показатели налогоплательщика не соответствуют ожидаемым инспекцией.

Кого проверяют

Все начинается с той информации, которая имеется в налоговом органе. Инспекция производит финансово-хозяйственный анализ показателей налогоплательщиков и выявляет кандидатов для вызова на заседание комиссии.

Кто привлекает внимание?

ИП, имеющие низкую налоговую нагрузку по НДФЛ (в случае применения общей системы налогообложения). Налоговые агенты по НДФЛ, имеющие задолженность по налогу или снизившие поступления налога более чем на 10% относительно предыдущего отчетного (налогового) периода. Также налоговый орган вызовет тех налоговых агентов, которые выплачивают заработную плату ниже среднего уровня по видам экономической деятельности в регионе.

Особое внимание будут обращать на тех, кто выплачивает зарплату ниже прожиточного минимума.

ИП на общей системе, заявившие профессиональный налоговый вычет в размере более 95% от общей суммы дохода. ИП, отразившие выручку по НДС от реализации, но при этом заявившие доход по 3-НДФЛ, равный нулю (либо не представившие декларации по НДФЛ). Физические лица, не задекларировавшие доходы. Плательщики страховых взносов: имеющие не оплаченную задолженность; уменьшившие поступления страховых взносов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (число работников не изменилось); снизившие число работников более чем на 30% (по сравнению с предыдущим отчетным периодом); плательщики, исчисляющие страховые взносы по дополнительным тарифам (в случае, если ставка тарифа изменилась по сравнению с предыдущим периодом). Налогоплательщики-налоговые резиденты, в отношении которых имеется информация о том, что получены доходы за рубежом, подлежащие налогообложению в РФ. Плательщики, получившие доходы, информация о которых имеется в обращениях контрольно-надзорных ведомств, граждан, организаций, иных источниках.

Это общий перечень тех плательщиков, которые в первую очередь обратят на себя внимание налогового органа. Следующий этап — анализ деятельности этих налогоплательщиков для установления факта нарушения законодательства.

Анализ деятельности выбранных плательщиков

Следующие источники информации используются налоговыми органами при анализе деятельности и контроль в отношении плательщиков, которых налоговый орган отобрал на этапе подготовки к заседанию комиссии:

информационные ресурсы (ЕГРН, ЕГРИП, ЕГРЮЛ, АИС «Налог-3», АСК «НДС», СОУН); информация, полученная в рамках статьи 93.1 НК РФ; информация, содержащаяся в СМИ и Интернете; сведения, полученные от банков, государственных фондов (ПФР и ФСС), правоохранительных органов, лицензирующих органов, таможенных органов, Роструда и т.д.; жалобы, заявления юридических и физических лиц; информация, полученная от сотрудников, акционеров организаций; информация из иных источников.

По каждому из указанных выше «подозреваемых» налогоплательщиков налоговый орган проанализирует следующие показатели:

расчет налоговой нагрузки в зависимости от применяемой системы налогообложения; выявление аналогичных налогоплательщиков, расчет их налоговой нагрузки; выявление налогоплательщиков с максимальной налоговой нагрузкой; сравнение налоговой нагрузки проверяемого налогоплательщика с налоговой нагрузкой аналогичного налогоплательщика и налогоплательщика с максимальной нагрузкой. В случае отсутствия таковых — сравнение со среднеотраслевыми значениями налоговой нагрузки.

Затем действия налогового органа зависят от того, что выявлено при сравнении. Если ваши показатели в рамках среднеотраслевых или сопоставимы с показателями аналогичного налогоплательщика, то претензии налогового органа снимаются. Если же установлен факт низкого уровня налоговой нагрузки, то дальше налоговый орган анализирует финансовые потоки. Для этого:

проводится анализ банковских выписок;

выстраивается схема движения средств, составляется схема ведения бизнеса;

анализируются сделки, в том числе для выявления отрицательного влияния на налоговую нагрузку налогоплательщика.

Информирование отобранных налогоплательщиков

Налоговый орган обязан сообщить о том, что он выявил в ходе подготовки к заседанию комиссии. То есть в адрес налогоплательщика направляется информационное письмо, в котором инспекция указывает на установленные факты, отклонения, противоречия, а также предлагает самостоятельно исправить выявленные нарушения. Такое информационное письмо должно быть направлено налогоплательщику за 1 месяц до планируемого проведения заседания комиссии.

Срок, который налоговый орган дает для уточнения отчетности, погашения недоимки — 10 рабочих дней со дня получения информационного письма.

Если прошло 10 дней, а отчетность не уточнена, недоимка не оплачена, то налоговый орган вызывает на комиссию.

Проведение заседания комиссии

Вызов на комиссию оформляется уведомлением, форма которого утверждена Приказом ФНС РФ от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@ . При получении уведомления есть несколько вариантов, как можно отреагировать:

1. Проигнорировать. Тут нужно помнить самый важный нюанс — это игнорирование обойдется штрафом. Согласно ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего контроль, должностного лица организации, уполномоченной на осуществление государственного надзора, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан — в размере от 500 до 1000 руб.;

на должностных лиц — от 2000 до 4000 руб.

У плательщика есть уважительные причины не явиться на комиссию именно в этот день и в это время. На практике можно часто столкнуться с тем, что директор в отпуске, бухгалтер на больничном, поэтому сходить на заседание комиссии в инспекцию некому. При наличии таких уважительных причин и их обязательном документальном подтверждении необходимо ответить на уведомление с просьбой о переносе даты заседания. В такой ситуации дата комиссии может быть изменена, а у налогоплательщика не возникнет обязанности оплачивать штраф за неявку на комиссию.

3. Собственно, явиться.

По результатам заседания комиссии составляется протокол, в котором фиксируются рекомендации налогового органа и срок на их устранение. Срок на устранение — 10 рабочих дней с даты рассмотрения деятельности на заседании. В случае неисполнения рекомендаций налоговый орган передает дело налогоплательщика в отдел предпроверочного анализа для дальнейшего включения в план выездных проверок.

Важно помнить, что налоговый орган предоставляет возможность исправления зафиксированных нарушений как до заседания комиссии, так и после того, как оно пройдет. И только уклонение от комиссии или неисполнение требований инспекции может повлечь за собой выездную налоговую проверку.