Четыре изменения для пенсионеров в 2020 году

За последние несколько лет пенсионное законодательство России подверглось очень большим изменениям: отмена индексации для работающих пенсионеров в 2016 году, увеличение пенсионного возраста в 2019 и т.д. А сколько у законотворцев планов на будущее!

Еще чаще, происходят менее заметные и обсуждаемые изменения, которые в совокупности, постепенно придают пенсионной системе новый облик. В данной публикации я расскажу, чего стоит ждать пенсионерам от 2020 года.

Новые принципы расчета минимальной пенсии

Российским пенсионерам выдастся возможность еще раз прочувствовать на себе заботу государства. Особенно, тем, кто получает социальную доплату, и очень ждет увеличения прожиточного минимума пенсионеров, от которого эта доплата зависит. С 2020 года, он будет определяться по-новому:

Прогнозируемый на 2020 год федеральный прожиточный минимум для пенсионеров, будет умножаться на коэффициент соотношения прожиточного минимума для пенсионеров конкретного региона за первый и второй квартал предыдущего года.

В результате, в некоторых субъектах (например, в Татарстане, Саратовской и Пензенской областях), размер прожиточного минимума для указанной категории граждан на 2020 год, оказался ниже, чем установленный сейчас. Власти решили не снижать «минималку» для жителей этих областей, а просто оставить ее на прежнем уровне. Заботятся, переживают за народ.

Впрочем, прожиточный минимум пенсионеров некоторых регионов все же поднимется, несмотря на то, что считали его по тому же самому порядку. Так, в Кировской области он поднимется сразу на 37 рублей

Безальтернативный «МИР»

На данный момент, граждане могут получать пенсионные выплаты на карты других систем, хотя, большинство пенсионеров уже имеет для этих начислений карту «МИР».

На карты иностранных платежных систем, в июне 2020 года, пенсия придет в последний раз.

Естественно, возможность получения выплат через банковскую кассу или почту никто не отменял — эти способы остаются достаточно популярными, и, после указанной даты ими смогут воспользоваться те, кто не желает получать карту «МИР».

Изменение правил удержания долгов из пенсии

В июне 2020 года начнут действовать поправки в сфере исполнительного производства, которые коснутся пенсионеров. Изменения позитивные.

Статья 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве», содержит в себе перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание. К ним относятся ежемесячные денежные выплаты, пенсии по потере кормильца, выплаты по уходу за нетрудоспособными и т.д.

Достаточно часто происходит неприятная ситуация, когда в рамках исполнительного производства, данные выплаты по ошибке удерживаются со счета. Теперь, они будут учитываться по особому банковскому коду, и средства не будут приниматься в расчет при получении требования об удержании. Остается надеяться, что это будет работать.

Индексация

1 января 2020 года будет произведена очередная индексация страховых пенсий — на этот раз, на 6,6%. Точные размеры индексаций ежемесячных денежных выплат и социальных пенсий пока неизвестны, а озвучивать предположения нет смысла. Работающих пенсионеров индексация вновь обойдет стороной.

Как вы считаете, насколько сильно все указанные изменения повлияют на жизнь обычных пенсионеров?