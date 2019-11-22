В наш век информационных технологий уже ни для кого не новость, что для проверки контрагентов можно заказать электронную выписку. Но так ли часто мы смотрим выписку из ЕГРЮЛ по своей компании?

Нет, совсем не часто. А иногда и надо бы. Потому что отметка о недостоверности может появиться у вполне себе приличной, действующей компании. Недостоверными могут быть признаны сведения об адресе, об участниках или единоличном исполнительном органе.

Исключение из ЕГРЮЛ

Самое страшное, что может произойти с такой компанией — это исключение из ЕГРЮЛ в связи с наличием сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. С 1 сентября 2017 г. у регистрирующего органа появилось право в административном порядке ликвидировать юридические лица, сведения о которых в ЕГРЮЛ недостоверны более полугода (пп. б п.5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ).

Причем исключить из ЕГРЮЛ могут даже работающую компанию, владеющую имуществом.

Как происходит исключение

Законом предусмотрен четкий порядок. Если отметка о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ в отношении компании «висит» более полугода, регистрирующий орган принимает решение об исключении такого юрлица из ЕГРЮЛ. В течение трех дней после принятия решение публикуется в «Вестнике государственной регистрации». Сообщение должно содержать сведения о порядке и сроках представления заявлений кредиторами, лицами, чьи права и интересы могут быть затронуты исключением, а также информацию об адресе, по которому необходимо направлять заявления. Информацию помимо журнала можно получить на сайте www.nalog.ru в разделе «Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации». Если в течение трех месяцев никаких возражений не поступит, то компанию ликвидируют без обращения в суд.

Другие последствия недостоверности

1. Из-за наличия сведений о недостоверности с таким юридическим лицом могут отказаться работать организации, которые добросовестно проверяют своих контрагентов. Запись о недостоверности является черной меткой и сразу переводит компанию в разряд контрагентов с низким уровнем надежности, что ставит под сомнение вычеты и расходы контрагентов. Часто компании узнают о том, что в выписке появилась запись о недостоверности, именно от своих контрагентов.

2. Вполне возможны проблемы с банками. Налоговый орган не имеет права приостанавливать операции по счетам организации на основании появления недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, но никто не может ему запретить сообщить об этом банку. Иногда банк выявляет это самостоятельно благодаря системе внутреннего контроля и процедуре проверки своих клиентов. Учитывая важность для банков информации об идентификационных признаках клиентов и условий договоров банковского счета, определяющих обязанность клиентов в кратчайшие сроки информировать банк об изменении своих реквизитов, в том числе об изменении адреса, директора, участника —своевременное непредставление таких документов можно квалифицировать как существенное нарушение договора банковского счета.

Банк, руководствуясь нормами закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», может либо приостановить операции по расчетному счету до приведения сведений в ЕГРЮЛ в порядок, либо вообще расторгнуть договор банковского обслуживания. При этом вероятность открыть счет в другом банке сводится к нулю.

3. Руководители и участники общества, владеющие более 50% доли в уставном капитале, в отношении которого есть отметка о недостоверности сведений, не смогут производить регистрационные действия в отношении других юрлиц (подп. ф п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ). Как правило, первое, что приходит на ум при появлении недостоверных сведений у компании — это зарегистрировать новое юридическое лицо и работать под новым флагом. И тут нерасторопных участников и директоров поджидает неприятный сюрприз в виде отказа в государственной регистрации.

4. С самой организацией, у которой появилась запись о недостоверности данных в ЕГРЮЛ, невозможно произвести какие-либо регистрационные действия. Например, сменить директора, продать долю или увеличить уставный капитал. Регистрирующий орган откажет в регистрации таких изменений, пока вы не приведете в порядок сведения в ЕГРЮЛ.

5. Руководителя юридического лица с недостоверными сведениями в ЕГРЮЛ могут привлечь к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП. Штраф составит от 5000 до 10 000 руб., и это самая небольшая потеря из всего, что может произойти. Но за повторное совершение правонарушения наказание более строгое — это может быть дисквалификация на срок от 1 до 3 лет.

Как появляется запись о недостоверности

Основанием для проведения проверки сведений, включенных в ЕГРЮЛ является получение регистрирующим органом заявления о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. Например, директор ООО решил уволиться, написал заявление об увольнении. А участники общества не назначают нового директора и не исключают из ЕГРЮЛ сведения о старом единоличном исполнительном органе. Теперь у уволившегося директора есть механизм, которым он может поторопить участников общества внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ о смене директора. Он имеет право подать в регистрирующий орган заявление по форме № Р34001. Это же может сделать участник, который давным-давно подал заявление о выходе из общества, однако до сих пор числится среди участников общества.

Активно подают такие заявления арендодатели, которые уже давно не получают арендной платы, а фирма числится в ЕГРЮЛ по адресу принадлежащего им помещения.

Кроме признания адреса массовым бывают случаи, когда адрес заведомо не может быть использован для связи с юрлицом. Например, по заявленному адресу размещены воинские части, тюрьмы, органы государственной власти, либо объект недвижимости разрушен, не существует. Основанием для проверки является и отсутствие связи с обществом по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Это происходит, когда налоговый орган направляет письма, но они возвращаются обратно с пометкой «адресат выбыл» или «адреса не существует». Тогда есть основания выйти на осмотр. Процедура предусмотрена Приказом ФНС РФ от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@.

Осмотр объекта недвижимости производит инспекция по месту учета налогоплательщика в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи, о чем обязательно составляется протокол. Для получения объяснений налоговый орган может вызвать любое лицо, которому известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки достоверности информации, включаемой или включенной в ЕГРЮЛ. Довольно часто в таких ситуациях опрашивают собственника помещения.

Как избежать появления «недостоверной» записи

Прежде чем внести запись о недостоверности, налоговый орган должен уведомить об этом само юридическое лицо, директора, участников. Если вы получили такое уведомление, не нужно его игнорировать. Проще всего решать проблему именно на этой стадии, пока запись в ЕГРЮЛ еще не внесли.

Чаще всего компании получают уведомления из-за недостоверности адреса. Тут может быть множество причин. Чаще всего — это массовый адрес. А массовым адрес становится тогда, когда по нему зарегистрированы более пяти компаний. И это может произойти совсем не преднамеренно. Например, если при регистрации когда-то давно вами был указан только номер дома, но не указан номер офиса или комнаты, такой адрес может автоматически стать массовым из-за множества фирм, зарегистрированных в офисном центре. В настоящее время при регистрации юрлиц адрес должен быть указан со всеми его элементами: это номер дома, (владения), корпуса (строения), квартиры (офиса, комнаты). Поэтому, если у вас указан только номер дома, желательно уточнить номер офиса.

Совершенно по-другому выглядит ситуация, когда собственник помещения, в котором зарегистрирована ваша организация, подал в регистрирующий орган соответствующее заявление. Тогда необходимо выяснять отношения с собственником, возможно, вы забыли оплатить арендную плату или действительно давно не находитесь по адресу, тогда адрес надо менять на тот, что соответствует действительности.

В течение месяца после получения письма из налоговой рекомендуется предоставить:

договор аренды с собственником,

гарантийное письмо с подтверждением собственника о том, что общество находится по адресу,

копию свидетельства о праве собственности или копию выписки из ЕГРН.

Если необходимо уточнить номер офиса, с документами в регистрирующий орган подается форма № Р 14001.

Дополнительно можно предоставить копии платежных поручений об оплате аренды, фотографии вывески на входе, фотографии офиса.

Бывают и такие ситуации, когда компания не получала уведомлений из регистрирующего органа, а сведения о недостоверности появились. Во избежание таких ситуаций регулярно хотя бы раз в полгода проверяйте свою выписку на сайте www.nalog.ru, сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Если отметку о недостоверности уже внесли в ЕГРЮЛ

В таком случае у вас два варианта действий.

1. Если вы представляли документы, которые подтверждают достоверность сведений, а регистрирующий орган все равно внес данные о недостоверности, и вы с этим не согласны, необходимо подать жалобу в вышестоящий налоговый орган в управление ФНС РФ по соответствующему субъекту РФ. В случае отказа можно обращаться в арбитражный суд в соответствии со ст. 25.2. Закона № 129- ФЗ.

Обратите внимание: срок для подачи заявления ограничен годом с момента, когда истцу стало известно о нарушении его права.

2. Если сведения действительно недостоверны, необходимо внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

Если компания докажет свою правоту либо внесет соответствующие изменения в ЕГРЮЛ, приводящие к достоверности данных, отметку о недостоверности уберут, но... неприятный осадок останется. В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона № 129-ФЗ в случае изменений, содержащихся в государственных реестрах сведений, ранее внесенные сведения сохраняются. То есть история о том, что такая запись была в выписке, останется, поэтому все же лучше до этого не доводить.