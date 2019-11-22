Выездная проверка: потребовать могут любой документ!

Какие документы контролеры вправе истребовать у организации в ходе выездной налоговой проверки (ВНП)? Недавно ФНС высказала, в общем, предсказуемое мнение по этому вопросу в Решении от 19.06.2019 № СА-4-9/11730: налоговики могут попросить представить любые документы. Подробнее — в статье.

Налоговая служба рассмотрела спор между инспекцией и организацией. Организация посчитала неправомерным истребование контролерами в ходе ВНП по НДС документов, не являющихся, как она считала, первичными по налоговому и бухгалтерскому учету и не имеющих прямого отношения к формированию налоговой базы по налогу, порядку его учета и уплаты.

К сведению На представление документов налогоплательщику отводится десять рабочих дней со дня получения соответствующего требования (п. 3 ст. 93 НК РФ). Контролерам передаются заверенные копии документов. При их подготовке следует учитывать требования приложения 18 к Приказу ФНС России от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@.

В частности, у организации были запрошены:

кадровые документы (копии приказов о назначении на должность руководителя и главбуха, штатное расписание, должностные инструкции сотрудников, табели учета рабочего времени сотрудников);

оборотно-сальдовые ведомости в разрезе контрагентов (годовые и поквартальные);

главная книга;

журналы-ордера, ведомости, анализы счетов и субсчетов, расшифровки отдельных счетов бухучета;

журналы регистрации предъявленных и полученных счетов-фактур.

Налоговая служба на основании ч. I НК РФ поддержала требования инспекторов:

налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных НК РФ (п. 1 ст. 82);

при проведении ВНП у налогоплательщика могут быть истребованы необходимые для проверки документы в установленном ст. 93 порядке (п. 12 ст. 89);

должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы (п. 1 ст. 93);

налоговые органы вправе требовать от налогоплательщика документы по формам и (или) форматам в электронной форме, служащие основаниями для исчисления и уплаты налогов, а также подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты налогов (пп. 1 и 2 ст. 31);

налогоплательщики обязаны представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены НК РФ, документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов (пп. 6 п. 1 ст. 23);

налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением (п. 1 ст. 54).

Поскольку в Налоговом кодексе нет закрытого перечня документов, на основании которых формируется объект налогообложения, а налогоплательщик не вправе отказывать в представлении инспекторам тех или иных документов лишь на основании своего (субъективного) суждения о том, относится ли каждый из истребованных документов к предмету проверки, ФНС сделала вывод: в состав документов, подтверждающих право на вычет НДС, могут быть включены также документы бухгалтерского и иного учета.

Кроме того, налоговая служба сослалась на выводы Конституционного суда из Определения от 08.04.2010 № 441-О-О: ВНП ориентирована на выявление нарушений, которые не всегда можно обнаружить в рамках проверки. Для этого необходимы углубленные исследования бухгалтерских и налоговых документов и специальные контрольные мероприятия.

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Итак, проверка правильности исчисления и уплаты налога проводится инспекцией, на которую эта обязанность возложена законодательством. И именно фискальные органы (а не налогоплательщик) определяют полноту и комплектность первичных документов, регистров учета и аналитических материалов, необходимых для проверки.

Минфин, по сути, говорит о том же: перечень документов, которые могут быть истребованы у плательщика при ВНП, Налоговым кодексом не определен. А значит, инспекторы вправе запросить любые бумаги, которые так или иначе связаны с исчислением и уплатой налогов (Письмо Минфина России от 10.07.2015 № 03-02-07/1/39920).

Несвоевременная передача нужных контролерам бумаг грозит налогоплательщику штрафом в размере 200 руб. за каждый непредставленный документ (п. 1 ст. 126 НК РФ). Правда, если в соответствии с утвержденными правилами и учетной политикой какие-то из регистров налогоплательщик не ведет, представлять их не нужно (Письмо Минфина России от 11.05.2010 № 03-02-07/1-228).