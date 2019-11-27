Удержание алиментов: справочник бухгалтера

Рассмотрим наиболее важные и частые вопросы оплаты алиментов. Заявление, максимальный процент удержания, какие доходы учитывать и как перечислять алименты.

Обязанность по удержанию алиментов

Алиментные отношения регулируются разделом V Семейного кодекса РФ.

Организация-работодатель (или индивидуальный предприниматель) может перечислять алименты за сотрудника как по обязательству на основании исполнительных документов (ст. 109 СК РФ), так и по добровольному решению самого сотрудника.

В первом случае речь идет о том, что в адрес компании изначально должен быть направлен судебным приставом или получателем алиментов один из следующих видов исполнительных документов:

исполнительный лист (чаще всего);

судебный приказ;

нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов (данное соглашение заключается в добровольном порядке между получателем алиментов и лицом, которое обязуется их выплачивать, без участия в судебном порядке.

Получаемый работодателем исполнительный документ имеет законную силу, только если это оригинал. Исключение составляет лишь соглашение об уплате алиментов — оно может быть в виде копии, но обязательно удостоверенной нотариально. Также получение копии исполнительного листа в виде приложения имеет место быть в случае, когда поступает постановление пристава-исполнителя об обращении взыскания на заработную плату должника (ч. 3 ст. 98 Федерального закона № 229-ФЗ от 02.10.2007).

В остальных ситуациях если организация получила копию исполнительного листа, то она в праве вернуть его отправителю или вообще не реагировать на подобный документ. Получая официальный документ-основание, у компании с этого времени возникает обязанность по удержанию алиментов с доходов работника (ч. 3 ст. 98 Закона № 229-ФЗ).

Если же сотрудник добровольно, без каких-либо законных оснований желает перечислять алименты через своего работодателя, то для организации никаких обязательств не возникает. Для бухгалтера это дополнительная нагрузка и поэтому он вправе решить: принимать просьбу работника или отказать ему. Если организация согласна удерживать алименты, то у сотрудника необходимо взять письменное заявление об удержании.

Максимальный процент удержания

Требуется отметить, что удержания из дохода работника по различным основаниям, в том числе и по алиментам, должны производиться из суммы, оставшейся уже после удержания НДФЛ. Об этом указано в ч. 1 ст. 99 Федерального закона 229-ФЗ.

В ч. 3 ст. 138 ТК РФ, а также в ч. 3 ст. 99 Закона 229-ФЗ установлен максимальный размер, который можно удержать с алиментщика — это 70% от дохода (за минусом НДФЛ) на несовершеннолетних детей.

Но как быть, если у сотрудника имеются удержания по нескольким исполнительным документам?

Рассмотрим пример. У работника имеется исполнительный лист по удержанию алиментов в 25% размере (1/4) от заработной платы, а также работодателю поступил еще один исполнительный документ — о взыскании задолженности по налогу на имущество в размере 30% от заработной платы до предела 30 542,38 руб. Ежемесячный оклад работника-должника 50 000 руб.

В данном случае бухгалтеру необходимо учесть очередность погашения требований взыскателей. Согласно ч. 1 ст. 111 Закона № 229-ФЗ от 02.10.2007 алименты относятся к первой очереди исполнения, а обязательные платежи в бюджет (имущественный налог) — это уже третья очередь. Причем распределяя суммы, подлежащие взысканию, необходимо сначала удовлетворить первую очередность в полном объеме и только потом погасить следующие (ч. 2 ст. 111 Закона № 229-ФЗ от 02.10.2007).

В итоге в размер алиментов входит установленный законодательством предел в 70%, поэтому их удерживаем в полном объеме:

Сумма алиментов = (50 000 — 13%) * 25% = 10875,00 руб.;

Далее рассчитываем максимальную сумму, которую можно удержать по нескольким исполнительным документам — это 50% от заработка (ч. 2 ст. 99 Закона 229-ФЗ от 02.10.2007г. и ч. 2 ст. 138 ТК РФ):

Максимальное удержание по двум исполнительным листам = (50 000 — 13%) * 50% = 21 750 руб.

Сумма удержания по второму исполнительному листу = (50 000 — 13%) * 30% = 13 050 руб. Данную сумму уже невозможно будет удержать в полном объеме, соответственно, на погашение налогового взыскания по второму исполнительному документу должна быть направлена оставшаяся сумма после оплаты алиментов: 21 750 — 10 875 = 10 875 руб. Такой порядок необходимо соблюдать до тех пор, пока не будут полностью произведены удержания (или одно из удержаний).

Какие доходы работника учитывать при удержании

Список всех доходов сотрудника, с которых необходимо удерживать алименты на несовершеннолетних детей, приведен в Постановлении Правительства РФ № 841 от 18.07.1996. Этот же перечень действителен и в отношении совершеннолетних детей (по письму Минтруда РФ от 12.09.2017 № 11-1/ООГ-1816 ).

К примеру, удержания должны осуществляться из всех видов заработной платы работника, дополнительных вознаграждений, премий, отпускных, надбавок, выплат по среднему заработку (то есть отпускных, компенсаций за неиспользованные дни отпуска, командировочных), больничных за счет работодателя, материальной помощи, которая выплачивается не за счет средств бюджетов и внебюджетных фондов, компенсаций при увольнении и пр.

Доходы при этом могут быть как в денежной, так и в натуральной форме, и по всем местам работы — как с основного места, так и по совместительству (п. 1 Постановления № 841 от 18.07.1996 г.).

Но также важно учитывать и другой перечень — в нем отражены доходы, с которых алименты не могут быть удержаны. Данный список приведен в ст. 101 Закона № 229-ФЗ от 02.10.2007.

Например, алименты нельзя взимать с пособий за счет средств ФСС (детских пособий, оплата дней по листам нетрудоспособности за счет ФСС), с возмещаемых расходов, понесенных работником во время командировки (оплата проезда, питания и пр.), с компенсаций стоимости проезда к месту лечения и обратно и др.

Как перечислять алименты

Удерживать алименты бухгалтеру необходимо с момента получения исполнительного листа. Это закреплено в ч. 3 ст. 98 Закона № 229-ФЗ от 02.10.2007. В нем также может быть указана конкретная дата, с которой необходимо начать удержания.

Но важно знать, если получение исполнительного документа организацией произошло позже (30.09.2019), чем установленная в нем дата начала удержания (с 15.08.2019), то взыскания все равно нужно делать с даты получения исполнительного листа.

Перечислять алименты надлежит в течение трех рабочих дней с момента перечисления дохода сотруднику-алиментщику. Об этом указано в ч. 3 ст. 98 Закона 229-ФЗ от 02.10.2007г., а также в ст. 109 СК РФ. В этих же правовых актах отмечено, что расходы на перевод алиментов получателю осуществляются за счет алиментщика. То есть, например, комиссию банка по перечислению денежных средств можно также смело удерживать из дохода должника.

Все банковские реквизиты получателя алиментов указываются в исполнительном документе или приложениях к нему. В платежном поручении обязательно нужно указать очередность «1». А в назначении платежа обязательно прописать ссылку на исполнительный документ и период, за который производится оплата, к примеру: «Удержание по исполнительному производству № 3437/19/37003-ИП от 23.01.2019 в размере 1715,75 руб. за август 2019 г. для Ивановой Ирины Ивановны».

Если реквизитов нет, то организации придется отправлять деньги почтовым переводом в адрес получателя.

Хранение и сроки действия исполнительных документов

При получении документа-основания о взыскании алиментов организации рекомендуется направить взыскателю уведомление о том, что документ организацией получен от такой-то даты и принят к исполнению. Однако по закону обязанности таковой нет.

Хранить подобные исполнительные документы необходимо как бланки строгой отчетности в течение пяти лет. Исполнению они подлежат в течение всего срока их действия, а также еще в течение трех лет после окончания этого срока — так отмечено в ч. 4 ст. 21 Закона № 229-ФЗ.

За утерю или отсутствие производства исполнительных документов со стороны работодателя положены штрафы (ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ):

на должностное физлицо — 2500 руб.;

на главного бухгалтера или руководителя — 15 000 — 20 000 руб.;

на организацию — 50 000 — 100 000 руб.

Обязанности по сохранности исполнительных листов лучше возложить соответствующим приказом на компетентное должностное лицо.

Прекращение исполнения

В случае, если сотрудник увольняется, организация обязана сообщить об этом судебному исполнителю в течение трех дней с момента увольнения, в уведомлении необходимо также указать информацию о новом месте работы должника (если известно) — ч. 1 ст. 111 СК РФ.

Кроме того, если сотрудник уволен или удержание алиментов произведено уже в полном объеме, а также в иных случаях, то согласно ч. 4.1 ст. 98 Закона № 229-ФЗ от 02.10.2007 работодателю необходимо не позднее следующего дня после завершения исполнения о взыскании алиментов вернуть исполнительный документ судебному приставу (взыскателю).

При этом на самом документе ставится отметка с указанием основания окончания его исполнения, периода взыскания и размера взысканной суммы. Заверяется такая отметка подписью уполномоченного должностного лица и печатью организации. Оригинал исполнительного документа следует направить вместе с сопроводительным письмом. Перед возвратом документа судебному приставу (взыскателю) бухгалтеру рекомендуется сделать его копию в случае возникновения каких-либо спорных вопросов.