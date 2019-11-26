Клерк.Ру

Здоров ли директор, пишущий сам себе заявления? Недельный обзор форума «Клерка»

Выбрали самые интересные форумные темы. Заявления самому себе. Что такое рабочий день? Привет от бухгалтера из США. 

Почему НДФЛ неправильно встает в книгу ДиР разбирались в теме УСН 7% НДФЛ в расходах. Все оказалось просто – годами висела переплата по НДФЛ и программа 1С её учитывала не в том периоде.

Что делать, если налоговая требует указать юрадрес вплоть до комнаты, а фирма занимает целое здание? Смена адреса в ЕГРЮЛ повлечет массу проблем, поскольку у компании есть лицензии и товарные знаки. Как противостоять этому требованию обсуждали в теме Налоговая требует, что бы в адресе была указана комната или помещение. Грозят исключить за недостоверность.

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Клерк посещают не только российские бухгалтеры. Вот, например, к нам зашла коллега из Нью-Йорка, которая поделилась некоторой информацией о бухучете и налогах в США.

Надо ли директору самому себе писать заявление на отпуск? Мнения клерков разошлись. Кто-то считает, что много бумаг не бывает, а кто-то – что здоровый человек сам себе заявления не пишет. Обсуждение в теме Отпуск. Директор.

И как же без обсуждения ККТ? Интересную проблему поднял cyril.

В законе о применении ККТ № 54-ФЗ часто устанавливаются сроки, исчисляемые в рабочих днях. Этот закон касается прежде всего торговых организаций, многие из которых работают в выходные и праздничные дни. Что понимается в законе под рабочим днём: календарные дни, исключая выходные и праздничные в соответствии с Трудовым кодексом, или фактически рабочие дни, когда используется ККТ?

К какому выводу пришли клерки, можно узнать в теме Что понимается под рабочим днём в законе 54-ФЗ (О ККТ).

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Почему расчет фиксированных взносов в калькуляторе Клерка не сошелся с расчетом предпринимателя? Оказывается, ИП неправильно считал. Как рассчитать правильно, рассказали в теме Непонятная ошибка в расчете взносов.

Увы, не на все вопросы пользователи получили ответы от коллег. Может вы сможете помочь?

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