В России в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. В преддверии праздника рассказываем, какие выплаты положены до и после рождения детей, а также как они изменятся в 2020 году.

Выплата при постановке на учет в женской консультации — 655,49 рублей. Встать на учет надо в первые три месяца беременности. Также нужно работать по трудовому договору или, если вы были уволены, стоять на бирже труда. К этой выплате в зависимости от региона могут быть надбавки.

Пособие по беременности и родам («декретные») — рассчитывается по специальной формуле в бухгалтерии вашего работодателя. Минимальная сумма — 51 919 рублей, максимальная — 301 095,20 рублей. «Декретные» не облагаются НДФЛ.

Единовременное пособие при рождении ребенка — 17 479,73 рублей. Оформляется по месту работы одним из родителей. Если оба родителя не работают, то можно оформить выплату в органах соцзащиты. Если рождается двойня и т. д., пособие выплачивается на каждого ребенка. Важно подать документы в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. На Крайнем Севере выплата увеличивается на районный коэффициент.

Материнский капитал — 453 026 рублей. Предоставляется семьям, в которых с 2007 года родился (либо был усыновлен) второй ребенок. Его можно получить за третьего и последующих детей, если не получили за второго. Тратить маткапитал можно на установленные законом цели, например улучшение жилищных условий, обучение ребенка, формирование накопительной части трудовой пенсии матери и т. д. Можно разделить средства маткапитала на разные цели.

Дополнительные ежемесячные выплаты при рождении первого и второго ребенка — прожиточный минимум для детей по региону. Эти деньги с 1 января 2018 года положены тем семьям, у которых среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума по региону. Выплаты идут до достижения ребенком полутора лет. Если вы обратились за выплатой в течение полугода со дня появления ребенка на свет, то выплата будет начисляться со дня его рождения. Если позже, то со дня обращения.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 40% от среднего заработка родителя, ухаживающего за ребенком. Документы на него подаются этим родителем в бухгалтерию работодателя. Выплата также может производиться в фиксированной сумме. Если родитель получает пособие по безработице, пособие по уходу за ребенком не назначается.

Выплаты многодетным — дополнительное единовременное и ежемесячное пособие. Назначается при рождении третьего и последующих детей и производится по месту работы, службы или учебы родителей. Если же оба родителя не трудоустроены, пособие можно получить в органах соцзащиты по месту жительства.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву — 11 863,27 рубля. Выплачивается матери ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву независимо от других пособий. Выплачивается со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала службы отца. Прекращаются выплаты в тот момент, когда ребенку исполняется три года, но не позднее дня окончания службы отца.

Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до трех лет — назначается по месту работы, службы или учебы. Уволенным в связи с ликвидацией организации при нахождении в отпуске по уходу за ребенком женщинам, которые при этом не получают пособие по безработице, выплачивается в органах соцзащиты.

А если женщина самозанятая или ИП?

Средства, которые выплачивает своим сотрудницам работодатель, идут из средств Фонда социального страхования. Таким образом, чтобы самозанятая или ИП получали эти средства, необходимо, чтобы они также делали взносы за себя в ФСС.

Кроме того, если вы не устроены официально, выплаты из ФСС вам не положены.

Что изменится в 2020 году

Дополнительные ежемесячные выплаты при рождении первого и второго ребенка с 1 января 2020 года станут выплачивать тем семьям, у которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов по региону. Увеличится с 1 февраля 2020 года также пособие по беременности и родам: максимум составит 332 192 рубля, минимальная — 55 831 рубль. Увеличится и пособие по уходу за ребенком до полутора лет.