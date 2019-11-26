Чем грозит отмена ЕНВД и при чем тут 1С

Все больше возникает вопросов про отмену ЕНВД с 1 января 2021 г. (ФЗ № 97-ФЗ от 29.06.2012 и главы 26.3 НК РФ). По этой причине во многих регионах парламентарии уже сейчас задумались о досрочной отмене ЕНВД и введении альтернатив, так как уже сейчас, по предварительным подсчетам ФНС, налоговое бремя для компаний, работающих в сфере торговли, бытовых услуг и общепита вырастет в 6−10 раз.

Где ЕНВД уже нельзя применять

Первым сигналом стало утверждение Президентом РФ поправок в НК РФ, согласно которым запрещается применять ЕНВД и ПСН при продаже отдельных видов товаров, подлежащих обязательной маркировке контрольными (идентификационными) знаками, которые вступают в силу уже с 1 января 2020 г. — Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ . Он дополняет ст. 346.27 и 346.43 НК РФ новыми нормами, согласно которым к розничной торговле для целей применения ЕНВД и ПСН не относится реализация трех групп товаров, подлежащих обязательной маркировке:

лекарственные препараты, обязательная маркировка которых установлена Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ;

обувные товары, обязательная маркировка которых установлена распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р;

предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха, обязательная маркировка которых установлена постановлением Правительства РФ от 11.08.2016 № 787.

Это значит, что при продаже указанных маркированных товаров запрещается применять ЕНВД и ПСН.

Что делать, если ЕНВД под запретом

Что же теперь делать? В первую очередь выяснить попадает ли ваш вид деятельности под группу товаров, подлежащих обязательной маркировке, указанных в ФЗ от 29.09.19 № 325-ФЗ. После этого определиться с альтернативными вариантами систем налогообложения (ОСНО, УСН, ПСН, НПД).

Для этого фирма «1С» разработала функционал в программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0 , который позволяет оценить налоговую нагрузку.

Нужно зайти в раздел «Руководителю» — «Планирование» — «Сравнение режимов налогообложения». Данные для расчета можно заполнить автоматически на основании имеющейся в рабочей базе информации по одной из организаций из справочника «Организации». Для этого по кнопке «Заполнить» выберите в открывшемся списке двойным щелчком мыши организацию, в планируемые показатели попадет информация по выбранной организации за предыдущие 12 месяцев. После того как данные будут заполнены, размер ожидаемой налоговой нагрузки при применении того или иного режима отражается в колонке «Сумма налогов» (в сумме)« и в колонке «Доля налогов в доходах» (в процентах от доходов). Для подробного анализа каждой полученной цифры можно пройти по каждой из ссылок с суммами и проанализируйте полученные результаты.

После того как был сделан выбор системы налогообложения и принято решение о прекращении деятельности на ЕНВД — необходимо подать заявление не позднее 5 рабочих дней с момента завершения деятельности, попадающей под вмененку. Юрлица, уведомляя ФНС, применяют заявление ЕНВД-3. Физлица — ИП, используют документ ЕНВД-4. Обе эти формы утверждены приказом ФНС РФ от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941@ и действительны до настоящего времени. Оба эти уведомления доступны в «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0, в разделе «Отчеты» — «1С-Отчетность» — «Уведомления, сообщения и заявления» — «Создать» — «ЕНВД». Здесь выбираем нужную нам форму. ИФНС, получив заявление о снятии с учета, обязаны в пятидневный срок (в рабочих днях) осуществить снятие и выслать уведомление с подтверждением совершения данного действия.

Переход на ОСН

Для перехода с ЕНВД на общую систему налогообложения (ОСНО) нужно только подать заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД.

Обращаю внимание, что добровольный переход на ОСНО возможен только с начала следующего календарного года — п.1 ст. 346.28 НК РФ.

При прекращении деятельности организации по своей инициативе, в отношении которой она применяла ЕНВД, перейти на ОСНО можно в том же месяце при этом дата перехода на ОСНО будет день, следующий за датой прекращения деятельности на ЕНВД, которая была указана в заявлении о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД.

При прекращении деятельность на ЕНВД в связи с отменой этого режима в муниципальном образовании, перейти на общую систему налогообложения можно только с начала квартала, в котором ЕНВД в отношении той или иной деятельности отменен (ст 346.30 НК РФ).

Переход на УСН

Переход плательщика ЕНВД на УСН по аналогии с системой ОСНО возможно только в двух случаях:

с начала следующего года;

в течение года в связи с прекращением деятельности на ЕНВД или отменой этого режима для выбранного вида деятельности.

При этом должна быть заполнена форма уведомления в налоговый орган о переходе на УСН с другого режима налогообложения по рекомендованной форме, которую утвердила ФНС РФ ( п. 1.1 Приказа ФНС РФ от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@ ).

При применении УСН со следующего года нужно подать уведомление не позднее 31 декабря текущего года (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). При этом если 31 число выпало на выходной, то подать уведомление можно не позднее ближайшего рабочего дня после новогодних праздников (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Тем, кто переходит на УСН с ЕНВД в течение года из-за того, что закрыл деятельность, попадающую под вмененку или потому что отменили этот режим, подать уведомление нужно в течение 30 календарных дней после того, как организация или ИП перестали быть плательщиками ЕНВД (п. 2 ст. 346.13 НК РФ) (Письмо Минфина РФ от 24.11.2014 N 03-11-09/59636).

В «1С» форму уведомления так же можно найти в разделе «Отчеты» — «1С-Отчетность» — «Уведомления, сообщения и заявления» — «Создать» — «УСН».

Переход с ЕНВД на ПСН

Как было описано в статье выше, для товаров, попадающих в одну из трех групп, подлежащих обязательной маркировке, не может с 1 января 2020 г. применяться спецрежим, однако в этой статье мы рассмотрим переход с ЕНВД на ПСН.

Согласно п. 2 ст. 346.44 НК РФ в порядке, предусмотренном гл. 26.5 НК РФ у налогоплательщиков есть такая возможность. В этом случае заявление на ПСН подается заранее. Индивидуальный предприниматель лично или через представителя направляет в виде почтового отправления с описью вложения или передает в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи заявление на получение патента в налоговый орган по месту жительства не позднее чем за 10 дней до начала применения индивидуальным предпринимателем ПСН (п.2 статьи 346.45 НК РФ).

Обратите внимание: у налогоплательщика сохраняется обязанность подать заявление в ИФНС в срок до 5 дней о прекращении деятельности по ЕНВД. В «1С:Бухгалтерия 8», ред 3.0, эта форма подачи заявления на патент реализована через «Настройки налогов и отчетов» — «Патенты».

Перейти ИП на уплату налога на профессиональный доход (НПД) или как еще его называют налог для самозанятых, с ЕНВД можно в любой момент, дожидаться начала следующего года не нужно. Главное, соблюсти месячный срок уведомления об отказе от соответствующего режима в связи с началом работы на НПД. Порядок перехода ИП в статус самозанятых граждан регламентируется ст. 15 ФЗ № 422 и разъяснениями ФНС из письма ведомства от 26.12.2018 № СД-4-3/25577@. Формы уведомлений еще не утверждены. ФНС России рекомендует до их утверждения подавать действующие формы уведомлений по прекращению деятельности в рамках спецрежимов (Письмо от 10.01.2019 № СД-4-3/101@).

При совмещении ЕНВД с другими системами налогообложения достаточно подать заявление о прекращении деятельности на ЕНВД.