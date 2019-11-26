На Госуслугах новые сервисы: договоры и жалобы в госорганы

Что случилось?

В чём суть документа?

Благодаря поправкам на Едином портале госуслуг будут реализованы дополнительные сервисы, которые позволят обеспечить:

направление обращений в органы власти и местного самоуправления;

просмотр хода рассмотрения обращений;

совершение сделок в электронном виде;

получение оповещений о возможности подачи заявлений на получение госуслуг.

Для чего были внесены эти поправки?

Изменения направлены на создание организационно технических условий использования Единого портала государственных и муниципальных услуг органами государственной власти, органами местного самоуправления, подведомственными указанным органам организациями в качестве облачной цифровой платформы для выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, исполнении государственных, муниципальных и иных функций.

Расширение сервисов Единого портала будет способствовать повышению удобства и прозрачности взаимодействия граждан и организаций с государством, обеспечению применения электронных документов.

Какие изменения на портале госуслуг коснутся сделок?

Через Единый портал госуслуг можно будет заключать договоры, заверять их электронной подписью, направлять третьим лицам. Также будет доступно многостороннее подписание. Перечень юридически значимых действий (включая сделки), которые можно будет совершать на портале, установит Минкомсвязи России. В качестве примеров договоров, которые можно будет заключать в форме электронного документа через портал госуслуг, ведомство ранее называло договоры купли-продажи (аренды) недвижимости, транспортных средств.

Таким образом, Единый портал позволит автоматизировать процесс составления договоров, а также заполнения заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги, получение которой необходимо после заключения договора.

Как поправки расширят взаимодействие с госорганами?

С помощью портала можно будет направлять обращения (предложения, заявления и жалобы):

госорганам;

органам местного самоуправления;

государственным и муниципальным учреждениям;

иным организациям с публично значимыми функциями.

Тем самым предполагается реализовать задачу по созданию «единого цифрового окна».

Можно ли будет отслеживать свои обращения?

Да, после отправки обращения будет возможность следить за ходом его рассмотрения, получить и сохранить ответ соответствующего органа или учреждения, контролировать качество выполнения ими услуги.

Кроме того, будут выявлять мнение заявителей, в том числе посредством проведения опросов и голосований, а также мониторинга и анализа их результатов. Это будет сделано для получения информации об удовлетворённости полученным ответом.

Какие ещё возможности станут доступны пользователям портала?

Поправками предусмотрена возможность оповещения через портал лиц, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации, о возможности подачи заявления на получение госуслуг в электронной форме с использованием единого портала. То есть потенциальных пользователей госуслуг будут информировать о возможности получения сервиса в электронном виде.

Когда Постановление вступает в силу?

Документ вступает в силу 27 ноября 2019 года. Однако согласно информации с официального сайта Правительства РФ, техническая реализация принятого решения будет происходить в 2020 году.