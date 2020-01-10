Взаимоувязка показателей бухгалтерской отчетности за 2019 год

N Показатель отчетности Чему равен Комментарий

1 Строка 1110 "Нематериальные активы", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 5100 "Нематериальные активы - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 1.1 Пояснений МИНУС Строка 5100 "Нематериальные активы - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация и убытки от обесценения" таблицы 1.1 Пояснений Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные вложения в НМА по строке 1110 "Нематериальные активы"

Строка 5100 "Нематериальные активы - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 1.1 Пояснений МИНУС Строка 5100 "Нематериальные активы - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация и убытки от обесценения" таблицы 1.1 Пояснений ПЛЮС Строка 5180 "Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего. За отчетный год", графа "На конец периода" таблицы 1.5 Пояснений Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные вложения в НМА по строке 1110 "Нематериальные активы"

2 Строка 1110 "Нематериальные активы", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса Строка 5110 "Нематериальные активы - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 1.1 Пояснений МИНУС Строка 5110 "Нематериальные активы - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация и убытки от обесценения" таблицы 1.1 Пояснений Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные вложения в НМА по строке 1110 "Нематериальные активы"

Строка 5110 "Нематериальные активы - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 1.1 Пояснений МИНУС Строка 5110 "Нематериальные активы - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация и убытки от обесценения" таблицы 1.1 Пояснений ПЛЮС Строка 5190 "Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода" таблицы 1.5 Пояснений Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные вложения в НМА по строке 1110 "Нематериальные активы"

Строка 5100 "Нематериальные активы - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 1.1 Пояснений МИНУС Строка 5100 "Нематериальные активы - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Накопленная амортизация и убытки от обесценения" таблицы 1.1 Пояснений Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные вложения в НМА по строке 1110 "Нематериальные активы"

Строка 5100 "Нематериальные активы - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 1.1 Пояснений МИНУС Строка 5100 "Нематериальные активы - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Накопленная амортизация и убытки от обесценения" таблицы 1.1 Пояснений ПЛЮС Строка 5180 "Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего. За отчетный год", графа "На начало года" таблицы 1.5 Пояснений Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные вложения в НМА по строке 1110 "Нематериальные активы"

3 Строка 1110 "Нематериальные активы", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса Строка 5110 "Нематериальные активы - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 1.1 Пояснений МИНУС Строка 5110 "Нематериальные активы - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Накопленная амортизация и убытки от обесценения" таблицы 1.1 Пояснений Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные вложения в НМА по строке 1110 "Нематериальные активы"

Строка 5110 "Нематериальные активы - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 1.1 Пояснений МИНУС Строка 5110 "Нематериальные активы - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Накопленная амортизация и убытки от обесценения" таблицы 1.1 Пояснений ПЛЮС Строка 5190 "Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего. За предыдущий год", графа "На начало года" таблицы 1.5 Пояснений Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные вложения в НМА по строке 1110 "Нематериальные активы"

4 Строка 1120 "Результаты исследований и разработок", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 5140 "НИОКР - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 1.4 Пояснений МИНУС Строка 5140 "НИОКР - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Часть стоимости, списанной на расходы" таблицы 1.4 Пояснений Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные НИОКР по строке 1120 "Результаты исследований и разработок"

Строка 5140 "НИОКР - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 1.4 Пояснений МИНУС Строка 5140 "НИОКР - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Часть стоимости, списанной на расходы" таблицы 1.4 Пояснений ПЛЮС Строка 5160 "Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего. За отчетный год", графа "На конец периода" таблицы 1.5 Пояснений Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные НИОКР по строке 1120 "Результаты исследований и разработок"

5 Строка 1120 "Результаты исследований и разработок", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса Строка 5150 "НИОКР - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 1.4 Пояснений МИНУС Строка 5150 "НИОКР - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Часть стоимости, списанной на расходы" таблицы 1.4 Пояснений Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные НИОКР по строке 1120 "Результаты исследований и разработок"

Строка 5150 "НИОКР - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 1.4 Пояснений МИНУС Строка 5150 "НИОКР - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Часть стоимости, списанной на расходы" таблицы 1.4 Пояснений ПЛЮС Строка 5170 "Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода" таблицы 1.5 Пояснений Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные НИОКР по строке 1120 "Результаты исследований и разработок"

Строка 5140 "НИОКР - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 1.4 Пояснений МИНУС Строка 5140 "НИОКР - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Часть стоимости, списанной на расходы" таблицы 1.4 Пояснений Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные НИОКР по строке 1120 "Результаты исследований и разработок"

Строка 5140 "НИОКР - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 1.4 Пояснений МИНУС Строка 5140 "НИОКР - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Часть стоимости, списанной на расходы" таблицы 1.4 Пояснений ПЛЮС Строка 5160 "Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего. За отчетный год", графа "На начало года" таблицы 1.5 Пояснений Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные НИОКР по строке 1120 "Результаты исследований и разработок"

6 Строка 1120 "Результаты исследований и разработок", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса Строка 5150 "НИОКР - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 1.4 Пояснений МИНУС Строка 5150 "НИОКР - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Часть стоимости, списанной на расходы" таблицы 1.4 Пояснений Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные НИОКР по строке 1120 "Результаты исследований и разработок"

Строка 5150 "НИОКР - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 1.4 Пояснений МИНУС Строка 5150 "НИОКР - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Часть стоимости, списанной на расходы" таблицы 1.4 Пояснений ПЛЮС Строка 5170 "Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего. За предыдущий год", графа "На начало года" таблицы 1.5 Пояснений Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные НИОКР по строке 1120 "Результаты исследований и разработок"

7 Строка 1150 "Основные средства", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 5200 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений МИНУС Строка 5200 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в ОС по строке 1150 "Основные средства"

Строка 5200 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений МИНУС Строка 5200 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений ПЛЮС Строка 5240 "Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего. За отчетный год", графа "На конец периода" таблицы 2.2 Пояснений Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в ОС по строке 1150 "Основные средства" и отсутствуют незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности

8 Строка 1150 "Основные средства", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса Строка 5210 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений МИНУС Строка 5210 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в ОС по строке 1150 "Основные средства"

Строка 5210 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений МИНУС Строка 5210 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений ПЛЮС Строка 5250 "Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода" таблицы 2.2 Пояснений Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в ОС по строке 1150 "Основные средства" и отсутствуют незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности

Строка 5200 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений МИНУС Строка 5200 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в ОС по строке 1150 "Основные средства"

Строка 5200 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений МИНУС Строка 5200 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений ПЛЮС Строка 5240 "Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего. За отчетный год", графа "На начало года" таблицы 2.2 Пояснений Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в ОС по строке 1150 "Основные средства" и отсутствуют незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности

9 Строка 1150 "Основные средства", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса Строка 5210 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений МИНУС Строка 5210 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в ОС по строке 1150 "Основные средства"

Строка 5210 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений МИНУС Строка 5210 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений ПЛЮС Строка 5250 "Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего. За предыдущий год", графа "На начало года" таблицы 2.2 Пояснений Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в ОС по строке 1150 "Основные средства" и отсутствуют незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности

10 Строка 1160 "Доходные вложения в материальные ценности", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 5220 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений МИНУС Строка 5220 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности по строке 1160 "Доходные вложения в материальные ценности"

Строка 5220 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений МИНУС Строка 5220 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений ПЛЮС Строка 5240 "Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего. За отчетный год", графа "На конец периода" таблицы 2.2 Пояснений Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности по строке 1160 "Доходные вложения в материальные ценности" и отсутствуют незавершенные капитальные вложения в ОС

11 Строка 1160 "Доходные вложения в материальные ценности", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса Строка 5230 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений МИНУС Строка 5230 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности по строке 1160 "Доходные вложения в материальные ценности"

Строка 5230 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений МИНУС Строка 5230 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений ПЛЮС Строка 5250 "Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода" таблицы 2.2 Пояснений Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности по строке 1160 "Доходные вложения в материальные ценности" и отсутствуют незавершенные капитальные вложения в ОС

Строка 5220 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений МИНУС Строка 5220 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности по строке 1160 "Доходные вложения в материальные ценности"

Строка 5220 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений МИНУС Строка 5220 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений ПЛЮС Строка 5240 "Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего. За отчетный год", графа "На начало года" таблицы 2.2 Пояснений Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности по строке 1160 "Доходные вложения в материальные ценности" и отсутствуют незавершенные капитальные вложения в ОС

12 Строка 1160 "Доходные вложения в материальные ценности", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса Строка 5230 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений МИНУС Строка 5230 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности по строке 1160 "Доходные вложения в материальные ценности"

Строка 5230 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений МИНУС Строка 5230 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений ПЛЮС Строка 5250 "Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего. За предыдущий год", графа "На начало года" таблицы 2.2 Пояснений Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности по строке 1160 "Доходные вложения в материальные ценности" и отсутствуют незавершенные капитальные вложения в ОС

13 Строка 1170 "Финансовые вложения", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 5301 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений ПЛЮС/МИНУС Строка 5301 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Накопленная корректировка" таблицы 3.1 Пояснений Знак "плюс" используется, если показатель строки 5301 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год" графы "На конец периода. Накопленная корректировка" приведен без скобок. Знак "минус" используется, если этот показатель приведен в круглых скобках

14 Строка 1170 "Финансовые вложения", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса Строка 5311 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений ПЛЮС/МИНУС Строка 5311 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Накопленная корректировка" таблицы 3.1 Пояснений Знак "плюс" используется, если показатель строки 5311 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год" графы "На конец периода. Накопленная корректировка" приведен без скобок. Знак "минус" используется, если этот показатель приведен в круглых скобках

Строка 5301 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений ПЛЮС/МИНУС Строка 5301 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Накопленная корректировка" таблицы 3.1 Пояснений Знак "плюс" используется, если показатель строки 5301 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год" графы "На начало года. Накопленная корректировка" приведен без скобок. Знак "минус" используется, если показатель строки 5301 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год" графы "На начало года. Накопленная корректировка" приведен в круглых скобках

15 Строка 1170 "Финансовые вложения", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса Строка 5311 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений ПЛЮС/МИНУС Строка 5311 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Накопленная корректировка" таблицы 3.1 Пояснений Знак "плюс" используется, если показатель строки 5311 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год" графы "На начало года. Накопленная корректировка" приведен без скобок. Знак "минус" используется, если показатель строки 5311 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год" графы "На начало года. Накопленная корректировка" приведен в круглых скобках

16 Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 5400 "Запасы - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Себестоимость" таблицы 4.1 Пояснений МИНУС Строка 5400 "Запасы - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Величина резерва под снижение стоимости" таблицы 4.1 Пояснений

17 Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса Строка 5420 "Запасы - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Себестоимость" таблицы 4.1 Пояснений МИНУС Строка 5420 "Запасы - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Величина резерва под снижение стоимости" таблицы 4.1 Пояснений

Строка 5400 "Запасы - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Себестоимость" таблицы 4.1 Пояснений МИНУС Строка 5400 "Запасы - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Величина резерва под снижение стоимости" таблицы 4.1 Пояснений

18 Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса Строка 5420 "Запасы - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Себестоимость" таблицы 4.1 Пояснений МИНУС Строка 5420 "Запасы - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Величина резерва под снижение стоимости" таблицы 4.1 Пояснений

19 Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 5500 "Итого. За отчетный год", графа "На конец периода. Учтенная по условиям договора" таблицы 5.1 Пояснений МИНУС Строка 5500 "Итого. За отчетный год", графа "На конец периода. Величина резерва по сомнительным долгам" таблицы 5.1 Пояснений

20 Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса Строка 5520 "Итого. За предыдущий год", графа "На конец периода. Учтенная по условиям договора" таблицы 5.1 Пояснений МИНУС Строка 5520 "Итого. За предыдущий год", графа "На конец периода. Величина резерва по сомнительным долгам" таблицы 5.1 Пояснений

Строка 5500 "Итого. За отчетный год", графа "На начало года. Учтенная по условиям договора" таблицы 5.1 Пояснений МИНУС Строка 5500 "Итого. За отчетный год", графа "На начало года. Величина резерва по сомнительным долгам" таблицы 5.1 Пояснений

21 Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса Строка 5520 "Итого. За предыдущий год", графа "На начало года. Учтенная по условиям договора" таблицы 5.1 Пояснений МИНУС Строка 5520 "Итого. За предыдущий год", графа "На начало года. Величина резерва по сомнительным долгам" таблицы 5.1 Пояснений

22 Строка 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 5305 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений ПЛЮС/МИНУС Строка 5305 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Накопленная корректировка" таблицы 3.1 Пояснений Знак "плюс" используется, если показатель строки 5305 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год" графы "На конец периода. Накопленная корректировка" приведен без скобок. Знак "минус" используется, если показатель строки 5305 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год" графы "На конец периода. Накопленная корректировка" приведен в круглых скобках. Равенство выполняется при отсутствии у организации финансовых вложений, признаваемых денежными эквивалентами

23 Строка 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса Строка 5315 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений ПЛЮС/МИНУС Строка 5315 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Накопленная корректировка" таблицы 3.1 Пояснений Знак "плюс" используется, если показатель строки 5315 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год", графы "На конец периода. Накопленная корректировка" приведен без скобок. Знак "минус" используется, если показатель строки 5315 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год" графы "На конец периода. Накопленная корректировка" приведен в круглых скобках. Равенство выполняется при отсутствии у организации финансовых вложений, признаваемых денежными эквивалентами

Строка 5305 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений ПЛЮС/МИНУС Строка 5305 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Накопленная корректировка" таблицы 3.1 Пояснений Знак "плюс" используется, если показатель строки 5305 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год" графы "На начало года. Накопленная корректировка" приведен без скобок. Знак "минус" используется, если показатель строки 5305 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год" графы "На начало года. Накопленная корректировка" приведен в круглых скобках. Равенство выполняется при отсутствии у организации финансовых вложений, признаваемых денежными эквивалентами

24 Строка 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса Строка 5315 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений ПЛЮС/МИНУС Строка 5315 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Накопленная корректировка" таблицы 3.1 Пояснений Знак "плюс" используется, если показатель строки 5315 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год" графы "На начало года. Накопленная корректировка" приведен без скобок. Знак "минус" используется, если показатель строки 5315 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год" графы "На начало года. Накопленная корректировка" приведен в круглых скобках. Равенство выполняется при отсутствии у организации финансовых вложений, признаваемых денежными эквивалентами

25 Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС

26 Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За предыдущий период" ОДДС

Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС

27 Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За предыдущий период" ОДДС

28 Строка 1600 "БАЛАНС (актив)" Баланса Строка 1700 "БАЛАНС (пассив)" Баланса

29 Строка 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Уставный капитал" ОИК

30 Строка 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Уставный капитал" ОИК

31 Строка 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Уставный капитал" ОИК

32 Строка 1320 "Собственные акции, выкупленные у акционеров", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Собственные акции, выкупленные у акционеров" ОИК

33 Строка 1320 "Собственные акции, выкупленные у акционеров", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Собственные акции, выкупленные у акционеров" ОИК

34 Строка 1320 "Собственные акции, выкупленные у акционеров", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Собственные акции, выкупленные у акционеров" ОИК

35 Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Добавочный капитал" ОИК МИНУС Строка 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса

36 Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Добавочный капитал" ОИК МИНУС Строка 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса

37 Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Добавочный капитал" ОИК МИНУС Строка 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса

38 Строка 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Добавочный капитал" ОИК МИНУС Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса

39 Строка 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)", графа "На 31 декабря предшествующего года" Баланса Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Добавочный капитал" ОИК МИНУС Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса

40 Строка 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Добавочный капитал" ОИК МИНУС Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса

41 Строка 1360 "Резервный капитал", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Резервный капитал" ОИК

42 Строка 1360 "Резервный капитал", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Резервный капитал" ОИК

43 Строка 1360 "Резервный капитал", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Резервный капитал" ОИК

44 Строка 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" ОИК

Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)", графа "За отчетный период" ОФР Равенство выполняется, если у организации отсутствуют одновременно: - выплаты промежуточных дивидендов за отчетный год; - остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало отчетного года; - корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет; - корректировки в связи с изменениями учетной политики; - списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль

Строка 3311 "чистая прибыль", графы "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и "Итого" ОИК Равенство выполняется, если организацией в отчетном году получена прибыль и отсутствуют одновременно: - выплаты промежуточных дивидендов за отчетный год; - остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало отчетного года; - корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет; - корректировки в связи с изменениями учетной политики; - списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль

Строка 3321 "убыток", графы "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и "Итого" ОИК Равенство выполняется, если организацией в отчетном году получен убыток и отсутствуют одновременно: - выплаты промежуточных дивидендов за отчетный год; - остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало отчетного года; - корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет; - корректировки в связи с изменениями учетной политики; - списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль

45 Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" ОИК

Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)", графа "За предыдущий период" ОФР Равенство выполняется, если у организации в предыдущем году отсутствовали одновременно: - выплаты промежуточных дивидендов; - остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало года; - корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет; - корректировки в связи с изменениями учетной политики; - списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль

Строка 3211 "чистая прибыль", графы "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и "Итого" ОИК Равенство выполняется, если организацией в прошлом году получена прибыль и в прошлом году отсутствовали одновременно: - выплаты промежуточных дивидендов; - остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало года; - корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет; - корректировки в связи с изменениями учетной политики; - списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль

Строка 3221 "убыток", графы "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и "Итого" ОИК Равенство выполняется, если организацией в прошлом году получен убыток и в прошлом году отсутствовали одновременно: - выплаты промежуточных дивидендов; - остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало года; - корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет; - корректировки в связи с изменениями учетной политики; - списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль

Строка 3501 "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок", графа "На 31 декабря предыдущего года" ОИК

46 Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" ОИК

Строка 3501 "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" ОИК

47 Строка 1300 "Итого по разделу III", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 3600 "Чистые активы", графа "На 31 декабря отчетного года" ОИК Равенство выполняется, если на 31 декабря отчетного года отсутствуют дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества

Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Итого" ОИК

48 Строка 1300 "Итого по разделу III", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса Строка 3600 "Чистые активы", графа "На 31 декабря предыдущего года" ОИК Равенство выполняется, если на 31 декабря предыдущего года отсутствовали дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества

Строка 3500 "Капитал - всего после корректировок", графа "На 31 декабря предыдущего года" ОИК

Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Итого" ОИК

49 Строка 1300 "Итого по разделу III", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса Строка 3600 "Чистые активы", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" ОИК Равенство выполняется, если на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, отсутствуют дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества

Строка 3500 "Капитал - всего после корректировок", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" ОИК

Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Итого" ОИК

50 Строка 1430 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 5700 "Оценочные обязательства", графа "Остаток на конец периода" таблицы 7 Пояснений МИНУС Строка 1540 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса

51 Строка 1430 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря предшествующего года" Баланса Строка 5700 "Оценочные обязательства", графа "Остаток на начало года" таблицы 7 Пояснений МИНУС Строка 1540 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря предшествующего года" Баланса

52 Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 5560 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За отчетный год", графа "Остаток на конец периода" таблицы 5.3 Пояснений Равенство выполняется, если у организации отсутствуют прочие обязательства или они не раскрываются по строке 5560 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За отчетный год" таблицы 5.3 Пояснений

53 Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса Строка 5580 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За предыдущий год", графа "Остаток на конец периода" таблицы 5.3 Пояснений Равенство выполняется, если у организации отсутствуют прочие обязательства или они не раскрываются по строке 5580 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За предыдущий год" таблицы 5.3 Пояснений

Строка 5560 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За отчетный год", графа "Остаток на начало года" таблицы 5.3 Пояснений Равенство выполняется, если у организации отсутствуют прочие обязательства или они не раскрываются по строке 5560 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За отчетный год" таблицы 5.3 Пояснений

54 Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса Строка 5580 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За предыдущий год", графа "Остаток на начало года" таблицы 5.3 Пояснений Равенство выполняется, если у организации отсутствуют прочие обязательства или они не раскрываются по строке 5580 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За предыдущий год" таблицы 5.3 Пояснений

55 Строка 1540 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса Строка 5700 "Оценочные обязательства", графа "Остаток на конец периода" таблицы 7 Пояснений МИНУС Строка 1430 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса

56 Строка 1540 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса Строка 5700 "Оценочные обязательства", графа "Остаток на начало года" таблицы 7 Пояснений МИНУС Строка 1430 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса