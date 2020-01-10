Взаимоувязка показателей бухгалтерской отчетности за 2019 год

Наступил отчетный период и скоро надо будет составлять бухгалтерскую отчетность. Для её проверки стоит воспользоваться взаимоувязкой показателей. Это позволяет удостовериться в правильности заполнения и быстро устранить ошибки.
Несмотря на то, что взаимоувязка показателей не утверждена никакими нормативными актами, её активно используют в работе. Найти её можно в разных вариантах. Предлагаем вам одну из самых полных версий.
Используемые сокращения:
- Баланс - Бухгалтерский баланс;
- ОФР - Отчет о финансовых результатах;
- ОИК - Отчет об изменениях капитала;
- ОДДС - Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения - Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах;
- ОНА - отложенные налоговые активы;
- ОНО - отложенные налоговые обязательства.
Взаимоувязка показателей Бухгалтерского баланса
N
Показатель отчетности
Чему равен
Комментарий
1
Строка 1110 "Нематериальные активы", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 5100 "Нематериальные активы - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 1.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5100 "Нематериальные активы - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация и убытки от обесценения" таблицы 1.1 Пояснений
Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные вложения в НМА по строке 1110 "Нематериальные активы"
Строка 5100 "Нематериальные активы - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 1.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5100 "Нематериальные активы - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация и убытки от обесценения" таблицы 1.1 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5180 "Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего. За отчетный год", графа "На конец периода" таблицы 1.5 Пояснений
Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные вложения в НМА по строке 1110 "Нематериальные активы"
2
Строка 1110 "Нематериальные активы", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 5110 "Нематериальные активы - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 1.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5110 "Нематериальные активы - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация и убытки от обесценения" таблицы 1.1 Пояснений
Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные вложения в НМА по строке 1110 "Нематериальные активы"
Строка 5110 "Нематериальные активы - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 1.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5110 "Нематериальные активы - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация и убытки от обесценения" таблицы 1.1 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5190 "Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода" таблицы 1.5 Пояснений
Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные вложения в НМА по строке 1110 "Нематериальные активы"
Строка 5100 "Нематериальные активы - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 1.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5100 "Нематериальные активы - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Накопленная амортизация и убытки от обесценения" таблицы 1.1 Пояснений
Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные вложения в НМА по строке 1110 "Нематериальные активы"
Строка 5100 "Нематериальные активы - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 1.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5100 "Нематериальные активы - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Накопленная амортизация и убытки от обесценения" таблицы 1.1 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5180 "Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего. За отчетный год", графа "На начало года" таблицы 1.5 Пояснений
Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные вложения в НМА по строке 1110 "Нематериальные активы"
3
Строка 1110 "Нематериальные активы", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 5110 "Нематериальные активы - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 1.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5110 "Нематериальные активы - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Накопленная амортизация и убытки от обесценения" таблицы 1.1 Пояснений
Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные вложения в НМА по строке 1110 "Нематериальные активы"
Строка 5110 "Нематериальные активы - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 1.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5110 "Нематериальные активы - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Накопленная амортизация и убытки от обесценения" таблицы 1.1 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5190 "Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего. За предыдущий год", графа "На начало года" таблицы 1.5 Пояснений
Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные вложения в НМА по строке 1110 "Нематериальные активы"
4
Строка 1120 "Результаты исследований и разработок", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 5140 "НИОКР - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 1.4 Пояснений
МИНУС
Строка 5140 "НИОКР - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Часть стоимости, списанной на расходы" таблицы 1.4 Пояснений
Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные НИОКР по строке 1120 "Результаты исследований и разработок"
Строка 5140 "НИОКР - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 1.4 Пояснений
МИНУС
Строка 5140 "НИОКР - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Часть стоимости, списанной на расходы" таблицы 1.4 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5160 "Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего. За отчетный год", графа "На конец периода" таблицы 1.5 Пояснений
Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные НИОКР по строке 1120 "Результаты исследований и разработок"
5
Строка 1120 "Результаты исследований и разработок", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 5150 "НИОКР - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 1.4 Пояснений
МИНУС
Строка 5150 "НИОКР - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Часть стоимости, списанной на расходы" таблицы 1.4 Пояснений
Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные НИОКР по строке 1120 "Результаты исследований и разработок"
Строка 5150 "НИОКР - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 1.4 Пояснений
МИНУС
Строка 5150 "НИОКР - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Часть стоимости, списанной на расходы" таблицы 1.4 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5170 "Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода" таблицы 1.5 Пояснений
Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные НИОКР по строке 1120 "Результаты исследований и разработок"
Строка 5140 "НИОКР - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 1.4 Пояснений
МИНУС
Строка 5140 "НИОКР - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Часть стоимости, списанной на расходы" таблицы 1.4 Пояснений
Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные НИОКР по строке 1120 "Результаты исследований и разработок"
Строка 5140 "НИОКР - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 1.4 Пояснений
МИНУС
Строка 5140 "НИОКР - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Часть стоимости, списанной на расходы" таблицы 1.4 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5160 "Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего. За отчетный год", графа "На начало года" таблицы 1.5 Пояснений
Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные НИОКР по строке 1120 "Результаты исследований и разработок"
6
Строка 1120 "Результаты исследований и разработок", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 5150 "НИОКР - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 1.4 Пояснений
МИНУС
Строка 5150 "НИОКР - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Часть стоимости, списанной на расходы" таблицы 1.4 Пояснений
Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные НИОКР по строке 1120 "Результаты исследований и разработок"
Строка 5150 "НИОКР - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 1.4 Пояснений
МИНУС
Строка 5150 "НИОКР - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Часть стоимости, списанной на расходы" таблицы 1.4 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5170 "Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего. За предыдущий год", графа "На начало года" таблицы 1.5 Пояснений
Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные НИОКР по строке 1120 "Результаты исследований и разработок"
7
Строка 1150 "Основные средства", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 5200 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5200 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений
Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в ОС по строке 1150 "Основные средства"
Строка 5200 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5200 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5240 "Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего. За отчетный год", графа "На конец периода" таблицы 2.2 Пояснений
Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в ОС по строке 1150 "Основные средства" и отсутствуют незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности
8
Строка 1150 "Основные средства", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 5210 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5210 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений
Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в ОС по строке 1150 "Основные средства"
Строка 5210 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5210 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5250 "Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода" таблицы 2.2 Пояснений
Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в ОС по строке 1150 "Основные средства" и отсутствуют незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности
Строка 5200 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5200 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений
Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в ОС по строке 1150 "Основные средства"
Строка 5200 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5200 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5240 "Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего. За отчетный год", графа "На начало года" таблицы 2.2 Пояснений
Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в ОС по строке 1150 "Основные средства" и отсутствуют незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности
9
Строка 1150 "Основные средства", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 5210 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5210 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений
Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в ОС по строке 1150 "Основные средства"
Строка 5210 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5210 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5250 "Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего. За предыдущий год", графа "На начало года" таблицы 2.2 Пояснений
Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в ОС по строке 1150 "Основные средства" и отсутствуют незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности
10
Строка 1160 "Доходные вложения в материальные ценности", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 5220 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5220 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений
Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности по строке 1160 "Доходные вложения в материальные ценности"
Строка 5220 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5220 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5240 "Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего. За отчетный год", графа "На конец периода" таблицы 2.2 Пояснений
Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности по строке 1160 "Доходные вложения в материальные ценности" и отсутствуют незавершенные капитальные вложения в ОС
11
Строка 1160 "Доходные вложения в материальные ценности", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 5230 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5230 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений
Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности по строке 1160 "Доходные вложения в материальные ценности"
Строка 5230 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5230 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5250 "Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода" таблицы 2.2 Пояснений
Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности по строке 1160 "Доходные вложения в материальные ценности" и отсутствуют незавершенные капитальные вложения в ОС
Строка 5220 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5220 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений
Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности по строке 1160 "Доходные вложения в материальные ценности"
Строка 5220 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5220 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5240 "Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего. За отчетный год", графа "На начало года" таблицы 2.2 Пояснений
Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности по строке 1160 "Доходные вложения в материальные ценности" и отсутствуют незавершенные капитальные вложения в ОС
12
Строка 1160 "Доходные вложения в материальные ценности", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 5230 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5230 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений
Равенство выполняется, если организация не показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности по строке 1160 "Доходные вложения в материальные ценности"
Строка 5230 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 2.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5230 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Накопленная амортизация" таблицы 2.1 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5250 "Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего. За предыдущий год", графа "На начало года" таблицы 2.2 Пояснений
Равенство выполняется, если организация показывает в Балансе незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности по строке 1160 "Доходные вложения в материальные ценности" и отсутствуют незавершенные капитальные вложения в ОС
13
Строка 1170 "Финансовые вложения", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 5301 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений
ПЛЮС/МИНУС
Строка 5301 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Накопленная корректировка" таблицы 3.1 Пояснений
Знак "плюс" используется, если показатель строки 5301 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год" графы "На конец периода. Накопленная корректировка" приведен без скобок. Знак "минус" используется, если этот показатель приведен в круглых скобках
14
Строка 1170 "Финансовые вложения", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 5311 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений
ПЛЮС/МИНУС
Строка 5311 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Накопленная корректировка" таблицы 3.1 Пояснений
Знак "плюс" используется, если показатель строки 5311 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год" графы "На конец периода. Накопленная корректировка" приведен без скобок. Знак "минус" используется, если этот показатель приведен в круглых скобках
Строка 5301 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений
ПЛЮС/МИНУС
Строка 5301 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Накопленная корректировка" таблицы 3.1 Пояснений
Знак "плюс" используется, если показатель строки 5301 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год" графы "На начало года. Накопленная корректировка" приведен без скобок. Знак "минус" используется, если показатель строки 5301 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год" графы "На начало года. Накопленная корректировка" приведен в круглых скобках
15
Строка 1170 "Финансовые вложения", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 5311 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений
ПЛЮС/МИНУС
Строка 5311 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Накопленная корректировка" таблицы 3.1 Пояснений
Знак "плюс" используется, если показатель строки 5311 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год" графы "На начало года. Накопленная корректировка" приведен без скобок. Знак "минус" используется, если показатель строки 5311 "Долгосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год" графы "На начало года. Накопленная корректировка" приведен в круглых скобках
16
Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 5400 "Запасы - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Себестоимость" таблицы 4.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5400 "Запасы - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Величина резерва под снижение стоимости" таблицы 4.1 Пояснений
17
Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 5420 "Запасы - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Себестоимость" таблицы 4.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5420 "Запасы - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Величина резерва под снижение стоимости" таблицы 4.1 Пояснений
Строка 5400 "Запасы - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Себестоимость" таблицы 4.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5400 "Запасы - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Величина резерва под снижение стоимости" таблицы 4.1 Пояснений
18
Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 5420 "Запасы - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Себестоимость" таблицы 4.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5420 "Запасы - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Величина резерва под снижение стоимости" таблицы 4.1 Пояснений
19
Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 5500 "Итого. За отчетный год", графа "На конец периода. Учтенная по условиям договора" таблицы 5.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5500 "Итого. За отчетный год", графа "На конец периода. Величина резерва по сомнительным долгам" таблицы 5.1 Пояснений
20
Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 5520 "Итого. За предыдущий год", графа "На конец периода. Учтенная по условиям договора" таблицы 5.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5520 "Итого. За предыдущий год", графа "На конец периода. Величина резерва по сомнительным долгам" таблицы 5.1 Пояснений
Строка 5500 "Итого. За отчетный год", графа "На начало года. Учтенная по условиям договора" таблицы 5.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5500 "Итого. За отчетный год", графа "На начало года. Величина резерва по сомнительным долгам" таблицы 5.1 Пояснений
21
Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 5520 "Итого. За предыдущий год", графа "На начало года. Учтенная по условиям договора" таблицы 5.1 Пояснений
МИНУС
Строка 5520 "Итого. За предыдущий год", графа "На начало года. Величина резерва по сомнительным долгам" таблицы 5.1 Пояснений
22
Строка 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 5305 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений
ПЛЮС/МИНУС
Строка 5305 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Накопленная корректировка" таблицы 3.1 Пояснений
Знак "плюс" используется, если показатель строки 5305 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год" графы "На конец периода. Накопленная корректировка" приведен без скобок. Знак "минус" используется, если показатель строки 5305 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год" графы "На конец периода. Накопленная корректировка" приведен в круглых скобках.
Равенство выполняется при отсутствии у организации финансовых вложений, признаваемых денежными эквивалентами
23
Строка 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 5315 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений
ПЛЮС/МИНУС
Строка 5315 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Накопленная корректировка" таблицы 3.1 Пояснений
Знак "плюс" используется, если показатель строки 5315 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год", графы "На конец периода. Накопленная корректировка" приведен без скобок. Знак "минус" используется, если показатель строки 5315 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год" графы "На конец периода. Накопленная корректировка" приведен в круглых скобках.
Равенство выполняется при отсутствии у организации финансовых вложений, признаваемых денежными эквивалентами
Строка 5305 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений
ПЛЮС/МИНУС
Строка 5305 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Накопленная корректировка" таблицы 3.1 Пояснений
Знак "плюс" используется, если показатель строки 5305 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год" графы "На начало года. Накопленная корректировка" приведен без скобок. Знак "минус" используется, если показатель строки 5305 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За отчетный год" графы "На начало года. Накопленная корректировка" приведен в круглых скобках.
Равенство выполняется при отсутствии у организации финансовых вложений, признаваемых денежными эквивалентами
24
Строка 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 5315 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений
ПЛЮС/МИНУС
Строка 5315 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Накопленная корректировка" таблицы 3.1 Пояснений
Знак "плюс" используется, если показатель строки 5315 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год" графы "На начало года. Накопленная корректировка" приведен без скобок. Знак "минус" используется, если показатель строки 5315 "Краткосрочные финансовые вложения - всего. За предыдущий год" графы "На начало года. Накопленная корректировка" приведен в круглых скобках.
Равенство выполняется при отсутствии у организации финансовых вложений, признаваемых денежными эквивалентами
25
Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС
26
Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За предыдущий период" ОДДС
Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС
27
Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За предыдущий период" ОДДС
28
Строка 1600 "БАЛАНС (актив)" Баланса
Строка 1700 "БАЛАНС (пассив)" Баланса
29
Строка 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Уставный капитал" ОИК
30
Строка 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Уставный капитал" ОИК
31
Строка 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Уставный капитал" ОИК
32
Строка 1320 "Собственные акции, выкупленные у акционеров", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Собственные акции, выкупленные у акционеров" ОИК
33
Строка 1320 "Собственные акции, выкупленные у акционеров", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Собственные акции, выкупленные у акционеров" ОИК
34
Строка 1320 "Собственные акции, выкупленные у акционеров", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Собственные акции, выкупленные у акционеров" ОИК
35
Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Добавочный капитал" ОИК
МИНУС
Строка 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
36
Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Добавочный капитал" ОИК
МИНУС
Строка 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
37
Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Добавочный капитал" ОИК
МИНУС
Строка 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
38
Строка 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Добавочный капитал" ОИК
МИНУС
Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
39
Строка 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)", графа "На 31 декабря предшествующего года" Баланса
Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Добавочный капитал" ОИК
МИНУС
Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
40
Строка 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Добавочный капитал" ОИК
МИНУС
Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
41
Строка 1360 "Резервный капитал", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Резервный капитал" ОИК
42
Строка 1360 "Резервный капитал", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Резервный капитал" ОИК
43
Строка 1360 "Резервный капитал", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Резервный капитал" ОИК
44
Строка 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" ОИК
Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)", графа "За отчетный период" ОФР
Равенство выполняется, если у организации отсутствуют одновременно:
- выплаты промежуточных дивидендов за отчетный год;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало отчетного года;
- корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет;
- корректировки в связи с изменениями учетной политики;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
Строка 3311 "чистая прибыль", графы "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и "Итого" ОИК
Равенство выполняется, если организацией в отчетном году получена прибыль и отсутствуют одновременно:
- выплаты промежуточных дивидендов за отчетный год;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало отчетного года;
- корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет;
- корректировки в связи с изменениями учетной политики;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
Строка 3321 "убыток", графы "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и "Итого" ОИК
Равенство выполняется, если организацией в отчетном году получен убыток и отсутствуют одновременно:
- выплаты промежуточных дивидендов за отчетный год;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало отчетного года;
- корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет;
- корректировки в связи с изменениями учетной политики;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
45
Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" ОИК
Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)", графа "За предыдущий период" ОФР
Равенство выполняется, если у организации в предыдущем году отсутствовали одновременно:
- выплаты промежуточных дивидендов;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало года;
- корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет;
- корректировки в связи с изменениями учетной политики;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
Строка 3211 "чистая прибыль", графы "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и "Итого" ОИК
Равенство выполняется, если организацией в прошлом году получена прибыль и в прошлом году отсутствовали одновременно:
- выплаты промежуточных дивидендов;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало года;
- корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет;
- корректировки в связи с изменениями учетной политики;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
Строка 3221 "убыток", графы "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и "Итого" ОИК
Равенство выполняется, если организацией в прошлом году получен убыток и в прошлом году отсутствовали одновременно:
- выплаты промежуточных дивидендов;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало года;
- корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет;
- корректировки в связи с изменениями учетной политики;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
Строка 3501 "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок", графа "На 31 декабря предыдущего года" ОИК
46
Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" ОИК
Строка 3501 "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" ОИК
47
Строка 1300 "Итого по разделу III", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 3600 "Чистые активы", графа "На 31 декабря отчетного года" ОИК
Равенство выполняется, если на 31 декабря отчетного года отсутствуют дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Итого" ОИК
48
Строка 1300 "Итого по разделу III", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 3600 "Чистые активы", графа "На 31 декабря предыдущего года" ОИК
Равенство выполняется, если на 31 декабря предыдущего года отсутствовали дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
Строка 3500 "Капитал - всего после корректировок", графа "На 31 декабря предыдущего года" ОИК
Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Итого" ОИК
49
Строка 1300 "Итого по разделу III", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 3600 "Чистые активы", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" ОИК
Равенство выполняется, если на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, отсутствуют дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
Строка 3500 "Капитал - всего после корректировок", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" ОИК
Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Итого" ОИК
50
Строка 1430 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 5700 "Оценочные обязательства", графа "Остаток на конец периода" таблицы 7 Пояснений
МИНУС
Строка 1540 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
51
Строка 1430 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря предшествующего года" Баланса
Строка 5700 "Оценочные обязательства", графа "Остаток на начало года" таблицы 7 Пояснений
МИНУС
Строка 1540 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря предшествующего года" Баланса
52
Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 5560 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За отчетный год", графа "Остаток на конец периода" таблицы 5.3 Пояснений
Равенство выполняется, если у организации отсутствуют прочие обязательства или они не раскрываются по строке 5560 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За отчетный год" таблицы 5.3 Пояснений
53
Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 5580 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За предыдущий год", графа "Остаток на конец периода" таблицы 5.3 Пояснений
Равенство выполняется, если у организации отсутствуют прочие обязательства или они не раскрываются по строке 5580 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За предыдущий год" таблицы 5.3 Пояснений
Строка 5560 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За отчетный год", графа "Остаток на начало года" таблицы 5.3 Пояснений
Равенство выполняется, если у организации отсутствуют прочие обязательства или они не раскрываются по строке 5560 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За отчетный год" таблицы 5.3 Пояснений
54
Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 5580 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За предыдущий год", графа "Остаток на начало года" таблицы 5.3 Пояснений
Равенство выполняется, если у организации отсутствуют прочие обязательства или они не раскрываются по строке 5580 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За предыдущий год" таблицы 5.3 Пояснений
55
Строка 1540 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 5700 "Оценочные обязательства", графа "Остаток на конец периода" таблицы 7 Пояснений
МИНУС
Строка 1430 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
56
Строка 1540 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 5700 "Оценочные обязательства", графа "Остаток на начало года" таблицы 7 Пояснений
МИНУС
Строка 1430 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
57
Строка 1700 "БАЛАНС (пассив)" Баланса
Строка 1600 "БАЛАНС (актив)" Баланса
Взаимоувязка показателей отчета о финансовых результатах
N
Показатель отчетности
Чему равен
Комментарий
1
2
3
4
1
Строка 2430 "Изменение отложенных налоговых обязательств", графа "За отчетный период" ОФР
Строка 1420 "Отложенные налоговые обязательства", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
МИНУС
Строка 1420 "Отложенные налоговые обязательства", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Равенство выполняется, если ОНО и ОНА показываются в Балансе развернуто и ОНО в отчетном году на счет 99 не списывались
2
Строка 2430 "Изменение отложенных налоговых обязательств", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОФР
Строка 1420 "Отложенные налоговые обязательства", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
МИНУС
Строка 1420 "Отложенные налоговые обязательства", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему"
Равенство выполняется, если ОНО и ОНА показываются в Балансе развернуто и ОНО в предыдущем году на счет 99 не списывались
3
Строка 2450 "Изменение отложенных налоговых активов", графа "За отчетный период" ОФР
Строка 1180 "Отложенные налоговые активы", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
МИНУС
Строка 1180 "Отложенные налоговые активы", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Равенство выполняется, если ОНО и ОНА показываются в Балансе развернуто и ОНА в отчетном году на счет 99 не списывались
4
Строка 2450 "Изменение отложенных налоговых активов", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОФР
Строка 1180 "Отложенные налоговые активы", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
МИНУС
Строка 1180 "Отложенные налоговые активы", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Равенство выполняется, если ОНО и ОНА показываются в Балансе развернуто и ОНА в предыдущем году на счет 99 не списывались
5
Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)", графа "За отчетный период" ОФР
Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Равенство выполняется, если у организации отсутствуют одновременно:
- начисление дивидендов;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало отчетного года;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" ОИК
Равенство выполняется, если у организации отсутствуют одновременно:
- начисление дивидендов;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало отчетного года;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
Строка 3311 "чистая прибыль", графы "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и "Итого" по ОИК
Равенство выполняется, если в отчетном году организацией получена прибыль
Строка 3321 "убыток", графы "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и "Итого" ОИК
Равенство выполняется, если в отчетном году организацией получен убыток
6
Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОФР
Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Равенство выполняется, если в предыдущем году отсутствовали одновременно:
- начисление дивидендов;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало года;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего отчетного года", графа "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" ОИК
Равенство выполняется, если в предыдущем году отсутствовали одновременно:
- начисление дивидендов;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало года;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
Строка 3211 "чистая прибыль", графы "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и "Итого" ОИК
Равенство выполняется, если в предыдущем году организацией получена прибыль
Строка 3221 "убыток", графы "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и "Итого" ОИК
Равенство выполняется, если в предыдущем году организацией получен убыток
7
Строка 2510 "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", графа "За отчетный период" ОФР
Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
МИНУС
Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 3312 "переоценка имущества", графы "Добавочный капитал" и "Итого" ОИК
МИНУС
Строка 3322 "переоценка имущества", графы "Добавочный капитал" и "Итого" ОИК
8
Строка 2510 "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОФР
Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
МИНУС
Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 3212 "переоценка имущества", графы "Добавочный капитал" и "Итого" ОИК
МИНУС
Строка 3222 "переоценка имущества", графы "Добавочный капитал" и "Итого" ОИК
Взаимоувязка показателей Отчета об изменениях капитала
N
Показатель отчетности
Чему равен
Комментарий
1
2
3
4
1
Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Уставный капитал" ОИК
Строка 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
2
Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Уставный капитал" ОИК
Строка 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
3
Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Уставный капитал" ОИК
Строка 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
4
Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Собственные акции, выкупленные у акционеров" ОИК
Строка 1320 "Собственные акции, выкупленные у акционеров", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
5
Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Собственные акции, выкупленные у акционеров" ОИК
Строка 1320 "Собственные акции, выкупленные у акционеров", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
6
Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Собственные акции, выкупленные у акционеров" ОИК
Строка 1320 "Собственные акции, выкупленные у акционеров", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
7
Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Добавочный капитал" ОИК
Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
ПЛЮС
Строка 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
8
Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Добавочный капитал" ОИК
Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
ПЛЮС
Строка 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
9
Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Добавочный капитал" ОИК
Строка 1340 "Переоценка внеоборотных активов"
ПЛЮС
Строка 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)" графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
10
Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Резервный капитал" ОИК
Строка 1360 "Резервный капитал", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
11
Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Резервный капитал" ОИК
Строка 1360 "Резервный капитал", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
12
Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Резервный капитал" ОИК
Строка 1360 "Резервный капитал", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
13
Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" ОИК
Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 3501 "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" ОИК
14
Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" ОИК
Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 3501 "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок", графа "На 31 декабря предыдущего года" ОИК
Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОФР
Равенство выполняется, если у организации в предыдущем году отсутствовали одновременно:
- выплаты промежуточных дивидендов;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало года;
- корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет;
- корректировки в связи с изменениями учетной политики;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
15
Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" ОИК
Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)", графа "За отчетный период" ОФР
Равенство выполняется, если у организации отсутствуют одновременно:
- выплаты промежуточных дивидендов за отчетный год;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало отчетного года;
- корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет;
- корректировки в связи с изменениями учетной политики;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
16
Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Итого" ОИК
Строка 1300 "Итого по разделу III", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 3600 "Чистые активы", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" ОИК
Равенство выполняется, если отсутствуют дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
Строка 3500 "Капитал - всего после корректировок", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" ОИК
17
Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Итого" ОИК
Строка 1300 "Итого по разделу III", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 3600 "Чистые активы", графа "На 31 декабря предыдущего года" ОИК
Равенство выполняется, если отсутствуют дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
Строка 3500 "Капитал - всего после корректировок", графа "На 31 декабря предыдущего года" ОИК
18
Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Итого" ОИК
Строка 1300 "Итого по разделу III", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Строка 3600 "Чистые активы", графа "На 31 декабря отчетного года" ОИК
Равенство выполняется, если отсутствуют дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
19
Строка 3211 "чистая прибыль", графы "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и "Итого" ОИК
Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Равенство выполняется, если организацией в прошлом году получена прибыль и в прошлом году отсутствовали одновременно:
- выплаты промежуточных дивидендов;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало года;
- корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет;
- корректировки в связи с изменениями учетной политики;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
Строка 3501 "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок", графа "На 31 декабря предыдущего года" ОИК
Равенство выполняется, если организацией в прошлом году получена прибыль и в прошлом году отсутствовали одновременно:
- выплаты промежуточных дивидендов;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало года;
- корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет;
- корректировки в связи с изменениями учетной политики;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОФР
Равенство выполняется, если организацией в прошлом году получена прибыль
20
Строка 3311 "чистая прибыль", графы "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и "Итого" ОИК
Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Равенство выполняется, если организацией в отчетном году получена прибыль и отсутствуют одновременно:
- выплаты промежуточных дивидендов за отчетный год;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало отчетного года;
- корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет;
- корректировки в связи с изменениями учетной политики;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)", графа "За отчетный период" ОФР
Равенство выполняется, если организацией в отчетном году получена прибыль
21
Строка 3221 "убыток", графы "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и "Итого" ОИК
Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Равенство выполняется, если организацией в прошлом году получен убыток и в прошлом году отсутствовали:
- выплаты промежуточных дивидендов;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало года;
- корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет;
- корректировки в связи с изменениями учетной политики;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
Строка 3501 "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок", графа "На 31 декабря предыдущего года" ОИК
Равенство выполняется, если организацией в прошлом году получен убыток и в прошлом году отсутствовали одновременно:
- выплаты промежуточных дивидендов;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало года;
- корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет;
- корректировки в связи с изменениями учетной политики;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОФР
Равенство выполняется, если организацией в прошлом году получен убыток
22
Строка 3321 "убыток", графы "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и "Итого" ОИК
Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Равенство выполняется, если организацией в отчетном году получен убыток и отсутствуют одновременно:
- выплаты промежуточных дивидендов за отчетный год;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало отчетного года;
- корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет;
- корректировки в связи с изменениями учетной политики;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)", графа "За отчетный период" ОФР
Равенство выполняется, если организацией в отчетном году получен убыток
23
Строка 3500 "Капитал - всего после корректировок", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" ОИК
Строка 1300 "Итого по разделу III", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 3100 "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Итого" ОИК
Строка 3600 "Чистые активы", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" ОИК
Равенство выполняется, если отсутствуют дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
24
Строка 3500 "Капитал - всего после корректировок", графа "На 31 декабря предыдущего года" ОИК
Строка 1300 "Итого по разделу III", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 3200 "На 31 декабря предыдущего года", графа "Итого" ОИК
Строка 3600 "Чистые активы", графа "На 31 декабря предыдущего года" ОИК
Равенство выполняется, если отсутствуют дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
25
Строка 3501 "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" ОИК
Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Строка 3100 "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" ОИК
26
Строка 3501 "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок", графа "На 31 декабря предыдущего года" ОИК
Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" ОИК
Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОФР
Равенство выполняется, если в предыдущем году отсутствовали одновременно:
- выплаты промежуточных дивидендов;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало года;
- корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет;
- корректировки в связи с изменениями учетной политики;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
Строка 3211 "чистая прибыль", графы "Нераспределенная прибыль" и "Итого" ОИК
Равенство выполняется, если организацией в прошлом году получена прибыль и в прошлом году отсутствовали одновременно:
- выплаты промежуточных дивидендов;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало года;
- корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет;
- корректировки в связи с изменениями учетной политики;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
Строка 3221 "убыток", графы "Нераспределенная прибыль" и "Итого" ОИК
Равенство выполняется, если организацией в прошлом году получен убыток и в прошлом году отсутствовали одновременно:
- выплаты промежуточных дивидендов;
- остатки нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет на начало года;
- корректировки в связи с исправлением существенных ошибок прошлых лет;
- корректировки в связи с изменениями учетной политики;
- списание дооценки выбывших внеоборотных активов на нераспределенную прибыль
27
Строка 3600 "Чистые активы", графа "На 31 декабря отчетного года" ОИК
Строка 1300 "Итого по разделу III", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Равенство выполняется, если на конец отчетного года отсутствуют дебиторская задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
Строка 3300 "Величина капитала на 31 декабря отчетного года", графа "Итого" ОИК
Равенство выполняется, если на конец отчетного года отсутствуют дебиторская задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
28
Строка 3600 "Чистые активы", графа "На 31 декабря предыдущего года" ОИК
Строка 1300 "Итого по разделу III", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Равенство выполняется, если на конец предыдущего года отсутствовали дебиторская задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
Строка 3200 "Величина капитала на 31 декабря предыдущего года", графа "Итого" ОИК
Равенство выполняется, если на конец предыдущего года отсутствовали дебиторская задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
Строка 3500 "Капитал - всего после корректировок", графа "На 31 декабря предыдущего года" ОИК
Равенство выполняется, если на конец предыдущего года отсутствовали дебиторская задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
29
Строка 3600 "Чистые активы", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" ОИК
Строка 1300 "Итого по разделу III", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Равенство выполняется, если на конец года, предшествовавшего предыдущему, отсутствовали дебиторская задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
Строка 3100 "Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему", графа "Итого" ОИК
Равенство выполняется, если на конец года, предшествовавшего предыдущему, отсутствовали дебиторская задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
Строка 3500 "Капитал - всего после корректировок", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" ОИК
Равенство выполняется, если на конец года, предшествовавшего предыдущему, отсутствовали дебиторская задолженность учредителей (участников) по вкладам в уставный капитал и доходы будущих периодов, сформированные за счет государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества
Взаимоувязка показателей Отчета о движении денежных средств
N
Показатель отчетности
Чему равен
Комментарий
1
2
3
4
1
Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС
Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
2
Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОДДС
Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
3
Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС
Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
4
Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОДДС
Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Взаимоувязка показателей Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
N
Показатель отчетности
Чему равен
Комментарий
1
2
3
4
1
Строка 5301 "Долгосрочные - всего. За отчетный год", графа "На конец периода.
Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений
Строка 1170 "Финансовые вложения", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Равенство выполняется, если по долгосрочным финансовым вложениям на конец отчетного года:
- текущая рыночная стоимость равна первоначальной стоимости или
- текущая рыночная стоимость не определяется и при этом резерв под обесценение отсутствует, стоимость долговых ценных бумаг не доводится до номинальной
2
Строка 5301 "Долгосрочные - всего. За отчетный год", графа "На начало года.
Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений
Строка 1170 "Финансовые вложения", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Равенство выполняется, если по долгосрочным финансовым вложениям на конец предыдущего года:
- текущая рыночная стоимость равна первоначальной стоимости или
- текущая рыночная стоимость не определяется и при этом резерв под обесценение отсутствует, стоимость долговых ценных бумаг не доводится до номинальной
3
Строка 5311 "Долгосрочные - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода.
Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений
Строка 1170 "Финансовые вложения", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Равенство выполняется, если по долгосрочным финансовым вложениям на конец предыдущего года:
- текущая рыночная стоимость равна первоначальной стоимости или
- текущая рыночная стоимость не определяется и при этом резерв под обесценение отсутствует, стоимость долговых ценных бумаг не доводится до номинальной
4
Строка 5311 "Долгосрочные - всего. За предыдущий год", графа "На начало года.
Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений
Строка 1170 "Финансовые вложения", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Равенство выполняется, если по долгосрочным финансовым вложениям на конец года, предшествующего предыдущему:
- текущая рыночная стоимость равна первоначальной стоимости или
- текущая рыночная стоимость не определяется и при этом резерв под обесценение отсутствует, стоимость долговых ценных бумаг не доводится до номинальной
5
Строка 5305 "Краткосрочные - всего. За отчетный год", графа "На конец периода.
Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений
Строка 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Равенство выполняется, если по краткосрочным финансовым вложениям на конец отчетного года:
- текущая рыночная стоимость равна первоначальной стоимости или
- текущая рыночная стоимость не определяется и при этом резерв под обесценение отсутствует, стоимость долговых ценных бумаг не доводится до номинальной
6
Строка 5305 "Краткосрочные - всего. За отчетный год", графа "На начало года.
Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений
Строка 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Равенство выполняется, если по краткосрочным финансовым вложениям на конец предыдущего года:
- текущая рыночная стоимость равна первоначальной стоимости или
- текущая рыночная стоимость не определяется и при этом резерв под обесценение отсутствует, стоимость долговых ценных бумаг не доводится до номинальной
7
Строка 5315 "Краткосрочные - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода.
Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений
Строка 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Равенство выполняется, если по краткосрочным финансовым вложениям на конец предыдущего года:
- текущая рыночная стоимость равна первоначальной стоимости или
- текущая рыночная стоимость не определяется и при этом резерв под обесценение отсутствует, стоимость долговых ценных бумаг не доводится до номинальной
8
Строка 5315 "Краткосрочные - всего. За предыдущий год", графа "На начало года.
Первоначальная стоимость" таблицы 3.1 Пояснений
Строка 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Равенство выполняется, если по краткосрочным финансовым вложениям на конец года, предшествующего предыдущему:
- текущая рыночная стоимость равна первоначальной стоимости или
- текущая рыночная стоимость не определяется и при этом резерв под обесценение отсутствует, стоимость долговых ценных бумаг не доводится до номинальной
9
Строка 5400 "Запасы - всего. За отчетный год", графа "На конец периода. Себестоимость" таблицы 4.1 Пояснений
Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
Равенство выполняется, если на конец отчетного года отсутствует резерв под снижение стоимости запасов
10
Строка 5400 "Запасы - всего. За отчетный год", графа "На начало года. Себестоимость" таблицы 4.1 Пояснений
Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Равенство выполняется, если на конец предыдущего года отсутствует резерв под снижение стоимости запасов
11
Строка 5420 "Запасы - всего. За предыдущий год", графа "На конец периода. Себестоимость" таблицы 4.1 Пояснений
Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Равенство выполняется, если на конец предыдущего года отсутствует резерв под снижение стоимости запасов
12
Строка 5420 "Запасы - всего. За предыдущий год", графа "На начало года. Себестоимость" таблицы 4.1 Пояснений
Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Равенство выполняется, если на конец года, предшествующего предыдущему, отсутствует резерв под снижение стоимости запасов
13
Строка 5500 "Итого. За отчетный год", графа "На конец периода. Учтенная по условиям договора" таблицы 5.1 Пояснений
Строка 1230 "Дебиторская задолженность" Баланса
Равенство выполняется, если на конец отчетного года отсутствует резерв по сомнительной дебиторской задолженности
14
Строка 5500 "Итого. За отчетный год", графа "На начало года. Учтенная по условиям договора" таблицы 5.1 Пояснений
Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Равенство выполняется, если на конец предыдущего года отсутствует резерв по сомнительной дебиторской задолженности
15
Строка 5520 "Итого. За предыдущий год", графа "На конец периода. Учтенная по условиям договора" таблицы 5.1 Пояснений
Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
Равенство выполняется, если на конец предыдущего года отсутствует резерв по сомнительной дебиторской задолженности
16
Строка 5520 "Итого. За предыдущий год", графа "На начало года. Учтенная по условиям договора" таблицы 5.1 Пояснений
Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
Равенство выполняется, если на конец года, предшествующего предыдущему, отсутствует резерв по сомнительной дебиторской задолженности
17
Строка 5501 "Долгосрочная кредиторская задолженность - всего. За отчетный год", графа "Остаток на конец периода" таблицы 5.3 Пояснений
Строка 1410 "Заемные средства", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
ПЛЮС
Строка 1450 "Прочие обязательства", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
18
Строка 5501 "Долгосрочная кредиторская задолженность - всего. За отчетный год", графа "Остаток на начало года" таблицы 5.3 Пояснений
Строка 1410 "Заемные средства", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
ПЛЮС
Строка 1450 "Прочие обязательства", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
19
Строка 5521 "Долгосрочная кредиторская задолженность - всего. За предыдущий год", графа "Остаток на конец периода" таблицы 5.3 Пояснений
Строка 1410 "Заемные средства", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
ПЛЮС
Строка 1450 "Прочие обязательства", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
20
Строка 5521 "Долгосрочная кредиторская задолженность - всего. За предыдущий год", графа "Остаток на начало года" таблицы 5.3 Пояснений
Строка 1410 "Заемные средства", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
ПЛЮС
Строка 1450 "Прочие обязательства", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
21
Строка 5560 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За отчетный год", графа "Остаток на конец периода" таблицы 5.3 Пояснений
Строка 1510 "Заемные средства", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
ПЛЮС
Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
ПЛЮС
Строка 1550 "Прочие обязательства", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
22
Строка 5560 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За отчетный год", графа "Остаток на начало года" таблицы 5.3 Пояснений
Строка 1510 "Заемные средства", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
ПЛЮС
Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
ПЛЮС
Строка 1550 "Прочие обязательства", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
23
Строка 5580 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За предыдущий год", графа "Остаток на конец периода" таблицы 5.3 Пояснений
Строка 1510 "Заемные средства", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
ПЛЮС
Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
ПЛЮС
Строка 1550 "Прочие обязательства", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
24
Строка 5580 "Краткосрочная кредиторская задолженность - всего. За предыдущий год", графа "Остаток на начало года" таблицы 5.3 Пояснений
Строка 1510 "Заемные средства", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
ПЛЮС
Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
ПЛЮС
Строка 1550 "Прочие обязательства", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса
25
Строка 5640 "Амортизация", графа "За отчетный год" таблицы 6 Пояснений
Строка 5100 "Нематериальные активы - всего. За отчетный год", графа "Изменения за период. Начислено амортизации" таблицы 1.1 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5200 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За отчетный год", графа "Изменения за период. Начислено амортизации" таблицы 2.1 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5220 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За отчетный год", графа "Изменения за период. Начислено амортизации" таблицы 2.1 Пояснений
Равенство выполняется, если вся сумма амортизации, начисленной в отчетном году по основным средствам и нематериальным активам, а также по поисковым активам, относится к расходам по обычным видам деятельности
26
Строка 5640 "Амортизация", графа "За предыдущий год" таблицы 6 Пояснений
Строка 5100 "Нематериальные активы - всего. За предыдущий год", графа "Изменения за период. Начислено амортизации" таблицы 1.1 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5200 "Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего. За предыдущий год", графа "Изменения за период. Начислено амортизации" таблицы 2.1 Пояснений
ПЛЮС
Строка 5220 "Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего. За предыдущий год", графа "Изменения за период. Начислено амортизации" таблицы 2.1 Пояснений
Равенство выполняется, если вся сумма амортизации, начисленной в предыдущем году по основным средствам и нематериальным активам, а также по поисковым активам, относится к расходам по обычным видам деятельности
27
Строка 5600 "Итого расходы по обычным видам деятельности", графа "За отчетный год" таблицы 6 Пояснений
Строка 2120 "Себестоимость продаж", графа "За отчетный период" ОФР
ПЛЮС
Строка 2210 "Коммерческие расходы", графа "За отчетный период" ОФР
ПЛЮС
Строка 2220 "Управленческие расходы", графа "За отчетный период" ОФР
28
Строка 5600 "Итого расходы по обычным видам деятельности", графа "За предыдущий год" таблицы 6 Пояснений
Строка 2120 "Себестоимость продаж", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОФР
ПЛЮС
Строка 2210 "Коммерческие расходы", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОФР
ПЛЮС
Строка 2220 "Управленческие расходы", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОФР
29
Строка 5700 "Оценочные обязательства", графа "Остаток на начало года" таблицы 7 Пояснений
Строка 1430 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
ПЛЮС
Строка 1540 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса
30
Строка 5700 "Оценочные обязательства", графа "Остаток на конец периода" таблицы 7 Пояснений
Строка 1430 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса
ПЛЮС
Строка 1540 "Оценочные обязательства", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса