Что изменится в налогах с 1 января 2020 года

С 1 января запланировано вступление в силу масштабных изменений налогового законодательства. Часть федеральных законов, предусматривающих указанные изменения, уже опубликована и вступила в силу. Рассмотрим некоторые из положений, вступающих в действие в 2020 году.

Информирование о задолженности посредством СМС

Налоговые органы с 1 апреля 2020 года смогут информировать налогоплательщиков о наличии у них недоимки посредством СМС-сообщений, электронной почты или иными не противоречащими законодательству способами, но не чаще одного раза в квартал и при условии получения их письменного согласия на такое информирование ( Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ ).

Упрощение взыскания небольшой суммы задолженности

Статья 46 НК РФ дополнена новым правилом для взыскания небольшой суммы задолженности, а именно: если общая сумма долга, пеней, штрафов за 3 года не превысит 3 тыс. рублей, решение о взыскании будет приниматься в течение двух месяцев с момента истечения трехлетнего срока, в остальных случаях сохраняет действие общее правило. Указанные положения вступают в силу с 01 апреля 2020 года ( Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ ).

Упрощение зачета налога

С 1 октября 2020 года предусматривается возможность осуществлять зачет вне зависимости от вида налогов и сборов, поскольку с указанной даты утратит силу норма, предусматривающая, что зачесть между собой можно налоги только одного вида ( Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ ).

Публикация сведений об обеспечительных мерах

С 1 апреля 2020 года на официальном сайте ФНС России будут размещать сведения о принятых налоговыми органами обеспечительных мерах и применении способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов с указанием имущества, в отношении которого вынесено такое решение. Указанная мера направлена на пресечение возможных неправомерных действий с имуществом, в том числе его отчуждения ( Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ ).

Новые обязанности организаций — плательщиков транспортного и земельного налогов

С 1 января 2021 года для указанных налогоплательщиков вводится дополнительная обязанность по направлению в налоговый орган сообщения о наличии у них транспортных средств и земельных участков в случае неполучения от налогового органа сообщения о начислении подлежащего уплате налога за период владения данными объектами. За неисполнение этой обязанности установлена ответственность. Другими словами, налогоплательщики будут обязаны сами напоминать налоговым органам о необходимости начисления налога ( Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ ).

Изменения по НДФЛ

Сокращение срока сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ: с 01 января 2020 года новый срок сдачи указанных форм — до 1 марта (в настоящее время срок сдачи — до 1 апреля, Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ ).Сокращение численности для обязательной сдачи отчетов в электронном виде: с 01 января 2020 года подавать электронные 2-НДФЛ и 6-НДФЛ должны будут работодатели, которые выплатили доходы 10 или более физическим лицам, в настоящее время электронная отчетность обязательна только для тех налоговых агентов, которые выплатили доходы 25 и более лицам.

Отмена декларации 4-НДФЛ: с 01 января 2020 года налогоплательщики не обязаны подавать декларацию 4-НДФЛ, авансовые платежи по НДФЛ они будут рассчитывать самостоятельно (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Новый порядок уплаты НДФЛ, начисленного при проверке: если налоговые органы при проверке обнаружат, что налоговый агент мог удержать НДФЛ с доходов физического лица, но не сделал этого, то организации обязаны будут за счет собственных средств перечислить в бюджет НДФЛ, который им начислили при проверке (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ). При этом, уплаченный налоговым агентом за счет своих средств НДФЛ не будет признаваться доходом физического лица. Данное положение вступит в силу с 01 января 2020 года.

Упрощение отчетности для организаций с обособленными подразделениями: если организация имеет несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, то она сможет выбрать одно подразделение, которое будет платить НДФЛ и отчитываться за все подразделения в этом муниципальном образовании. Для реализации данного механизма организация должна не позднее 01 января представить уведомление в налоговый орган и указать, какое подразделение будет отчитываться (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Изменения по земельному налогу

Отмена подачи деклараций: с 2020 года организации освобождаются от подачи деклараций, налоговый орган будет присылать сообщение об исчисленном налоге (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Изменение срока уплаты налога: срок уплаты налога изменен на 1 марта следующего года (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Новый порядок получения льготы: с 2020 года организация сможет получить льготу по земельному налогу, если представит в налоговый орган заявление по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@ и приложит к нему документы, подтверждающие льготу (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Изменения по транспортному налогу

Отмена подачи деклараций: по аналогии с земельным налогом организации также освобождаются от подачи деклараций, вместо чего налоговый орган сам будет присылать сообщения об исчисленном налоге ( Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ ).

Новый порядок для получения льготы: с 2020 года для получения льготы по транспортному налогу организации необходимо подать заявление в налоговый орган (по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@) и приложить документы, подтверждающие льготу (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Новые объекты налогообложения: с 2020 года установлена обязанность оплаты транспортного налога в отношении моторных лодок с двигателем мощностью до 5 л. с. включительно (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Изменение срока уплаты налога: срок уплаты налога изменен на 1 марта следующего года (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Изменения по налогу на имущество

Введена централизованная подача деклараций: с 01 января 2020 года организации, имеющие несколько объектов недвижимости, расположенных на территории разных налоговых органов, смогут подавать единую декларацию по всем объектам недвижимости ( Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ ), по действующим правилам представлять декларацию необходимо было в каждую налоговую по месту нахождения объекта недвижимого имущества.

Отмена авансовых расчетов: с 2020 года организации не будут подавать авансовые расчеты по налогу на имущество (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Изменение порядка расчета авансовых платежей: при изменении кадастровой стоимости объекта недвижимости, авансовые платежи по налогу на имущество будут определяться исходя из новой кадастровой стоимости (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Изменения по УСН

С 01 июля 2020 года вводятся новые ставки по УСН при превышении лимитов, а именно: если доходы превысят установленный лимит (не более 150 млн. рублей в год) не более чем на 50 млн. рублей, а численность не более чем на 30 человек (исходя из лимита не более 100 человек), право на применение УСН сохранится, но налогоплательщик обязан будет применять новые повышенные ставки по налогу: 8% вместо 6 % при УСН «доходы» или 20% вместо 15% при УСН «доходы минус расходы» ( Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ ).

Изменения ПСН

С 2020 года можно будет получить патент на любое количество дней в течение календарного года, при этом, действие купленного патента не может продлеваться на следующий календарный год.

С 1 января 2020 года патентную систему невозможно будет применять при продаже некоторых товаров, подлежащих обязательной маркировке. К ним относятся лекарства, обувь, одежда, шубы и прочие изделия из натурального меха. При этом, даже одна единственная продажа такого товара приведет к автоматической утрате права применять ПСН.

Расширяются полномочия местных органов законодательной власти в части права ограничивать применение ПСН в зависимости от объектов торговли, используемой площади, работающих транспортных средств (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ).