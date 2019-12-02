Поправки в МСФО: в чем суть корректировок Минфина

Процесс сближения федеральных стандартов бухгалтерского учета и пакета МСФО продолжается: российский Минфин не прекращает шлифовать нормативные документы, а компании — трансформировать отчетность в соответствии с международными стандартами.

В условиях постоянно меняющихся экономических условий, нормативно-правовой базы и бизнес-стратегий стандарты международной отчетности также корректируются, как на глобальном, так и на национальном уровне. Отчетность по МСФО является обязательной для публичных компаний многих стран Европы, при этом многие страны не отказываются и от национальных стандартов, работоспособность которых подтверждена многолетним опытом.

Россия приступила к трансформации бухгалтерского учета в соответствии с МСФО еще в 1998 году, а с 2005 года все российские банки перешли на отчетность в соответствии с международными нормами в обязательном порядке. Кстати, первыми российскими компаниями, отчитавшимися по МСФО, были ОАО «Автоваз» и ОАО «Газпром».

С принятием Федерального закона № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» с 2012 года МСФО стала обязательной для кредитных организаций, страховых компаний, а также предприятий, чьи ценные бумаги обращаются на биржевых площадках.

Отметим, что сближение РСБУ и МСФО сопряжено со сложными вопросами, многие из которых, актуальны и в настоящий момент. Российский пакет МСФО Минфин опубликовал в конце 2011 года, с тех пор стандарты неоднократно подвергались масштабной ревизии, корректировкам и уточнениям. По оценкам экспертов, частные доработки связаны со сложностью перевода документов, включающих узкоспециальные финансовые термины, на русский язык.

Очередные погрешности в ранее опубликованном переводе Международных стандартов финансовой отчетности финансовое ведомство устранило в конце 2019 года. Изменения внесены в МСФО по налогу на прибыль, аренде и другие документы.вступил в силу 21 октября 2019 года.

В чем суть корректировок, и какие разночтения в трактовках удалось обнаружить Минфину?

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»

междуи адаптированной русскоязычной версией, описывающем условия признания налоговых активов организации.

Налоговый актив может быть признан только при условии получения достаточной налогооблагаемой прибыли в будущих периодах. При этом в параграфе 29 описываются два условия оценки будущей налогооблагаемой прибыли.

Первое условие раскрывается в абзацах (I) и (II) в подпункте(а).

«(а) ........При оценке перспектив получения достаточной налогооблагаемой прибыли в будущих периодах организация:

сравнивает вычитаемые временные разницы с будущей налогооблагаемой прибылью, которая исключает налоговые вычеты, обусловленные восстановлением этих вычитаемых временных разниц. Такое сравнение показывает степень, в которой будущей налогооблагаемой прибыли будет достаточно для того, чтобы организация вычла суммы, обусловленные восстановлением этих вычитаемых временных разниц; И

не принимает во внимание налогооблагаемые суммы, возникающие из вычитаемых временных разниц, возникновение которых ожидается в будущих периодах, поскольку сам этот отложенный налоговый актив, возникающий из указанных вычитаемых временных разниц, будет требовать для своего использования наличия будущей налогооблагаемой прибыли; ИЛИ ....»

Второе условие описывается в подпункте

«ИЛИ(b) организация располагает возможностями налогового планирования, которые обеспечат наличие налогооблагаемой прибыли в соответствующих периодах».

Что изменилось: Таким образом, при оценке перспектив получения достаточной налогооблагаемой прибыли в будущих периодах условие (1) применяется толькопри одновременном соблюдении положений абзаца (I) и (II) и (2) организация может применять отдельно условие 1 и условие 2. В предыдущей версии перевода союзы «И» и «ИЛИ» были пропущены, что искажало требования в отношении оценки перспектив получения достаточной налогооблагаемой прибыли в будущих периодах.

Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности»

Основная поправка внесена в параграфы B8D и B12 перевода Приложения B «Исключения, касающиеся ретроспективного применения других МСФО».

Что изменилось: в параграфе B8D уточнен перевод требований к применению раздела 5.5 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»? в котором описаны требования к признанию обесценения финансовых активов, при первом применении МСФО.

В обновленном переводе содержится требование применять положения раздела 5.5 по обесценению финансовых активов при первом применении МСФО с учетом требований параграфов B8E-B8G и E1-E2 МСФО (IFRS) 1. Ранее содержался отсыл на другие параграфы указанного стандарта.

В параграфах B8E-B8G разъясняется порядок применения требований раздела 5.5 МСФО 9 к признанию ретроспективно обесценения финансовых активов, признанных на дату перехода на МСФО.

Параграфы E1-E2 МСФО (IFRS) 1, разъясняют порядок применения освобождения от пересчета сравнительной информации в соответствии с МСФО (IFRS) 9 на дату перехода на МСФО.

В параграфе B12 разъясняется, что добровольные освобождения от требований МСФО 9 к классификации займов, полученных от государства, могут применяться несмотря на требования параграфов B10 и B11 МСФО 1, однако уточнен перечень параграфов добровольных освобождений. Вместо параграфов D19-D19D в новой версии указаны параграфы D19-D19C

Поправки к МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность»

исправлена следующая погрешность перевода:из описания требований к раскрытию информации о долгосрочных активах (выбывающих группах), классифицированных как

«Требования к раскрытию информации в других МСФО не применяются в отношении таких активов (или выбывающих групп), за исключением случаев, когда в этих МСФО требуется:

(a) отдельное раскрытие информации в отношении внеоборотных активов (или выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, или прекращенной деятельности; или

(b) раскрытия информации в отношении оценки тех активов и обязательств в составе выбывающей группы, которые не попадают в сферу применения требований МСФО (IFRS) 5 к оценке, и такое раскрытие информации еще не представлено в других примечаниях к финансовой отчетности».

Что изменилось: Ранее перед словом «требуется» стоял предлог «не», что полностью искажало требования МСФО 5. Согласно актуальной версии перевода, требования других МСФО о раскрытии информации в отношении активов, предназначенных для продажи и выбывающих групп должны быть выполнены, если выполнены условия п.п. (a) и (b) параграфа 5B.

Поправки к МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

: Скорректирован термин «. Из перевода исключена фразаиз которой следовало, что ставка привлечения заемных средств арендатором является ставкой процента, которой арендатор может привлечь заемные средства на аналогичных договору аренды условиях на дату начала арендных отношений.

Что изменилось: Актуальный перевод определения звучит так:

«Ставка привлечения заемных средств арендатора — это ставка процента, по которой арендатор мог бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для получения актива в форме права пользования в аналогичных экономических условиях».

Остальные изменения, внесенные Приказом Минфина, носят технический характер и не оказывают влияния на смысл изложенных в оригинальном тексте стандартов положений.