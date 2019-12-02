Новый налог: виноград в России попал под акциз

С 1 января 2020 года виноград, виноматериалы, виноградное или фруктовое сусло облагаются акцизами. Поправки в 22 главу Налогового кодекса внесены законом 29.09.2019 № 326-ФЗ. По замыслу законодателей, новые нормы помогут поддержать отечественных виноделов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса. Что нужно учитывать плательщикам новых акцизов, пояснил эксперт по ЕГАИС компании СКБ Контур Владимир Поздняков.

Акцизом будет облагаться виноград, отечественный и импортный, который используется для производства вин, шампанского, виноматериалов и виноградного сусла. То же касается винограда, который применяется для производства спиртных напитков по технологии полного цикла (переработка сырья, дистилляция, выдержка не менее трех лет в особой таре до достижения специфических свойств).

Пополнят перечень подакцизных товаров виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло. Эта мера, как пояснили в своих письмах специалисты Минфина, позволит пресечь случаи ввоза импортного вина в Россию под видом сырья без уплаты акцизов.

Объект налогообложения

Подчеркнем: облагаемая налогом операция — использование винограда для производства перечисленных выше продуктов. Сама по себе реализация винограда, в том числе передача на возмездной или безвозмездной основе или в качестве натуральной оплаты, акцизом не облагается (п. 21 ст. 183 НК РФ).

Обратите внимание на особый порядок учета сумм налога при использовании винограда для производства алкоголя: акциз, начисленный по этой операции, не относится на стоимость винограда (ст. 199 НК РФ).

Что касается виноматериалов и сусла, то для них особый порядок определения облагаемых операций не установлен. Это значит, что нужно применять правила статьи 182 НК РФ. Проще говоря, акцизом будет облагаться реализация произведенного товара, ввоз на территорию РФ, передача на возмездной или безвозмездной основе и другие операции, перечисленные в статье 182 НК РФ.

Не облагается налогом передача в структуре одной организации (ст. 183 НК РФ):

ректификованного этилового спирта, произведенного из спирта-сырца, подразделению, которое производит виноматериалы;

дистиллятов для выдержки или купажирования для дальнейшего производства (розлива) виноматериалов.

Налоговая база и сумма налога

Налоговой базой признается объем винограда в тоннах, использованного для производства вин, виноматериалов, виноградного сусла, спиртных напитков полного цикла, реализованных в налоговом периоде. Напомним, по акцизам это — календарный месяц.

Сумма налога к уплате определятся как произведение налоговой базы на ставку акциза.

Для импортных подакцизных товаров, облагаемых акцизами по адвалорной ставке, в налоговую базу включается таможенная стоимость и таможенная пошлина. Однако ни винограда, ни виноматериалов, ни сусла такой порядок расчета на затрагивает, эта продукция облагается акцизами по специфическим (твердым) ставкам.

Дата реализации

Датой использования (датой реализации) винограда признается последний день налогового периода, в котором реализованы произведенные из него вина, виноматериалы, сусло и спиртное полного цикла.

Важно! Производство и хранение алкогольной продукции, ее поставка и реализация лицензируются. Правовые основы всей деятельности, связанной с алкоголем, закреплены в отдельном Федеральном законе от 22.11.1995 № 171-ФЗ.

Все участники алкогольного рынка — производители, импортеры, оптовики, розничные магазины, предприятия общепита, работают через ЕГАИС, государственную информационную систему контроля над оборотом алкоголя.

Ставки акцизов

Итак, облагаются акцизами виноград для производства алкоголя, виноградное, фруктовое сусло и виноматериалы. Повышаются акцизы на вино, при этом ставки выравниваются для российской и зарубежной продукции. Одновременно вводится ставка акциза на винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, на уровне ставки акциза на игристые вина.

Виды подакцизных товаров Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за единицу измерения) с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно Виноград, использованный для производства вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов, виноградного сусла, спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде 30 руб. за тонну 31 руб. за тонну 32 руб. за тонну Виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло 31 руб. за 1 литр 32 руб. за 1 литр 33 руб. за 1 литр Вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин) 31 руб. за 1 литр 32 руб. за 1 литр 33 руб. за 1 литр Игристые вина (шампанские) 40 руб. за 1 литр 41 руб. за 1 литр 43 руб. за 1 литр Винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов 40 руб. за 1 литр 41 руб. за 1 литр 43 руб. за 1 литр

Вычеты налога

Налогоплательщик вправе уменьшить сумму акциза на вычет. Порядок применения вычетов различается в зависимости от вида подакцизной продукции (ст. 200 —201 НК РФ).

Так, при расчете акциза на реализованную алкогольную продукцию вычету подлежат суммы акциза, уплаченного при покупке или ввозе в РФ виноматериалов, виноградного и фруктового сусла. При этом нужно подтвердить право на вычет, собрав пакет документов по перечню в пункте 19 статьи 201 НК РФ.

Производители вина из российского винограда смогут получить вычет с повышающим коэффициентов. Этот коэффициент определяется плательщиком акциза самостоятельно, причем показатель дифференцируется по видам продукции и по годам Порядок расчета подробно описан в пункте 31 статьи 200 НК РФ. Подтвердить факт производства продукции из виноградов позволит пакет документов, перечисленных в пункте 29 статьи 201 НК РФ.

Что изменится в работе производителей

Напомним, что производители вина, игристого вина (шампанского) до 1 июля 2019 года должны были провести инвентаризацию этой винодельческой продукции и представить налоговикам уведомление о ее результатах.

Перечень подакцизных товаров расширился, ставки изменились. Убедитесь, что ваша учетная система поддерживает соответствующие операции. При необходимости обновите программное обеспечение.

Тем, кто прежде не имел дела с подакцизной продукцией, важно не упустить несколько нюансов:

Увеличится объем налоговой отчетности — придется представлять налоговые декларации ежемесячно. Форма декларации по акцизам утверждена приказом ФНС России от 12.01.2016 № ММВ-7-3/1 .

. В расчетных документах, в том числе в реестрах чеков, реестрах на получение средств с аккредитивов, в первичных учетных документах и счетах-фактурах сумма акциза выделяется отдельной строкой. Исключение — реализация подакцизных товаров за пределы Российской Федерации.

Налог уплачивается исходя из фактической реализации (передачи) подакцизных товаров не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (если иное не оговаривается в НК РФ).

При использовании винограда для производства вина (подп. 38 п. 1 ст. 182 НК РФ) акциз уплачивается по месту нахождения налогоплательщика или его обособленных подразделений, которые участвовали в облагаемых налогом операциях (ст. 204 НК РФ).

Виноградари ежегодно представляют декларации об объеме собранного винограда и его использовании для производства вин. Такая отчетность подается в электронном виде не позднее 15 февраля года, следующего за годом сбора винограда, в подразделения Росалкогольрегулирования.

Отчитаться должны не только сельхозпроизводители, но и граждане, ведущие подсобное хозяйство, и организации, не имеющие статуса сельхозпроизводителей. Такие правила установлены постановлением Правительства РФ от 09.08.2012 № 815, там же имеются формы декларация, правила их заполнения и порядок корректировки сведений.