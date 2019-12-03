Почему при расчете пенсии учитывается коэффициент 1,2 и как его можно повысить

В большинстве случаев сумма назначенной пенсии оказывается в разы меньше, чем заработок, который получал пенсионер. Причина столь явного несоответствия кроется в правилах, по которым заработок гражданина используется в пенсионной формуле.

После неоднократных изменений законодательства заработок учитывается в пенсии по-разному, в зависимости от периода, когда он выплачивался: начиная с 2002 года и по настоящее время заработок влияет на пенсии через страховые взносы (они отчисляются в процентах от заработка — значит, чем он выше, тем больше будет взносов и, соответственно, выше пенсия),

а вот заработок до 2002 года применяется в пенсионной формуле в виде специального коэффициента. Это и есть тот самый коэффициент «1,2», о котором так часто заходит речь при назначении пенсии.

Он рассчитывается как частное от деления заработка пенсионера к среднемесячной зарплате по стране за аналогичный период.

Закон предусматривает два варианта, по которым берется заработок для коэффициента (об этом говорится в п.3 статьи 30 Закона «О трудовых пенсиях»):

1) по зарплате за период с 2000 по 2001 гг.

ПФР рассчитывает его самостоятельно, по имеющимся в его базе сведениям о заработке. Поэтому при обращении в Пенсионный фонд специалист может сразу сказать, какой коэффициент у вас выходит за этот период.

2) по зарплате за любые пять лет подряд (60 месяцев) до 2002 года.

Следует учесть, что по этому варианту заработок подтверждается только официальными документами. Прежде всего, это справка о зарплате, выданная работодателем, либо справка из архива (если организация-работодатель ликвидирована).

В крайнем случае (когда нет таких справок) разрешается подтверждать заработок другими документами, из которых его можно достоверно установить (в частности, профсоюзным или комсомольским билетами).

Главная проблема, с которой сталкиваются многие пенсионеры при расчете коэффициента по заработку до 2002 года — это его ограничение. Закон установил жесткий порог: 1,2 — это максимальное отношение заработков, по которому начисляется пенсия.

Иными словами, если ваш коэффициент составил, к примеру, 0,9 — его зачтут в пенсию полностью. Но если он равен 1,5 или 2,0, например, то пенсию все равно посчитают по коэффициенту 1,2.

В результате образуется эффект «уравнивания»: те, у кого в советское время был высокий заработок, получают пенсию на уровне большинства «середнячков».

И все же есть ряд исключений, когда закон разрешает включать в расчет пенсии коэффициент отношения заработков больше, чем 1,2. Вот эти случаи:

1) Повышенный коэффициент разрешен тем, кто проживал в северных регионах по состоянию на 1 января 2002 года (при этом не имеет значение продолжительность «северного» стажа).

Величина коэффициента для них устанавливается в зависимости от того, какой районный коэффициент действовал в регионе их проживания (учитывается коэффициент к заработной плате, установленный для рабочих и служащих непроизводственных отраслей).

Если его значение до 1,4, то максимальный коэффициент для пенсии также повышается до 1,4. При районном коэффициенте от 1,5 до 1,8 предельная величина отношения заработков для пенсии — 1,7.

Самый высокий коэффициент по заработку, который только может быть, составляет 1,9 — он полагается лицам, проживавшим в регионах с районным коэффициентом от 1,8 и выше.

2) Повышенный коэффициент также получают пенсионеры, у которых не менее 15 лет работы в районах Крайнего Севера или 20 лет в местностях приравненных к Крайнему северу.

Право на повышенный коэффициент у них возникает независимо от места жительства (в отличие от первой категории). При этом правила увеличения коэффициента — те же, что и в предыдущем случае.