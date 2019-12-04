Когда не применяются общие правила бухучета

Из нового Федерального закона «О бухгалтерском учете» исчезла норма, допускающая возможность отступлений от правил бухгалтерского учета. Вместе с тем такая норма появилась в стандарте, регулирующем вопросы учетной политики, ПБУ 1/2008.

Оксана Сухарева объясняет, в чем сущность возможных отступлений от требований бухгалтерских стандартов, в каких обстоятельствах и при каких условиях такие отступления допустимы.