Что изменили в налоге на имущество с 2020 года

Уточнён список объектов организаций, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости

Президент России подписал Федеральный закон от 28.11.2019 № 379-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.33 и 378.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

В чём суть документа?

Законом внесены изменения в перечень видов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость на основании п. 1 ст. 378.2 НК РФ.

Зачем потребовались такие поправки?

У данного решения есть интересная предыстория: в сентябре этого года Законом № 325-ФЗ были приняты изменения, согласно которым перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, фактически стал бы с 2020 года открытым. Этот перечень был бы расширен за счёт объектов, поименованных в главе 32 НК РФ (то есть, в главе, посвящённой налогу на имущество физлиц). Соответствующая формулировка появилась на тот момент в пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ.

Однако, судя по всему, депутаты решили конкретизировать перечень «кадастровой» недвижимости, что и было реализовано Законом 379-ФЗ. Стоит отметить, что поправки, которым посвящён настоящий обзор, датированы более поздним законом, а значит, возникающая коллизия решается в их пользу. Изменения, внесённые ранее Законом № 325-ФЗ применять не нужно.

Что указано в новом перечне?

Скорректированный список объектов с конкретными видами имущества, облагаемых налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости, состоит из:

жилых помещений;

гаражей, машино-мест;

объектов незавершенного строительства;

жилых строений, садовых домов, хозстроений и сооружений, которые расположены на участках для личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС.

По всей России будет применяться единый перечень недвижимости?

Нет, налог по кадастровой стоимости с перечисленных выше объектов нужно будет платить только тогда, когда в конкретном субъекте РФ установят соответствующее положение.

Что ещё принёс Закон № 379-ФЗ?

Законом также уточнён порядок взимания госпошлины за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием. Установлено, что если переоформить лицензию необходимо по нескольким основаниям, требующим уплаты разной по размеру госпошлины, нужно внести одну, наибольшую сумму.

Когда Закон № 379-ФЗ вступает в силу?

Документ вступит в силу 1 января 2020 года. Положения о госпошлинах заработают с 2021 года.