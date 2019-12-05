Что меняется для самозанятых в 2020 году: обзор

Новые регионы для самозанятых в 2020 году

Согласно последним изменениям в Федеральный закон от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ, с 1 января 2020 года спецрежим для самозанятых распространят еще на 19 субъектов РФ. Это:

Санкт-Петербург;

Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области;

Красноярский и Пермский края;

Ненецкий, Ханты-Мансийский (Югра), Ямало-Ненецкий автономные округа;

Башкортостан.

Почему же именно были выбраны именно эти регионы? Дело в то, что они высокообеспеченные, так называемые регионы-доноры для федерального бюджета (перечисляют в него большее, чем получают).

Таким образом, с 01.01.2020 в эксперимент с самозанятыми войдут не все регионы России.

Известно, что стать самозанятым по всей России в 2020 году можно будет со II полугодия 2020 года. А именно — с 1 июля. Президент Владимир Путин поддержал этот подход.

«Клерк» решил поддержать отечественного производителя, ой, ну то есть отечественного бизнесмена и сделать очень понятный и очень недорогой онлайн-курс. Член Российского союза аудиторов Людмила Ганичева сделала вместе с нами онлайн-курс «ИП и самозанятые: налоги, отчетность, проверки».

Напомним, что режим НПД вправе применять физические лица, в том числе ИП, местом ведения деятельности которых — территория любого из регионов, включенных в эксперимент, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных НК РФ.

В конце ноября 2019 г. ФНС разъяснила (согласовано с Минфином), что можно быть самозанятыми при продаже товаров (работ, услуг) дистанционно, т. е. через Интернет и т. п.Дело в том, что нормы закона № 422-ФЗ не содержат определения места ведения деятельности, осуществляемой дистанционно. Поэтому до внесения изменений в этот закон налогоплательщик может определять его по выбору: либо по месту своего нахождения, либо по месту нахождения покупателя или заказчика.

Можно накопить на пенсию

Одним из основных направлений работы государства в 2020 году станет усовершенствование электронных сервисов «Мой налог», с помощью любого из которых (мобильное приложение или версия для ПК) происходят постановка самозанятого на налоговый учет и уплата налога на доход от профессии.

Как заявил руководитель ФНС России Михаил Мишустин, важно режим самозанятых гармонизировать с пенсионной системой:

«Мы сейчас над этим работаем: самозанятый гражданин в будущем сможет добровольно формировать свой пенсионный стаж прямо через приложение „Мой налог“. Сейчас самозанятые ничего не уплачивают ПФР, в ставку налога только входит оплата в фонд ОМС. Нам принципиально важна добровольность выбора. Надеюсь, что в первом квартале 2020 года мы это сделаем».

Проще доступ к госзакупкам

В ноябре 2019 года Правительство России одобрило законопроект о преимуществах самозанятых граждан при участии в закупках госкомпаний и госкорпораций. Это поправки к Закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Согласно им, самозанятые приравнены к субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) при закупках госкомпаний. Это сделано в том числе для достижения целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Отметим, что до 2020 года самозанятые могли принимать участие в закупках госкомпаний лишь на общих основаниях. Теперь же им предоставят преференции, которые есть у малого и среднего бизнеса. А именно:

обязательная минимальная квота закупок у малого бизнеса;

процедуры закупок проводятся в электронной форме на ограниченном числе электронных площадок, функционирующих по унифицированным правилам;

предельный срок оплаты по исполненным договорам.

Как отметила, директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России Татьяна Демидова, «законопроект направлен на улучшение условий деятельности самозанятых граждан путем упрощения их доступа к проводимым закупкам. При этом заказчики могут учитывать закупки, осуществленные у самозанятых граждан, в минимальной квоте закупок у малого бизнеса».

Предполагается, что норма о приравнивании самозанятых к субъектам МСП в госзакупках будет действовать на время проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход. То есть, скорее всего — до конца 2028 года.

Обязательные отчисления

В отношении уплаты самозанятыми страховых взносов в 2020 году ничего не поменялось: они по-прежнему освобождены от обязательных пенсионных, медицинских и взносов на соцстрах. Хотя небольшая часть налога (в 2020 г. ставка НПД та же — 4 или 6%) идёт в ФОМС, поэтому самозанятые застрахованы в системе медицинского страхования.

Виды деятельности могут ограничить

Как таковые виды деятельности, которые позволяют стать самозанятым и уплачивать НДП, законодательно не определены. Но государство видит много злоупотреблений, поэтому министр финансов России Антон Силуанов заявил в Совете Федерации, что необходимо предварительно законодательно закрепить перечень профессий, представители которых могут регистрироваться в качестве самозанятых:

«Этот перечень профессий должен быть зафиксирован. Мы в таком случае готовы будем распространять этот механизм на субъекты РФ».