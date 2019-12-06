Возвратный лизинг в России и мире: виды, схемы и кейсы

Возвратный лизинг, если простыми словами, — это одна из моделей, давно популярная за рубежом и только начинающая активно развиваться в России. Прежде всего стоит понять, что такое возвратный лизинг. В стандартной схеме он представляет собой разновидность сделки, в которой одна сторона продает какие-то активы другой стороне, но только при условии, что покупатель после заключения договора сдаст активы продавцу в аренду.

Объектом договора по возвратному лизингу может стать движимое и недвижимое имущество, включая оборудование, здания и сооружения, автомобили.

Возвратный лизинг в России

В 1998 году был принят Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)», в котором указывалось, что— это разновидность финансового лизинга, при котором продавец предмета лизинга одновременно выступает и в качестве лизингополучателя.

В России возвратный лизинг используется в основном, когда владелец актива, который планируется отдать в лизинг, нуждается в оборотных средствах или финансах для содержания актива. Возвратный лизинг дает возможность решить сразу обе проблемы. Да, пользование лизинговым имуществом становится платным, но плата может быть гораздо меньшей, чем проценты по кредитному договору на ту же сумму.

Возвратный лизинг в России доступен как частным лицам, так и крупным организациям. Что касается последних, стоит привести кейс, который имеет отношение к компании, являющейся официальным поставщиком Ricoh и дилером Konica Minolta. Несмотря на большой объем выручки в 1 млрд рублей, компания исчерпала лимиты на свое развитие, поэтому прибегла к схеме возвратного лизинга. В качестве актива использовалась офисная техника на сумму в 180 млн рублей.

Возвратный лизинг для физических лиц пока находится в начальной стадии развития, самым популярным активом, который выступает в качестве объекта договора, является автомобиль. Специалисты прогнозируют, что сегмент будет развиваться и станут активней использоваться любые другие виды ликвидного имущества, которое можно оценить.

Преимущество возвратного лизинга — простота и скорость оформления сделки, но главное — такой продукт доступен для людей с испорченной кредитной историей, которым недоступны классические модели финансирования — банки и МФО. К сожалению, закредитованность населения у нас очень высокая и продолжает расти. И часто возникают ситуации, когда даже добропорядочные плательщики попадают в ситуации, которые сказываются на их кредитной истории. И в данной ситуации возвратный лизинг — хорошая альтернатива ломбардам и теневым структурам.

Кроме того, значительную часть потенциальных клиентов составляют небольшие компании и ИП, которых неохотно кредитуют банки. Зачастую они остро нуждаются в оборотных средствах в моменте: на закрытие кассового разрыва, для участия в торгах с целью получить выгодный контракт и т. д. И в этой ситуации возвратный лизинг — один из лучших инструментов.

Экономический смысл возвратного лизинга

Несовершенство законодательной базы и субъективное отношение налоговых органов, которые могут усмотреть в сделках возвратного лизинга попытку ухода от налогов, — сегодня главные ограничители, в первую очередь для использования этого инструмента юридическими лицами.

Регуляторы опасаются действий недобросовестных игроков рынка, несмотря на то что возвратный лизинг не породил в обороте существенных проблем, а его доля в сравнении с другими финансовыми инструментами крайне мала.

Кроме того, в других странах нет никаких ограничений по отношению к частным лицам, заключающим договоры возвратного лизинга. Напомню, что в этом году «горячие головы» лоббировали полный запрет использования возвратного лизинга физическими лицами. По поручению президента Генпрокуратурой, ЦБ и Росфинмониторингом была проведена проверка, по итогам которой, несмотря на выявленные нарушения, установлено, что схема возвратного лизинга не выходит за рамки правового поля. Государство заняло взвешенную позицию в данном вопросе, однако до зрелости финансового рынка западных стран в части возвратного лизинга нам по-прежнему еще далеко.

Возвратный лизинг и история Уинстона Черчилля

Модель возвратного лизинга появилась еще до появления самого термина. Так, в 1922 году будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль купил за 5 тысяч фунтов стерлингов дом с землей. Уже после Второй мировой Черчилль решил продать дом, а его старый друг лорд Кэмроуз предложил оригинальную финансовую схему. Отключить рекламу

Идея заключалась в создании Национального траста с участием шестнадцати привлеченных богатых людей. Траст выкупает дом за 50 тысяч фунтов, заключая пожизненный договор аренды недвижимости с Уинстоном Черчиллем. Последний каждый год обязался выплачивать 350 фунтов. Дом становился собственностью Национального траста, а впоследствии его превращали в музей. Так и было сделано, причем Черчилль добросовестно платил — 20 лет, до самой своей смерти.

Как работает возвратный лизинг за границей сейчас?

На Западе эта модель работает как в качестве разновидности финансового лизинга, так и в качестве одной из схем оперативного лизинга. В этом, кстати, основное отличие от российской модели, где возвратный лизинг считается лишь одной из разновидностей финансового лизинга.

Такая модель наиболее распространена в Германии, Великобритании и Франции. Эти страны одними из первых стали использовать возвратный лизинг, и там он активно используется в самых разных отраслях. В частности, авиационные компании часто продают собственные самолеты лизинговой компании по схеме возвратного лизинга. В некоторых случаях это делается для того, чтобы сократить долговую нагрузку авиакомпании.

Среди самых крупных сделок по схеме возвратного лизинга можно назвать лизинг по универмагу Liberty — это один из старейших универмагов Британии. Срок сделки — 30 лет, заключена она была в 2009 году. Во Франции в 2011 году была проведена сделка с участием сети французских отелей Suite Novotel, сумма сделки составила 77 млн евро. Из последних сделок можно упомянуть возвратный лизинг зданий Metro Mold and Design. Договор заключен на 20 лет.

Крупнейшей сделкой возвратного лизинга, заключенной в этом году, можно назвать схему, реализованную компанией LifePoint Health, Inc. В схеме задействованы 10 больниц, сумма сделки — $700 млн.

За границей возвратный лизинг — популярный финансовый инструмент, который использует большое количество различных компаний из самых разных отраслей. Кроме того, нет и никаких ограничений по отношению к частным лицам, заключающим договоры возвратного лизинга.