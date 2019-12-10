Умная ручка, которая запомнит все: Neo SmartPen – самый желанный бизнес-подарок

Бережно сохранит ваши важные мысли, поможет их отредактировать и распространить адресатам, а также — подрисовать усы на любой фотографии!

Несмотря на множество разнообразных девайсов, которые нас окружают, ручка по-прежнему остается самым востребованным, понятным и удобным аксессуаром для ввода текста.

Во-первых, это умеют все. Во-вторых, это довольно-таки надежно. И, наконец, чаще всего — это быстрее, нежели стучать по клавиатуре или сенсорному дисплею. Но что, если добавить чуть-чуть улучшений и технологий?

Получится Neo SmartPen — смарт-ручка, которая удваивает и комфорт, и скорость!

Современный дизайн

Ручки Neo представлены в двух вариантах дизайна: N2 — оформлена в стальной корпус черного или серебристого цветов и в сечении является сглаженным по краям треугольником.

Технологии M1 заключены в более легкий, но не менее надежный пластиковый корпус в виде классического цилиндра. В области стержня обе имеют завершение в стиле пера.

Электронная начинка не усложняет корпус ручки, и по весу, и по габаритам вы продолжаете писать привычным аксессуаром!

Исполняет любые ваши потребности

Пишете в стол?

Все ваши заметки на будущее от бизнес-плана до списка продуктов мгновенно сохраняются в фирменном приложении в строгом порядке. Листам можно присвоить отдельные теги, чтобы упростить поиск, а также дать дополнительные голосовые комментарии. Если по какой-то причине запись потребует редактуры, это легко осуществимо, причем уже и без использования ручки!

Работаете на широкую аудиторию?

Ценные указания, требования, рекомендации партнерам или коллегам требуют мгновенной доставки. Сэкономьте время, которое вы обычно тратите на оцифровку и путь до сканера. Умная ручка Neo легко «переведет» рукописный текст в печатный и отправит данные нужным адресатам на почту или в мессенджер.

На очень широкую аудиторию?

Кроме работы с IOS/Android-приложениями, ручку Neo можно подключить к ПК на Windows 10 и использовать, к примеру, во время совещаний в полноэкранном режиме. Просто подключите компьютер к проектору в переговорке, и результаты будут мгновенно обозримы всему коллективу!

Для бизнеса, творчества и развлечений!

Кроме основных офисных потребностей, умные ручки могут закрывать и другие задачи: для Neo SmartPen создано несколько приложений.

NeoNotes

Основной рабочий инструмент — служит для сохранения и редактирования записей, оцифровки рукописного ввода, мгновенной отправки данных на выбранные адреса или в мессенджеры, а также импорта в офисные программы.

PaperTube

Одно из творческих приложений, которое подойдет для конференций или записи видео-инструкций: вы сможете одновременно записывать видео и делать заметки прямо в записи.

GRIDA

Приложение для творчества и создания авторских открыток, которое позволяет добавить текст или рисунок к выбранному материалу. Да-да, буквально дорисовать усы на фотографии.

Как это работает

Ручки Neo SmartPen невероятно удобны: здесь нет дополнительных внешних элементов, типа принимающей базы, а сканер, который распознает ваши записи уже заключен в корпус под стержень.

Единственное, что необходимо помнить — работают ручки с фирменными блокнотами, на которых нанесена специальная разметка «N-Code», благодаря которой записи и транслируются в память смартфона!

Важно! На сегодняшний день представлена целая коллекция записных книжек и ежедневников — престижных и «на каждый день». Однако всегда можно распечатать листы бесплатно с официального сайта!

Сканер запоминает данные с листа, когда ручка включена. При этом открывать приложение каждый раз не нужно: ручка во включенном режиме запомнит до 1000 страниц текста, а передать их сможет при последующей синхронизации!

Пишите, чем хотите!

Если вы переживаете, что слишком «привязались» к определенному исходному цвету или толщине линии, то напрасно. Ручки Neo не обязывают вас работать с базовым комплектом: на сегодняшний день они поддерживают свыше 10 различных стержней от разных производителей, среди которых, наверняка есть и привычный вам вариант!

Большой «штрих» для всего человечества!

Подведем итоги? Neo SmartPen — уникальная коллекция современных стильных пишущих аксессуаров, которая легко адаптируется под любые ваши задачи!

Настоящий бизнес-гаджет XXI века станет удобным и полезным помощником на работе тем, кто пишет много и по делу.

При своих невероятных качествах придется по душе современному руководителю, поэтому именно Neo имеет смысл рассмотреть в первую очередь в качестве новогоднего подарка!

Вы получаете:

Свыше 13 полезных функций от сохранения и редактирования записей, до мгновенной оцифровки рукописей и трансляции адресатам.

3 крутых и удобных приложения для работы подключение к Windows 10 для коллективных собраний!

Широкий выбор престижных ежедневников, бесплатные шаблоны для распечатки, независимость с точки зрения исходных линий — 13 совместимых стержней!

Положительные эмоции и удобный современный аксессуар для ежедневного использования!

Ах, да, и купон на скидку 10% до конца декабря, который можно применить только на официальном сайте: KLERK!

Также вы можете заказать такую ручку в любом удобном для вас магазине: Ozon, Wildberries, МВидео, ReStore и других!

С наступающим!