Спрут по-оренбургски. Как налоговики реанимируют один из самых депрессивных регионов

Прошедший год был ознаменован рекордным ростом собираемости налогов. Ведомство Михаила Мишустина объявило настоящую борьбу с нелегальным предпринимательством, с различными схемами по дроблению бизнеса и прочими, нехитрыми, скажем прямо, подпорками теневой экономики. Отчитываясь по полученным результатам, главный налоговый чиновник России прямым текстом заявил, что эти успехи достигнуты «благодаря вовлечению в легальный оборот субъектов экономической деятельности и хозяйственных операций».

Эпоха нелегального бизнеса в России, похоже, подходит к концу. Вот только на финише, как всегда, растет сопротивление со стороны тех, кто хотел бы и дальше пользоваться всеми благами государственной поддержки за чужой счет. Оставшиеся дельцы, «короли обнала и госзаказа» не останавливаются ни перед чем, чтобы сохранить незаконный статус кво.

Находящихся не в ладах с законом предпринимателей в России становится все меньше и меньше. Нам, честно говоря, пришлось немало потрудиться, чтобы найти актуальные примеры того, как налоговая «вовлекает в легальный бизнес», так сказать, нечестных предпринимателей. Подсказкой в наших поисках стал федеральный рейтинг собираемости налогов в регионах России. Мы обратили внимание на Оренбургскую область, как принято говорить у экспертов, «депрессивный» и экономически отсталый регион, который вдруг показал резкую динамику работы налоговой, обогнав по показателям роста многие сильные и самодостаточные российские территории.

Возглавляет налоговую службу в Оренбургской области Кирилл Князев, молодой профессионал, приехавший в регион из Марий Эл. Отсутствие в его паспорте оренбургской прописки, судя по всему, сослужило государственной казне добрую службу. Ведь территория, казалось бы, уже давным-давно поделена местечковыми элитами, установившими свои правила и самостоятельно определяющими степень собственной налоговой нагрузки.

Совсем недавно здесь было возбуждено уголовное дело против Ларисы Мысик по факту уклонения от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Речь идет о 25 миллионах рублей, сокрытых предпринимательницей, чей муж Андрей Мысик является депутатом городского совета. По информации оренбургских СМИ, жене депутата, который ранее являлся руководителем компании, якобы удалось создать схему, предоставлявшую бизнесу пониженные налоговые ставки и освобождающую от части выплат.

Этот семейный бизнес — пассажирские перевозки, на которые из городского бюджета выделяются значительные субсидии. Муж — миллионер из списка «Форбс», по совместительству депутат горсовета, в котором утверждаются размеры и адресаты этих субсидий. Супруга — руководитель частного предприятия, осуществляющего городские перевозки. То есть муж утверждает субсидии, а жена получает их? Поскольку предприятие существует порядка 10 лет, можно с большой степенью уверенности предположить, что уклонение от уплаты налогов могло стать его коммерческой стратегией. А депутатский мандат в созданной, по терминологии правоохранительных органов, схеме, наверное, являлся важным фактором извлечения денег из городского бюджета и сокрытия их от государства.

Так рождается, образно говоря, спрут, который присасывается без разбора ко всему, что приносит доход. Оренбург со средней зарплатой жителей в 20 тысяч рублей, по сути, давным-давно превратился в депрессивный регион. Каждый год отсюда уезжает около 30 тысяч человек. Но, похоже, такие цифры не беспокоят оренбургских депутатов. Это же не деньги убегают с их банковских счетов.

Насколько типичны такие схемы в Оренбуржье? Как глубоко запустил спрут свои щупальца? Мы промониторили арбитражное судопроизводство и с изумлением увидели, что создание разного рода так называемых схем стало для оренбургских ловких предпринимателей обычным и даже будничным занятием. Настолько будничным, что, например, директор компании «Строй-Сервис» Сергей Родионов, по сути, хвастается об этом не абы где, а прямо на судебном заседании, под протокол. О вещах, которыми в обычно хвалятся, отключив телефон, тихим шепотом, в бункере за бронированной стеной. Здесь же без зазрения совести он заявляет, что создал одну из таких схем, чтобы перейти на облегченную систему налогообложения. Что это, как не откровенный цинизм и уверенность в собственной безнаказанности?

Льготный налог была предусмотрен государством для маленьких сельских магазинов. Компания же Родионова торгует грузовиками (!) и, конечно, мало чем похожа на сельпо.

Судя по открытым базам банных, Сергей Родионов является владельцем и руководителем большого количества предприятий. Одни закрываются, другие создаются, как говорится, человек ищет себя в безграничном океане свободного предпринимательства.

Вот только если верить информации из арбитражного суда, все эти предприятия только и делают, что вступают друг с другом в малообъяснимые сделки. Например, одна из компаний Родионова «Родник Удачи» передает в аренду другой компании Родионова под названием «Трак Сервис» большой участок земли с административным зданием, СТО, складом и мойкой, и тут же ИП Родионов покупает все это у «Родника Удачи». То есть, у самого себя.

Этот загадочный бизнес-круговорот в природе трудно объяснить какой бы то ни было логикой. Но, как известно, у каждого спрута своя логика, и у нового эффективного начальника Оренбургской налоговой инспекции, думается, имеется хороший повод присмотреться к этим сделкам повнимательнее.

Впрочем, другие эпизоды из деятельности компаний Родионова также вызывают вопросы. Согласно информации, размещенной на сайте арбитражного суда, предприниматель укрывает в своем гостевом доме незарегистрированного гражданина Узбекистана, также его обвиняют в изъятии из кассы почти 3 миллионов рублей, захвате имущества у родной дочери. При этом он записывает обращение к Президенту в окружении предпринимателей, некоторые из которых будут вскоре упрятаны за решетку за многомиллионные аферы, а другие станут фигурантами разбирательств все той же налоговой инспекции и судебных приставов.

Как известно, для прикрытия любому бизнесу нужна так называемая крыша в лице властных структур. Тот же Сергей Родионов пытался принимать участие в партийной деятельности. Правда, с партией он, похоже, прогадал. Какое-то время он числился в создателях «Новой России», своим названием кокетливо намекающей на близость к партии власти, но в итоге этот проект был ликвидирован, как несостоятельный.Но возросшая медийная активность предпринимателя, удивительным образом, совпавшая с приходом нового руководителя налоговой инспекции, заставляет предположить, что деятельность по поиску путей, ведущих к власти, продолжаются. Зачем? Чтобы стать очередным парламентарием из списка «Форбс», лоббирующим свои компании под сенью депутатского мандата? Чтобы и дальше спокойно создавать хитрые схемы?

«Мы должны по-прежнему работать над созданием условий для уплаты налогов. Это можно сделать, развивая два направления: пресечение противоправных схем уклонения от уплаты налогов и выстраивание конструктивного взаимодействия с налогоплательщиками, делая понятными и прозрачными предусмотренные налоговые процедуры». Это цитата из выступления Кирилла Князева, главного налоговика Оренбургской области. Это программное заявление, думается, можно прочитать и так: «хватит кормить воров и дельцов, пора позаботиться о людях»! Слова Князева вселяют уверенность, что всепроникающий спрут в регионе будет побежден, а разного рода теневые магнаты наконец-то поймут: никакие обращения к президенту, никакие списки «Форбс», никакие связи с сильными мира сего и депутатские удостоверения не являются индульгенцией от заслуженного наказания.