Очередной недельный обзор самых интересных тем форума «Клерка».

Различные комиссии по выбиванию денег с налогоплательщиков плодятся и размножаются. Вызывают не только в налоговую, но и в департамент финансов городского округа. А могут ли такие комиссии требовать предъявить трудовые договоры с сотрудниками или это разглашение персональных данных? Обсуждение в теме Вызов в департамент финансов городского округа.

Из-за ошибочно указанной ставки налога в декларации по УСН предпринимателя хотят лишить налоговых каникул. Права ли налоговая, обсуждается в теме Пониженные ставки УСН для ИП.

Удивительную историю про работу корпоративных юристов рассказали в теме Ответственность за договор для ООО на УСН. В бухгалтерию поступают совершенно безграмотные договоры с поставщиками-ИП, а юристы заявляют, что им некогда заниматься такими бумажками. И, поскольку компания на УСН, то ей расходная часть не важна. Чего вы так беспокоитесь, удивляются юристы?

В двух темах форума обсуждали, что работодатели что-то крутят с должностями. Как работнику отстоять свою зарплату? Обсждения в темах Если работодатель просит перейти на должность где зарплата ниже и Кадровое перемещение.

В новом форуме «Клерка» много интересных фишек. Одну из них, создание опросов, тестировали в теме Внимание! Тест опросов и вообще.

Часть тем без ответа. Посмотрите, может вы сможете чем-то помочь коллегам?