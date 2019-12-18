Когда ИП может работать на ЕНВД в 2020 году

У ИП, так же как и у юрлиц, есть право работать на ЕНВД. Однако условия, при которых у предпринимателя возникает такое право, по ряду моментов отличаются от установленных для организаций. Подробнее об условиях, дающих ИП возможность применять ЕНВД, — в нашем материале.
Какие ИП могут работать на ЕНВД в 2020 годуВозможность работать на ЕНВД ограничена рядом требований, предъявляемых к лицу, намеренному перейти на этот режим. Для ИП эти требования таковы (ст. 346.26 НК РФ):
- спецрежим ЕНВД введен на территории региона ведения предпринимателем деятельности (п. 1);
- деятельность ИП соответствует перечню разрешенных для вмененки видов (п. 2), и по этим видам в регионе разрешено применение ЕНВД (подп. 2 п. 3);
- выполняются требования по ограничению объема физического показателя, установленного для ряда видов деятельности (п. 2);
- ИП не относятся к числу участников простого товарищества или договора доверительного управления, не производят и не продают сельхозпродукцию (п. 2.1);
- среднее число работающих у предпринимателя лиц (вместе с ним) не превышает 100 человек в каждом из месяцев работы (подп. 1 п. 2.2, ст. 346.27).
Доступные виды деятельности для ИП на ЕНВД-2020Предпринимателям на вмененке доступна деятельность тех же видов, что и юрлицу — он может заниматься оказанием услуг:
- бытовых;
- ветеринарных;
- по ремонту, техобслуживанию и мойке автотранспорта (но не по заправке или гарантийному ремонту/обслуживанию — ст. 346.27 НК РФ);
- по предоставлению мест для стоянки и хранения автотранспорта (но не на штрафстоянках — ст. 346.27 НК РФ);
- по пассажиро- и грузоперевозкам (если число транспортных средств не превышает 20 единиц);
- общепита через специально предназначенные для этого помещения (если площадь каждого такого помещения не превышает 150 кв. м) или без помещения;
- по размещению рекламы с применением спецконструкций или на поверхностях транспортных средств (как внутренних, так и внешних);
- гостиниц (если площадь каждого из предназначенных для этой цели помещений не превышает 500 кв. м);
- по сдаче в аренду торговых мест и точек общепита как в стационарных объектах без торговых залов, так и на нестационарных объектах (но не тогда, когда они предоставляются для авто- или автогазозаправочных станций — подп. 5 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ);
- по сдаче в аренду земли для размещения объектов торговли и точек общепита как стационарных, так и нестационарных (но не тогда, когда они предоставляются для авто- или автогазозаправочных станций — подп. 5 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ).
- в магазинах и павильонах (если площадь каждого из используемых объектов не превышает 150 кв. м);
- на стационарных объектах без торгового зала или нестационарных (в т. ч. через торговые автоматы — ст. 346.27 НК РФ).
- подакцизными товарами;
- продуктами и напитками в точках общепита;
- вещами, невостребованными из ломбардов;
- газом;
- грузовыми и спецавтомобилями, прицепами и полуприцепами, автобусами;
- товарами по образцам не через стационарную сеть;
- лекарствами по льготным рецептам;
- собственной продукцией.
- лекарственных средств;
- обуви, одежды и принадлежностей к ней, иных меховых изделий.
Условия потери права работы на вмененке в 2020 годуНарушение обязательных для соблюдения требований приводит к утрате права работать на ЕНВД (п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ). Из них к ИП имеют отношение:
- превышение предела средней численности работников;
- продажа в розницу товаров, реализация которых для целей применения ЕНВД не считается розничной.
Подводим итогиЧтобы применение ЕНВД оказалось возможным для ИП, предприниматель должен соответствовать ряду требований, которые предъявляются к виду осуществляемой деятельности, объему показателей, характеризующих некоторые из видов, численности работников.
Перечень доступной при вмененке деятельности сопровождается оговорками, относящимися практически к каждому из ее видов, что приводит к ограничениям в их применении. Для 2020 года дополнительная оговорка возникла в расшифровке понятия «розничная торговля», исключившая из розничных продаж торговлю несколькими видами товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Несоблюдение установленных требований в процессе деятельности на вмененке может привести к утрате права на использование этого режима. В число критичных для ИП входят превышение численности работников и (с 2020 года) реализация в розницу товаров, продажа которых для ЕНВД розничной не является.