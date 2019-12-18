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Когда ИП может работать на ЕНВД в 2020 году

У ИП, так же как и у юрлиц, есть право работать на ЕНВД. Однако условия, при которых у предпринимателя возникает такое право, по ряду моментов отличаются от установленных для организаций. Подробнее об условиях, дающих ИП возможность применять ЕНВД, — в нашем материале.

Какие ИП могут работать на ЕНВД в 2020 году

Возможность работать на ЕНВД ограничена рядом требований, предъявляемых к лицу, намеренному перейти на этот режим. Для ИП эти требования таковы (ст. 346.26 НК РФ):

  • спецрежим ЕНВД введен на территории региона ведения предпринимателем деятельности (п. 1);
  • деятельность ИП соответствует перечню разрешенных для вмененки видов (п. 2), и по этим видам в регионе разрешено применение ЕНВД (подп. 2 п. 3);
  • выполняются требования по ограничению объема физического показателя, установленного для ряда видов деятельности (п. 2);
  • ИП не относятся к числу участников простого товарищества или договора доверительного управления, не производят и не продают сельхозпродукцию (п. 2.1);
  • среднее число работающих у предпринимателя лиц (вместе с ним) не превышает 100 человек в каждом из месяцев работы (подп. 1 п. 2.2, ст. 346.27).
Ограничения физических показателей могут относиться к числу единиц используемого имущества или задействованной площади объекта.

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Доступные виды деятельности для ИП на ЕНВД-2020

Предпринимателям на вмененке доступна деятельность тех же видов, что и юрлицу — он может заниматься оказанием услуг:

  • бытовых;
  • ветеринарных;
  • по ремонту, техобслуживанию и мойке автотранспорта (но не по заправке или гарантийному ремонту/обслуживанию — ст. 346.27 НК РФ);
  • по предоставлению мест для стоянки и хранения автотранспорта (но не на штрафстоянках — ст. 346.27 НК РФ);
  • по пассажиро- и грузоперевозкам (если число транспортных средств не превышает 20 единиц);
  • общепита через специально предназначенные для этого помещения (если площадь каждого такого помещения не превышает 150 кв. м) или без помещения;
  • по размещению рекламы с применением спецконструкций или на поверхностях транспортных средств (как внутренних, так и внешних);
  • гостиниц (если площадь каждого из предназначенных для этой цели помещений не превышает 500 кв. м);
  • по сдаче в аренду торговых мест и точек общепита как в стационарных объектах без торговых залов, так и на нестационарных объектах (но не тогда, когда они предоставляются для авто- или автогазозаправочных станций — подп. 5 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ);
  • по сдаче в аренду земли для размещения объектов торговли и точек общепита как стационарных, так и нестационарных (но не тогда, когда они предоставляются для авто- или автогазозаправочных станций — подп. 5 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ).
Кроме того, вмененщикам разрешено вести продажи в розницу (если в регионе не введен торговый сбор — п. 2.1 ст. 346.26 НК РФ):

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  • в магазинах и павильонах (если площадь каждого из используемых объектов не превышает 150 кв. м);
  • на стационарных объектах без торгового зала или нестационарных (в т. ч. через торговые автоматы — ст. 346.27 НК РФ).
Розничной не считается торговля (ст. 346.27 НК РФ):

  • подакцизными товарами;
  • продуктами и напитками в точках общепита;
  • вещами, невостребованными из ломбардов;
  • газом;
  • грузовыми и спецавтомобилями, прицепами и полуприцепами, автобусами;
  • товарами по образцам не через стационарную сеть;
  • лекарствами по льготным рецептам;
  • собственной продукцией.
С 2020 года в перечень не относимых к рознице продаж добавляется реализация товаров, для которых имеет место или вводится обязательная маркировка (п. 58 ст. 2, п. 3 ст. 3 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений...»):

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  • лекарственных средств;
  • обуви, одежды и принадлежностей к ней, иных меховых изделий.
Нововведение-2020 существенно сокращает возможности работы на ЕНВД в сфере розничной торговли.

Условия потери права работы на вмененке в 2020 году

Нарушение обязательных для соблюдения требований приводит к утрате права работать на ЕНВД (п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ). Из них к ИП имеют отношение:

  • превышение предела средней численности работников;
  • продажа в розницу товаров, реализация которых для целей применения ЕНВД не считается розничной.
Второе из условий тоже является новинкой, начинающей действовать с 2020 года (п. 57 ст. 2, п. 3 ст. 3 Закона № 325-ФЗ).

Подводим итоги

Чтобы применение ЕНВД оказалось возможным для ИП, предприниматель должен соответствовать ряду требований, которые предъявляются к виду осуществляемой деятельности, объему показателей, характеризующих некоторые из видов, численности работников.

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Перечень доступной при вмененке деятельности сопровождается оговорками, относящимися практически к каждому из ее видов, что приводит к ограничениям в их применении. Для 2020 года дополнительная оговорка возникла в расшифровке понятия «розничная торговля», исключившая из розничных продаж торговлю несколькими видами товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Несоблюдение установленных требований в процессе деятельности на вмененке может привести к утрате права на использование этого режима. В число критичных для ИП входят превышение численности работников и (с 2020 года) реализация в розницу товаров, продажа которых для ЕНВД розничной не является.

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