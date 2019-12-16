Вкладов больше нет. Почему россияне увлеклись накопительными счетами

Падение ставок по вкладам заставляет клиентов искать другие безрисковые способы сбережений. Могут ли накопительные счета стать альтернативой вкладам?

Спрос на накопительные счета превысил спрос на вклады. Об этом рассказали представители сразу нескольких кредитных организаций. В банке «ФК Открытие» остатки на накопительных счетах за этот год выросли в четыре раза — с 25 млрд до 100 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления банка «Открытие» Вениамин Полянцев.

Темпы роста накопительных счетов сейчас превышают темпы роста любых других накопительных продуктов в банке, сообщил руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин: в условиях снижения ставок на депозиты клиенты ищут другие, в том числе более доходные продукты. По накопительному счету Райффайзенбанк предлагает процентную ставку 6% годовых. Это выше, чем по некоторым вкладам того же банка (максимальные ставки по ним находятся в диапазоне 4,5–6,5% годовых). «Плюс в том, что этот продукт, по сравнению с тем же депозитом, не имеет ограничений. Клиент может пополнять или снимать деньги со счета в любое время, а средства, как и по вкладам, застрахованы. К тому же мы предлагаем нашим клиентам еще и накопительный счет, к которому не привязана карта, и это вызывает дополнительный интерес: меньше шансов совершить импульсивную покупку и эти средства потратить», — говорит Степочкин. По его словам, портфель рублевых накопительных счетов Райффайзенбанка уже превысил портфель рублевых вкладов. Долю счетов в портфеле средств физлиц банка не раскрывают, отмечая лишь, что общий объем пассивов розничных клиентов составляет более 200 млрд рублей.

В ВТБ рассказали, что портфель накопительных счетов физических лиц по итогам трех кварталов этого года вырос на 22,5% по сравнению с началом года. И интерес клиентов к продукту усиливается: только за ноябрь портфель накопительных счетов в банке увеличился на 18%, сообщили в пресс-службе кредитной организации. По словам представителей банка, это связано со стратегической задачей ВТБ в части развития цифровизации: с октября накопительный счет «Копилка» можно открывать в мобильном приложении и веб-версии «ВТБ-Онлайн», что вызвало больший спрос на продукт. Ранее эта опция была недоступна. «В наших планах обеспечить к 2020 году доступность 100% продуктов для всех клиентов без визита в отделение», — отметили в банке.

В Россельхозбанке портфель накопительных счетов физлиц в III квартале 2019 года увеличился более чем на 60% по сравнению с началом 2019-го. Общий же портфель вкладов физлиц, по данным Банки.ру, увеличился с начала года на 10,43%.

В МКБ накопительные счета появились только в начале 2019 года. В банке также отмечают рост интереса к нему в последнее время. Среди основных причин руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин называет привлекательную процентную ставку — до 7% годовых — и возможность разместить денежные средства на более короткий срок по сравнению с вкладом. Минимальный срок вклада в банке на сегодня 95 дней, ставка — 5,9–6%.

Директор дивизиона «Сеть» ОТП Банка Ростислав Яныкин сообщил, что в III квартале 2019 года рост портфеля накопительных счетов в банке был незначительным, порядка 5%. Однако в IV квартале банк наблюдает положительную динамику в части прироста портфеля, причем большими темпами.

Директор департамента расчетных и сберегательных продуктов Промсвязьбанка Наталья Волошина рассказала, что с середины этого года в банке также наблюдается активный рост спроса клиентов на накопительные счета относительно вкладов. ПСБ предлагает накопительный счет «Честная ставка» с возможностью получить процент на ежедневный остаток на счете.

Но с накопительными счетами тоже не все просто. Если по вкладу ставка фиксируется на весь срок действия договора с клиентом, то по накопительному счету или доходной карте банк может резко и неожиданно снизить ставку. «Банк может сделать это в одностороннем порядке. Вклад открывается на определенный срок, и на это время ставка фиксируется. По накопительному счету доходность может измениться — деньги могут лежать на нем без ограничений по времени, а рыночная ситуация постоянно меняется», — признается Максим Степочкин.

Наблюдать эти изменения можно было в течение всего года.

Как падают ставки

Ставки по накопительным счетам и доходным картам, как и по вкладам, падают вслед за снижением ключевой ставки ЦБ (6,5%). По итогам второй декады ноября средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях составила 6,03% — исторический минимум за всю историю наблюдений.

С 1 декабря МТС Банк снизил ставку доходности на один процентный пункт по накопительному счету «Накопительный Weekend». Ранее при неснижаемом ежедневном остатке собственных средств на счете в течение месяца до 300 тыс. рублей начислялось 6% годовых, при остатке от 300 тыс. рублей 4% годовых. С 1 декабря при остатке до 300 тыс. рублей ставка составляет 5% годовых, от 300 тыс. рублей — 3% годовых.

Промсвязьбанк с 1 ноября понизил ставки по накопительным счетам в среднем на 0,5–1 процентный пункт. В кол-центре ПСБ уже подтвердили, что с 1 января 2020 года ставки по всем накопительным счетам будут снижены еще на один процентный пункт.

С 1 декабря в банке «ФК Открытие» ставки были снижены с 6% до 5,8% годовых (снижение составило минус 0,2%) по счету «Моя копилка». Проценты на счет «Накопительный» не менялись.

Хоум Кредит Банк с 1 декабря по карте CoinKeeper снизил процент начисления дохода на остаток средств на счете в сумме от 10 тыс. до 300 тыс. рублей до 5% годовых (ранее — 6%). На сумму свыше 300 тыс. рублей начисляется 3% годовых. Остаток средств на счете должен быть не менее 10 тыс. рублей.

Тинькофф Банк с 12 ноября снизил проценты на остаток по дебетовым картам. По новым условиям банк начисляет по картам Visa FIFA World Cup Edition, Avon, «ПФК ЦСКА», WWF, «Нашествие», All Games, «Tinkoff Black Мир» 5% годовых вместо 6% ранее. Процент начисляется на остаток до 300 тыс. рублей при совершении покупок от 3 тыс. рублей в месяц.

ОТП Банк также снизил проценты на остаток по дебетовым картам: по карте «ОТП Максимум » проценты будут начисляться в зависимости от суммы остатка на счете: 0% — до 5 тыс. рублей, 5% годовых — от 5 тыс. до 300 тыс. рублей, 5,5% — от 300 тыс. до 1 млн рублей, 6% — от 1 млн до 3 млн, 2% — свыше 3 млн рублей. По карте «ОТП Максимум»: 0% — до 500 рублей, 5% — от 500 до 1,5 млн рублей, 6% — от 1,5 млн до 3 млн, 2% годовых — свыше 3 млн рублей. Еще одна карта — «ОТП Сбережения» — также претерпела изменения: проценты на остаток начисляются теперь так: 0% — при остатке на счете до 5 тыс. рублей, 5,5% годовых — от 5 тыс. до 300 тыс., 6% — от 300 тыс. до 1 млн, 2% годовых — свыше 1 млн рублей.

Еще один нюанс накопительного счета: чтобы получить адекватный процент на остаток, нужно соблюдать определенные требования.