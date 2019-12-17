Дайджест годовой отчетности за 2019 год

Какую годовую отчетность, куда и в какие сроки нужно сдать в 2020 году.

Сведения о застрахованных лицах СЗВ-М

Сведения по форме СЗВ-М должны сдавать все работодатели не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. Форма утверждена Постановлением Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п.

Нулевой СЗВ-М не бывает. Даже если в компании только генеральный директор, который является единственным учредителем, СЗВ-М все равно надо сдать (Письма Минтруда РФ от 16.03.2018 № 17-4/10/В-1846, ПФР от 07.06.2018 № 08/30755). СЗВ-М на 25 человек и больше следует сдавать в электронном виде. На меньшее число работников можно сдать сведения на бумаге (п. 2 ст. 8 Закона № 27-ФЗ). В СЗВ-М необходимо указать данные всех работников, которые трудились у вас в отчетном месяце, в том числе тех, кто в нем уволился, и тех, у кого не было никаких выплат. Работников по гражданско-правовым договорам подряда или оказания услуг показывайте так же, как и работников по трудовым договорам.

Сведения о среднесписочной численности работников

Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год представляются организацией и ИП, привлекавшим в указанный период наемных работников.

Сведения представляются по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@, в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту жительства ИП (п. 3 ст. 80 НК РФ).

Если у ИП нет работников, то данные сведения он не представляет.

Декларация по ЕНВД

Декларацию по ЕНВД соответствующие налогоплательщики — организации и ИП подают за каждый налоговый период — квартал (ст. 346.30, п. 3 ст. 346.32 НК РФ).

Срок подачи — не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма декларации утверждена Приказом ФНС РФ от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@.

Единая упрощенная декларация

Единую (упрощенную) налоговую декларацию (ЕУД) могут подавать организации и ИП, если в течение отчетного (налогового) периода одновременно выполняются следующие условия (п. 2 ст. 80 НК РФ):

• отсутствуют объекты обложения по тем налогам, плательщиками которых они являются;

• не было движения денег по счетам в банке и в кассе.

Из этого правила есть исключение: для отчетности по НДФЛ и ЕНВД - подача ЕУД является вашим правом, а не обязанностью. То есть вместо ЕУД вы можете представить в инспекцию «нулевые» декларации по налогам, плательщиками которых вы являетесь.

Декларация подается ежеквартально — не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом (п. 3 ст. 80 НК РФ), т.е. по итогам 2019 г. она представляется не позднее 20 января 2020 г.

Форма декларации утверждена Приказом Минфина РФ от 10.07.2007 № 62н.

Декларация по НДС

По итогам IV квартала календарного года налогоплательщики представляют исключительно в электронном виде налоговую декларацию по НДС в налоговый орган по месту своего нахождения не позднее 25 января года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Неплательщики НДС (организации и ИП) сдают декларацию по НДС — за тот квартал, в котором удержали налог как налоговый агент, выставили счет-фактуру с НДС, вели учет как участник, ведущий общие дела инвестиционного или простого товарищества, концессионер или доверительный управляющий (п. 5 ст. 174, п. 4 ст. 174.1 НК РФ).

Неплательщики НДС — посредники в некоторых случаях вместо декларации подают журнал учета счетов-фактур (п. 5.2 ст. 174 НК РФ).

Формат декларации в электронном виде утвержден Приказом ФНС РФ от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (в ред. от 28.12.2018).

Отчетность по страховым взносам

По итогам года работодатели (организации и ИП) представляют (п. 1 ст. 423, п. 7 ст. 431 НК РФ, п. 1 ст. 24 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, п. п. 2, 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ):

1. Расчет по страховым взносам — в налоговый орган не позднее 30 числа месяца, следующего за календарным годом.

За 2019 г. его нужно заполнять по новой форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@, в соответствии с Порядком, приведенным в Приложении № 2 к данному Приказу;

2. Расчет по форме 4 — ФСС — в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным годом; в форме электронного документа не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным годом.

Его форма приведена в Приложении № 1 к Приказу ФСС РФ от 26.09.2016 № 381, а Порядок ее заполнения — в Приложении № 2 к этому Приказу;

3. Сведения по форме СЗВ-СТАЖ — в ПФР не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Форма утверждена Постановлением Правления ПФ РФ от 06.12.2018 № 507п. Если у ИП нет наемных работников, то отчетность по страховым взносам он не представляет.

Основные тарифы взносов на 2019 г. — те же, что и в 2018 г. Предельная база на 2019 г. по взносам на ОПС — 1,15 млн руб., на ОСС по ВНиМ — 865 000 руб. (Постановление Правительства от 28.11.2018 № 1426).

Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности — в территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации

Заявление и сопроводительные документы в соответствии с п. 11 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2005 № 713, оформляются по формам согласно п. 3 Порядка, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 № 55.

Декларация по транспортному налогу

Организации и ИП, на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения, являются налогоплательщиками транспортного налога.

Налогоплательщики-организации представляют декларации по транспортному налогу в налоговый орган по месту нахождения транспортных средств не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим годом (п. 1 ст. 360, п. п.1, 3 ст. 363.1 НК РФ).

Форма декларации утверждена Приказом ФНС РФ от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@ (в ред. Приказа ФНС РФ от 26.11.2018 № ММВ-7-21/664@).

ИП уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом, и декларацию по транспортному налогу не представляют (п. 3 ст. 363 НК РФ).

Декларация по земельному налогу

Организации и ИП, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения земельным налогом, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, признаются налогоплательщиками земельного налога.

Налогоплательщики-организации представляют декларацию по земельному налогу в налоговый орган по месту нахождения земельного участка не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим годом (п. 1 ст. 388, п. 1 ст. 393, п. п. 1, 3 ст. 398 НК РФ). Форма декларации утверждена Приказом ФНС РФ от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@ (в ред. Приложения № 1 к Приказу ФНС РФ от 30.08.2018 № ММВ-7-21/509@).

ИП уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом, и декларацию по земельному налогу не представляют (п. 4 ст. 397 НК РФ).

Отчетность по НДФЛ

Организации и ИП, от которых или в результате отношений с которыми физические лица получают доходы, являются налоговыми агентами и представляют в налоговый орган по месту своего учета (п. 7 ст. 6.1, п. п. 1, 5 ст. 226, п. 2 ст. 230, п. 5 ст. 346.11 НК РФ):

1. Справку по форме 2-НДФЛ — ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Форма утверждена Приказом ФНС РФ от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@. С 01.01.2020 срок подачи справки 2-НДФЛ — не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Этот срок не зависит от кода в поле «Признак» (пп. «а» п. 19 ст. 2, ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ);

2. Расчет по форме 6-НДФЛ — за I квартал, полугодие, 9 месяцев — не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за 2019 г. новый срок — не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Форма утверждена Приказом ФНС РФ от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ (ред. от 17.01.2018).

Необходимо учесть, что при невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан также в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога.

ИП, получающие доходы в виде дивидендов, процентных доходов по вкладам в банках, сумм экономии на процентах по заемным средствам в части превышения установленных размеров и других, облагаемых по ставкам, предусмотренным п. п. 2 и 5 ст. 224 НК РФ, также представляют декларацию по форме 3-НДФЛ в срок не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим календарным годом, если налог не был удержан источником этих доходов (ст. 216, п. 1 ст. 229, п. 3 ст. 346.11 НК РФ).

Декларация по налогу на прибыль

Декларации и расчеты по налогу на прибыль налогоплательщики и налоговые агенты подают за год не позднее 28 марта следующего года (ст. 285, п. п. 1, 3, 4 ст. 289 НК РФ).

Новая форма декларации утверждена Приказом ФНС РФ от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ и применяется с отчетности за 2019 г.

По сравнению с действующей формой изменения незначительные. Прежде всего это новые штрихкоды. Кроме того, на титульном листе больше нет поля, где указывался код ОКВЭД.

Есть еще одно изменение, на которое стоит обратить внимание всем организациям. Код признака налогоплательщика нужно указывать двумя цифрами, а не одной. Для большинства компаний это 01. Появились и новые коды, а также ряд иных изменений.

Если организация на УСН является налоговым агентом по налогу на прибыль, получила доход в виде прибыли КИК, дивиденды от иностранной организации или доход в виде процентов по отдельным видам долговых обязательств (налог с которых не удержал налоговый агент), то она обязана представить декларацию (налоговые расчеты) по налогу на прибыль по итогам года не позднее 28 марта года, следующего за истекшим календарным годом (п. 1 ст. 285, п. 4 ст. 289, п. п. 2, 5 ст. 346.11 НК РФ).

Декларация по налогу на имущество

Организации в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, должны уплатить налог и представить декларацию по итогам года не позднее 30 марта года, следующего за истекшим календарным годом (п. 2 ст. 346.11, п. 1 ст. 379, п. 3 ст. 386 НК РФ).

Новая форма декларации утверждена Приказом ФНС РФ 14.08.2019 № СА-7-21/405@ и применяется с отчетности за 2019 г.

В новой форме учтена отмена обязанности налогоплательщиков ежеквартально представлять расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество организаций в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ. Поэтому из ее разделов исключены строки, содержащие информацию о суммах авансовых платежей, исчисленных за отчетные периоды.

Также в декларацию дополнительно внесены идентификаторы признаваемых объектами налогообложения морских и воздушных судов, а также судов внутреннего плавания.

В ней появились и коды новых налоговых льгот для объектов высокой энергетической эффективности, имущества, расположенного во внутренних морских водах, в территориальном море и на континентальном шельфе РФ, которое используется при разработке морских месторождений углеводородного сырья. Кроме того, в декларацию внесены коды новых налоговых льгот для организаций, признаваемых фондами, управляющими компаниями, дочерними обществами управляющих компаний в соответствии с законом об инновационных научно-технологических центрах.

ИП уплачивают налог на имущество физических лиц на основании налоговых уведомлений и декларацию по налогу на имущество не представляют (п. 3 ст. 346.11, п. 2 ст. 409 НК РФ).

Декларация по единому сельскохозяйственному налогу

Плательщики ЕСХН в отношении данного налога отчитываются раз в год не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Форма декларации по этому налогу утверждена Приказом ФНС РФ от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@.

Декларация по УСН

По итогам календарного года организации на УСН представляют налоговую декларацию в налоговый орган по месту своего нахождения не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

ИП на УСН представляют декларацию по итогам года по месту своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Форма декларации по УСН утверждена Приказом ФНС РФ от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@.

Бухгалтерская отчетность

Организации обязаны составлять и представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в налоговый орган и в орган государственной статистики не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 г. — не позднее 31.03.2020 (п. 7 ст. 6.1, пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ, п. п. 1, 4 ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 13, ч. 1 ст. 15, ч. 1, 2 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее — Закон № 402-ФЗ)).

Субъекты малого предпринимательства, не упомянутые в ч. 5 ст. 6 Закона № 402-ФЗ, вправе представлять бухгалтерскую отчетность по упрощенным формам (ч. 4 ст. 6 Закона № 402-ФЗ, Приложение № 5 к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»).

Организация обязана представлять бухгалтерскую отчетность также в другие адреса и сроки, предусмотренные законодательством РФ, учредительными документами организации, решениями соответствующих органов управления организацией (п. 44 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н, Информация Минфина РФ № ПЗ-10/2012).

Если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, то в орган государственной статистики необходимо представить аудиторское заключение о ней вместе с такой отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом (ч. 2 ст. 18 Закона № 402-ФЗ).

ИП на УСН не обязаны вести бухгалтерский учет и представлять в налоговые органы бухгалтерскую отчетность (ст. 346.24 НК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 6 Закона № 402-ФЗ, Письмо Минфина РФ от 10.05.2016 № 03-11-12/27812).

В настоящее время в правила формирования бухгалтерской отчетности внесено ряд изменений. Приказом Минфина РФ от 19.04.2019 № 61н внесены некоторые изменения в порядок оформления бухгалтерской отчетности и об этом выпущено Информационное сообщение Минфина РФ от 28.05.2019 № ИС-учет-18. Изменения начиная с отчетности за 2019 г. (вступили в силу 01.06.2019):

Вместо кода ОКВЭД необходимо указывать код ОКВЭД2.

Изменены коды форм бухгалтерской отчетности.

Стоимостные показатели нужно приводить только в тысячах рублей (удалена единица измерения — миллионы рублей).

Добавлена группа показателей для отражения информации об аудиторской организации — при обязанности проведения аудиторской проверки необходимо указать сведения об аудиторской организации (ФИО индивидуального аудитора), ИНН, ОГРН или ОГРНИП.

Начиная с отчетности за 2020 г. в связи с изменениями в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» в Отчете о финансовых результатах:

Уточнены состав и наименования показателей, раскрывающих величину налога на прибыль

«Налог на прибыль» (2410) — расход (доход) по налогу на прибыль (ранее — отсутствовал).

«Текущий налог на прибыль» (2411) (ранее — «Текущий налог на прибыль, в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)»).

«Отложенный налог на прибыль» (2412) (ранее — «Изменение отложенных налоговых обязательств», «Изменение отложенных налоговых активов»).

«Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода» (2530) — участвует в формировании совокупного финансового результата периода (ранее — отсутствовал).

Изменились коды строк (Приложение № 4 к Приказу № 66н). Совокупный финансовый результат рассчитывается как сумма строк:

«Чистая прибыль (убыток)» (2400).

«Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» (2510).

«Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» (2520).

«Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода» (2530).

Изменения, внесенные приказом Минфина РФ от 20.11.2018 № 236н в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», вступают в силу начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 г. Изменения, касающиеся порядка отражения в отчете о финансовых результатах информации о налоге на прибыль, вступают в силу начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 г. Но организация вправе принять решение о применении таких изменений до указанного срока (с отчетности за 2019 г.). Данное решение подлежит раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, а в «1С:Бухгалтерии 8», ред. 3.0, формирование бухгалтерской отчетности поддерживается во всех трех редакциях — старой, действующей и новой.

Федеральным законом от 27.07.2019 № 247-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (изменения вступили в силу 26.07.2019), а Информационным письмом Минфина РФ № ИС-учет-20 от 22.08.2019 даны соответствующие разъяснения. В частности, введены:

Запрет на внесение изменений в бухгалтерскую отчетность после ее утверждения

Обязательное исполнение требований главного бухгалтера — все требования должны быть зафиксированы письменно.

Новые условия исправления ошибок в бухгалтерской отчетности.

1 января 2020 г. ФНС РФ начнет вести государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО) и будут введены новые условия исправления ошибок в бухгалтерской отчетности.

При исправлении ошибки в отчетности, обязательный экземпляр которой включен в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО), организация обязана представить экземпляр исправленной бухгалтерской отчетности: