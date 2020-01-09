Как расплатиться с долгами и начать жить

Больше половины российских заемщиков экономически уязвимы из-за чрезмерной закредитованности. Как выбраться из долговой ямы? Разбираем основные приемы.

Страна в долгах

Повышенную кредитную нагрузку (более 50% дохода уходит на ежемесячные платежи по кредитам) имеют 14,6% российских заемщиков, это более 8,5 млн человек, оценивал заместитель генерального директора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников в интервью Федеральному бизнес-журналу в сентябре.

Исследование Всемирного банка (ВБ) показало, что в 2019 году среди заемщиков банков 9% семей имеют просроченную задолженность, 10% были вынуждены реструктурировать или продлить кредит либо же получали от банка отказ в выдаче кредита, 14% испытывают трудности с выплатой процентов.

В целом 55% российских заемщиков не защищены или уязвимы из-за своей чрезмерной закредитованности, таковы выводы экспертов ВБ. 29% опрошенных, исходя из их финансового положения, не стоило бы предоставлять кредит уже сейчас.

Около 42,3% заемщиков в России по состоянию на май 2019 года имели два кредита и более, а практически 20% клиентов банков одновременно обслуживали как минимум три ссуды, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

Когда пора начинать беспокоиться

Есть два способа оценить критичность своей долговой нагрузки.

Простой — прочитать следующие шесть утверждений. Если хотя бы три из них про вас, значит, вы в опасной зоне и потеряли контроль над финансами. Итак, вы:

постоянно переоцениваете свои доходы;

не знаете, сколько должны отдавать каждый месяц;

откладываете оплату счетов за услуги ЖКХ на потом;

используете новые кредитные карты и кредиты для выплаты старых долгов;

платите только минимальный платеж по кредитным картам;

не имеете накоплений на экстренные случаи.

Сложный. Можно оценить и свой собственный debt-to-income ratio (доля обслуживания долгов в доходах). Нужно составить список кредитов семьи, посчитать сумму ежемесячных выплат по ним и сопоставить с ежемесячными семейными доходами. Если выплаты по кредитам съедают более половины доходов, то вы в «красной зоне». Небольшие потрясения, которые чуть уменьшат доходы или увеличат расходы, — и вы не сможете выполнять ежемесячные обязательства.

Выплаты по кредитам в размере 39–50% также считаются очень высокими. Таким заемщикам срочно нужно приложить усилия для снижения уровня долга. 24–38% — приемлемый, но все еще избыточный уровень задолженности. От 16% до 23% — безопасный уровень. 15% или меньше — вы как Российская Федерация: держите низкий уровень долга и, возможно, отказываете себе в чем-то.

Что делать?

Шаг первый — подготовка. Напишите данные по всем долгам, можно в виде таблицы:

вид кредита (ипотека, автокредит, кредит наличными, кредит на товар, кредитная карта, микрозаем и т. д.);

сумма задолженности;

процентная ставка (в годовом выражении), ее проще всего посмотреть в договоре или в личном кабинете финансовой организации;

срок погашения;

размер ежемесячного платежа;

дата платежа.

Шаг второй — поиск источников для погашения долга. Их немного: либо повышать доходы, либо снижать расходы.

И то и другое направления не выглядят особо перспективными. Если подушевой доход в домохозяйстве, как у многих в России, находится в пределах 15–20 тыс. рублей в месяц, то много не наэкономишь. Например, типичный совет закредитованным американцам «ешьте дома, а не в ресторанах и кафе» в российских условиях выглядит как издевательство.

Однако людям в тяжелой кредитной ситуации выбирать особо не приходится. Как пишут в финансовых пособиях, если вы оказались в финансовой яме, хотя бы перестаньте копать. Стоит изучить бюджет, свои активы и найти возможности для того, чтобы больше средств направлять на погашение долга.

Сложнее всего с ростом доходов. Ситуация в экономике не та, да и список рекомендаций здесь обычно короткий: подработка по вечерам и выходным, использование хобби как источника для заработка, поиск более высокооплачиваемой работы. Не разгонишься.

Поэтому, скорее всего, необходимые средства придется искать, изменяя своим привычкам и выискивая непродуктивные расходы. При этом, конечно, главное — не переборщить. Человек, который и работает, и «живет» в смартфоне, не должен покупать самый дешевый кнопочный телефон и тариф без Интернета. Но это вполне может стать статьей экономии для человека, который использует телефон по старинке — для общения голосом.

Есть длинные перечни рекомендаций, на чем можно сэкономить. Какие-то покажутся смешными и нереалистичными, другие вполне могут помочь получить дополнительный кеш. Продажа ненужных вещей через классифайды вроде «Авито» или «Юлы», поиск недостаточно используемых подписок на сервисы, бартер, правильное использование скидочных сервисов в продовольственных магазинах — пригодиться может все.

Шаг четвертый — расстановка приоритетов. Какой кредит гасить первым? Лучше сокращать срок или платеж? Приводим несколько методов, которые помогают систематизировать процесс погашения кредитов. Естественно, у каждого из них есть плюсы и минусы, выбирать вам.

Метод лавины

Распределяем кредиты в порядке убывания ставки. Ускоренными темпами стоит погасить самые дорогие долги, то есть те, где самая высокая ставка. Этот метод применим и к кредитным картам. Процентная ставка по ним обычно выше, чем по кредитам наличными и тем более по ипотечным. При этом существует так называемая ловушка кредитных карт. Если по ним вносить только минимальный платеж, то даже при значительной сумме задолженности можно чувствовать себя достаточно комфортно.

Метод снежного кома

Ранжируем наши кредиты по размеру. Гасим сначала самый маленький. Этот способ легче чисто психологически: вы будете видеть, что долгов становится меньше. Каждый погашенный кредит будет давать чувство облегчения.

Метод снежинки

Способ для тех, у кого нет финансовых ресурсов для регулярного досрочного погашения хотя бы одного кредита. Любой незапланированный доход (премия, денежный подарок, возвращенный вам долг) вы теперь тратите на дополнительный взнос по кредиту. Небольшие досрочные платежи — это лучше, чем ничего. Тем более что незапланированный доход и так не был заложен в бюджет.

Метод сугроба

Если ситуация тяжелая, платить по всем долгам вовремя не получается, то можно попробовать обратиться в банк за консолидацией и объединить все кредиты. Этот способ применяется самым последним, ведь рефинансирование от банка обычно сильно увеличивает расход на выплату процентов.

А что с рефинансированием?

ЦБ продолжает снижать ключевую ставку, вызывая снижение ставок в том числе и по кредитам. Но рефинансироваться под новую, более низкую ставку реально только для длинного обеспеченного кредита, то есть ипотеки. Целенаправленное рефинансирование потребительского кредита, кредитной карты или автокредита банками не практикуется. Можно попробовать рефинансировать кредитную карту, заказав другую, предусматривающую перевод баланса (сейчас такие предложения на рынке есть), но будет ли ставка ниже, учитывая критичную ситуацию заемщика, — большой вопрос.

Непопулярные меры