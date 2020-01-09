Допрос в налоговой: вопросы, на которые вам надо знать ответы

«Приглашаем на рабочую встречу — беседу; комиссию по легализации налоговой базы; сверку расчетов...» — всех вариантов, каким образом налоговый орган приглашает налогоплательщика, не перечислить. Но есть один, о котором стоит поговорить отдельно, — это допрос свидетеля. Вопросов, возникающих в голове, немало: «А стоит ли идти на допрос?», «А надо ли брать с собой адвоката?», «А что будет, если не пойти» и т.д.

Внешне допрос часто ничем не отличается от обычной приятной «беседы», однако именно протокол допроса имеет силу доказательства в налоговой проверке.

Самое время напомнить, что написанное пером зачастую не получается «вырубить» ни деревообрабатывающим инструментом, ни иными доказательствами, опровергающими такие показания.

Эксперты taxCOACH предлагают разобрать вопросы, возникающие сразу после получения повестки на допрос. Хотя, а обязательно ли должна быть повестка...?

Обязаны ли сотрудники налоговых органов вручить повестку?

Зависит от того, будет ли свидетель приглашен в налоговый орган или налоговый инспектор планирует провести допрос в помещении самого налогоплательщика или вовсе на улице.

В первом случае, очевидно, что свидетеля надо как-то пригласить, и ФНС РФ рекомендует это делать повесткой. Но налоговый инспектор может и сам прийти к свидетелю, тогда отсутствие повестки не является нарушением Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 20.10.2016 № Ф09-9287/16 по делу № А76-26441/2015.

Где может проводиться допрос свидетеля?

Каких-либо ограничений по тому, где может проводиться допрос свидетеля, НК РФ не содержит.

Налоговый инспектор вправе «подкараулить» свидетеля на выходе с работы, на лестничной площадке, на лавочке в парке — где угодно.

А что, если повестка была направлена, но не была получена вызываемым лицом?

Возможность привлечения лица к ответственности за неявку, либо уклонение от явки на допрос будет зависеть не только от самого факта получения или неполучения повестки, но от причин, из-за которых повестка не была получена.

Если имело место объективное препятствие, не позволившее получить повестку, например, повестка была направлена налоговым органом, однако по вине почты корреспонденция доставлена не была, то вызываемое лицо к ответственности привлечено не будет.

Если же повестка не была получена, например, потому, что человек не проживает по месту регистрации, то неполучение повестки не будет признаваться судом в качестве уважительной причины неявки на допрос. Апелляционное определение Верховного суда Чувашской Республики от 04.05.2016 по делу № 33а-2144/2016.

Напомним, что при направлении повестки по почте заказным письмом такое письмо считается полученным на шестой день со дня отправки заказного письма.п. 4 ст. 31 НК РФ

Могут ли вызвать на допрос по телефону?

Налоговый инспектор при наличии телефона физ. лица может позвонить ему и пригласить явиться в инспекцию для проведения допроса. Но в этом случае обязанности по явке в налоговый орган не возникает.

Может ли налоговый инспектор провести допрос дистанционно по телефону, либо по видео-конференц связи?

Иногда сотрудники налоговых органов просят ответить на интересующие их вопросы по телефону или с помощью современных средств связи. Показания, полученные в результате такого разговора, не будут признаваться судами надлежащим доказательством по делу.

Так, например, Суд не принял в качестве доказательства Письмо Оперативного управления Службы экономической безопасности ГУВД по г. Москве в качестве надлежащего доказательства, представленного налоговым органом, поскольку изложенная в письме информация получена от физических лиц в телефонной беседе, налоговый орган указанных лиц для допроса в качестве свидетелей не вызывал, а потому такое письмо признано не соответствующим требованиям ст. 90, 99 НК РФ.

В данном примере сведения от физических лиц были получены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, однако считаем, что такой подход будет справедливым и по отношению к мероприятиям налогового контроля.

Кого могут вызвать для дачи свидетельских показаний?

«...любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля» (подпункт 12 п. 1 ст. 31, п. 1 ст. 90 НК РФ). Ключевыми словами тут являются «любое физическое лицо».

Состав лиц, которых нельзя допрашивать, ограничен п. 2 ст. 90 НК РФ только двумя категориями лиц:

Лица, которые не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля (дети в возрасте до 14 лет, глухие, слепые, глухонемые, психически нездоровые лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения). Лица, получившие сведения о налогоплательщике в связи с исполнением профессиональных обязанностей, и на такие сведения распространяется режим профессиональной тайны (адвокаты, аудиторы, нотариусы, и даже врачи и священнослужители).

Допрос может быть только в рамках налоговой проверки?

Можно ли проводить допрос до проверки, во время ее приостановления и после окончания?

НК РФ вновь не дает однозначного ответа.

В июле 2013 года вышло Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 57, в котором были даны следующие пояснения (п. 26, 27 Постановления):

проводить допрос можно до момента начала налоговой проверки;

во время приостановления налоговой проверки проводить допрос сотрудников налогоплательщика не допускается, но только на территории самого налогоплательщика;

при этом, во время приостановления проверки, допрос возможен вне территории налогоплательщика.

Что касается проведения допросов после окончания налоговой проверки, то в судебной практике подходы разные, но можно выделить следующие тенденции:

Имеются ли у допрашиваемого какие-либо права, гарантии?

Налоговый кодекс РФ не регламентирует детально процедуру допроса свидетеля, однако, в данном случае, на наш взгляд, возможно использовать нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ по аналогии.

В отношении процедуры допроса имеются следующие ограничения:

Допрос не может длиться непрерывно более 4 часов;

Продолжение допроса допускается после перерыва не менее, чем на 1 час для отдыха и принятия пищи;

Продолжительность допроса не должна в течение дня превышать 8 часов;

Допрос свидетеля не может проводиться в ночное время (с 22 часов до 6 часов по местному времени).

Можно ли отказаться от дачи свидетельских показаний?

И да, и нет.

Многие знакомы со статьей 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. К близким родственникам относятся: супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки.

На практике всё не так однозначно.

Если лицо является акционером (участником) или директором проверяемого юридического лица, суды указывают, что свидетельские показания такого физического лица не влияют на его законные права и интересы как физического лица, поскольку связаны с финансово-экономической деятельностью общества. Отказ от дачи показаний на все вопросы, независимо от их смысла, свидетельствуют о намеренном препятствии лицом осуществлению полномочий налогового органа.

Вывод: не стоит отказываться от дачи показаний сплошным методом. Правом, предусмотренным 51 Конституции РФ, пользоваться можно, но делать это надо выборочно, оценивая каждый вопрос на предмет того, затрагивает ли он допрашиваемого свидетеля, либо его близких родственников.

Можно ли на допрос отправить вместо себя адвоката или представителя по доверенности?

Свидетель вправе пользоваться юридической помощью при даче пояснений в качестве свидетеля, но не заменять себя на иное лицо, в том числе на представителя по доверенности. Допрос представителя (адвоката) вместо свидетеля является недопустимым вне зависимости от наличия у него доверенности, предусматривающей такие полномочия (решение ФНС России от 11.04.2018 № СА-3-9/2269@).

При этом ФНС РФ не отрицает, что адвокат вправе делать замечания, подлежащие внесению в протокол или приобщению к делу. Но ответы на вопросы при проведении допроса свидетель дает самостоятельно (письмо ФНС России от 30.10.2012 № АС-3-2/3920@).

А нужен ли вообще адвокат на допросе?

Участие адвоката или иного консультанта лишним при допросе свидетеля никогда не будет. Отвечать за свидетеля представитель, конечно, не вправе, но квалифицированный представитель будет видеть некорректные вопросы, не позволит оказывать давление на свидетеля, либо может пресечь действия инспектора, превышающего полномочия.

Так, адвокат (представитель) может следить за тем, чтобы допрос не проводился слишком долго, помогать с ответами свидетелю, который и будет потом транслировать их инспектору, проверить правильно ли записаны ответы свидетеля в протоколе.

Какая ответственность ждет свидетеля за отказ от дачи показаний?

Налоговый кодекс РФ предусматривает ответственность свидетеля за неявку, либо уклонение от явки без уважительных причин в виде штрафа в размере 1000 рублей, и за неправомерный отказ от дачи показаний, а равно дачу заведомо ложных показаний в размере 3000 рублей.

Уголовной и административной ответственности за неявку и дачу заведомо ложных показаний при проведении допроса как мероприятия налогового контроля нет, хотя об обратном предупреждает стандартная форма протокола допроса.

Однако, если наряду с налоговой проверкой, возбуждено уголовное дело, то за отказ или уклонение от дачи свидетельских показаний в рамках расследования преступления об уклонении от уплаты налогов уголовная ответственность уже предусмотрена ст. 307, 308 УК РФ.

Обязаны ли налоговые органы вручать копию протокола?

С 3 сентября 2018 года налоговый орган обязан вручить копию протокола свидетелю лично под расписку (п. 6 ст. 90 НК РФ).

Более того, настоятельно рекомендуем получить копию протокола допроса. Это нужно для того, чтобы у налогового органа не было возможности исправить какие-либо формальные недочеты после окончания допроса.

Важно иметь ввиду, что копия протокола вручается именно допрошенному лицу, а не его проверяемому налогоплательщику.

Налоговый орган зачастую не прикладывает к акту проверки документы, которые подтверждают правомерность действий налогоплательщика, ссылаясь на п. 3.1. ст. 100 НК РФ, который предусматривает обязанность налогового органа прикладывать к акту только документы, подтверждающие факты нарушений налогового законодательства. А если нарушение не подтверждается протоколом, то и прикладывать к акту проверки его не обязательно.

Именно поэтому налогоплательщик заинтересован в том, чтобы выявить всех лиц, вызванных на допрос в рамках проверки, чтобы получить от них копии протоколов допроса и ссылаться на них в качестве доказательств экономической обоснованности ведения бизнеса.

На что обращать внимание перед подписанием протокола допроса?

Основаниями для признания протокола допроса недопустимым доказательством будут являться:

неуведомление допрашиваемого лица об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний, либо за дачу заведомо ложных показаний, предусмотренной статьей 128 Налогового кодекса РФ;

отсутствие в протоколе даты его составления, места проведения допроса;

отсутствие подписи инспектора, проводившего допрос;

отсутствие информации о свидетеле, которая должна быть отражена в протоколе допроса.

Надеяться на такие нарушения практически бессмысленно — налоговые инспекторы допускают их крайне редко.

Когда допрашиваемое лицо подписывает протокол, важно обратить внимание на формулировки заданных вопросов и на то, как инспектором зафиксированы ответы на них.

Рекомендуем обязательно перечитывать протокол перед подписанием. Нередко из-за особенностей субъективного восприятия оказывается, что ответ был записан не полностью, вырван из контекста либо записан таким образом, что имеет противоположное или неоднозначное значение.

Ну и конечно не стоит забывать, что допрос — это способ донести до налогового органа свою позицию, важную информацию о специфике бизнеса, что, не исключено, приведет к положительному исходу налоговой проверки.