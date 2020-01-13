Налоговый инспектор о работе: про грубость, зарплату и знание законов

В гостях у журнала Reconomica — налоговый инспектор с 20-летним стажем из Владивостока, Оксана. Она рассказала о своей профессии, трудностях работы и ее преимуществах, а также, как получить эту важную специальность.

Профессия налогового инспектора

Меня зовут Оксана, мне 42 года, уже почти 20 лет я работаю в налоговой инспекции в городе Владивостоке.

Налоговый инспектор — это очень специфичная профессия. В основном, эта работа связана с проведением проверок, ведением документации, анализом оплат налогоплательщиков и, конечно же, применением санкций в случае нарушений.

Данная работа довольно монотонная и однообразная, часто приходится засиживаться допоздна, чтобы успеть выполнить все поставленные задачи. В основном, я работаю с предприятиями и организациями, а вот мои коллеги чаще сталкиваются с обычными гражданами.

Налоговики распределяются по чинам. Существует 1, 2 и 3 ранг. Чем выше ранг, тем серьезнее и солиднее занимаемая должность. У меня 2 ранг, например. Ранг (или класс, как мы его называем) зависит от длительности работы в этой сфере и успешности. Если у человека есть лидерские качества, то он имеет больше шансов для повышения по карьерной лестнице. Некоторые начинают карьеру в небольшом городе, а уже через 10-15 лет становятся налоговиками в краевом центре.

Плюсы и минусы работы в налоговой

Основным плюсом моей профессии считаю ее важность для общества.

Налоговики выполняют очень важную роль для государства, помогают контролировать налогообложение и контролируют наполнение бюджета страны. Это способствует стабильности и налаженной работе государства. Еще один плюс — достаточно высокая заработная плата, особенно по сравнению с зарплатами других бюджетников. Считаю, что это оправдано, ведь ежедневно нам приходится выполнять большой объем работы, при этом быть сконцентрированными и внимательными к деталям. Также, мне нравится, что это достаточно стабильная работа, то есть работник налоговой сферы в течение своей рабочей деятельности накапливает стаж и повышается в звании. Это престижно, а в будущем дает возможность больше зарабатывать и надеяться на хорошие пенсионные выплаты.

Минусов в этой работе тоже немало:

1. Часто работа распределяется неравномерно. В обычные дни обязанностей много, но до конца рабочего дня можно успеть, а в периоды сдачи налоговой отчетности начинается коллапс, потому что работы просто очень много и ты ничего не успеваешь.

2. Никто не любит платить налоги, поэтому люди, приезжающие в налоговую, часто бывают не в духе и грубят. Это оставляет осадок на весь день.

3. От такой работы сложно абстрагироваться и дома. В голове постоянно крутятся отчеты и документация, а со временем работа становится большей частью твоей жизни.

4. Большой минус для здоровья приносит работа в офисе. Ты постоянно сидишь перед компьютером, мало двигаешься, напрягаешь глаза, смотря на экран. У меня уже испортилось зрение и фигура. Часто времени нет даже на обеденный перерыв, желудок тоже не в восторге.

Что касается заработной платы, то с ней все в порядке. Конечно, всегда хочется больше, но все-таки я довольна тем, что есть. На данный момент я зарабатываю 25 тысяч рублей.

Зарплата работника налоговой зависит от города размещения, отдела и должности и формируется из фиксированной ставки, премий, надбавок и выплат, стандартных для работников государственных служб.

Обязанности налогового инспектора

Чаще всего работник налоговой сталкивается с одними и теми же налогоплательщиками. Это, в какой то степени, облегчает процесс работы, помогает подстроиться под специфических людей, найти к ним подход. С другой стороны, всегда есть процент людей, не сильно желающих платить налоги, а работать с ними приходится из года в год.

В мои обязанности входит множество различных задач:

1. Нужно следить за соблюдением налогового законодательства, проводить разъяснительные работы.

2. Необходимо проверять всю финансовую документацию предприятий, дела которых я веду, и консультировать всех обратившихся ко мне граждан по вопросам налогов.

3. Больше всего рабочего времени занимает ведение налоговой отчетности — приходится анализировать и собирать гигантский объем информации.

4. Редко, но все же приходится выезжать на проверки. Такие проверки проводятся в случае подозрений о махинациях или если мы уже знаем, что предприятие не выплачивает налоги и нам необходимо определить сумму штрафов.

В общем, я считаю, что налоговый инспектор должен хорошо разбираться в законах, знать Конституцию и другие государственные важные документы. Очень важно быть юридически и финансово подкованным, быть уверенным даже в самых мелких деталях и знать ответы на все вопросы, касающиеся налогообложения.

Уникальность профессии

Уникальность профессии заключается в том, что человек, ее выбравший, должен сочетать в себе и способность работать со знаковыми системами (а такими являются все документы), и способность работать с людьми.

Поэтому любой налоговый инспектор, в первую очередь, должен обладать такими личностными качествами, как: аналитические способности, кропотливость, внимательность, наблюдательность, коммуникабельность, дотошность, педантичность.

Поскольку налоговый инспектор работает с людьми, одна часть из которых честно платит налоги, понимая свою ответственность перед государством, а другие — не очень, пытаясь государство обмануть, специалист должен знать тонкости психологии, и в соответствии с психологическими особенностями налогоплательщика выбирать тактику общения с ним.

Еще одно качество, которое необходимо специалисту по налогам — высокий порог «неконфликтности». Налоговый инспектор как дипломат должен достигать своих целей не военным путем, а с помощью мирных переговоров. При этом быть готовым к тому, что не всегда консенсус будет достигнут без обид и оскорблений.

Вообще, очень многое в работе налоговика автоматизировано. К примеру, есть АСК НДС. Он позволяет налоговикам полностью автоматизировать процесс контроля за движением средств между счетами. Иными словами, мы можем увидеть, как деньги с 1 счета попадают на пятый. Как правило, отмывание денег ловят именно таким образом. Раньше эту систему использовали как инструмент для работы, однако сейчас одних подозрений от программы достаточно, чтобы возбудить дело.

Человек, занимающийся сбором налогов, может помочь не только своим клиентам, но и себе. Знание права и финансов — одно из самых востребованных в жизни любого современного человека.

Знание всех нюансов налогообложения развивает человека: специалист все время должен «держать в форме» свой интеллект.

Недостатков профессии налогового инспектора не так много, как может показаться с первого взгляда. Поскольку работник налоговой инспекции всегда должен быть в курсе последних изменений налогового законодательства и применять это на практике, следовательно, тезис о том, что учиться больше не надо, можно забыть. Налоговый инспектор учится всегда.

Если вспомнить этимологию названия профессии, то можно убедиться в том, что мудрый язык просто выделил важнейшую проблему в профессии: налоговых инспекторов по определению не любят. Надо быть готовым к тому, что встретят человека, который пришел изъять кровно заработанное, хотя бы и его часть, неласково. Быть готовым к таким ситуациям нужно всегда, а это предполагает определенное психологическое напряжение.

И еще одно: профессия достаточно монотонна, поэтому говорить о каком-либо разнообразии не приходится.

Как стать налоговым инспектором

Для получения специальности «налоговый инспектор» необходимо высшее образование или среднее специальное. Высшее образование по этой специальности обеспечивают различные экономические университеты. Среднее специальное профессиональное образование предоставляют специализированные колледжи и техникумы. Достаточно долго подготовкой специалистов по налогам в России занималось единственное в стране учреждение — Всероссийская академия налогообложения.

Сегодня же получить профессию налогового инспектора можно в любом экономическим ВУЗе, где имеется специальность «налоги и налогообложение» или «экономическая безопасность».

Единственное «но». Если вы выбрали профессию налогового инспектора по велению души и мечтаете добиться значительных успехов в карьере, то при выборе ВУЗа необходимо учитывать наличие в высшем учебном заведении научной школы, историю его существования, а также опыт практической связи с налоговыми органами. Данная профессия считается престижной, а также предоставляет некоторые привилегии и льготы госслужащим.

Источник: Reconomica