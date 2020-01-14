Что изменилось в СОУТ с 2020 года

С 1 января 2020 года начали действовать поправки в закон о спецоценке труда.

Что произошло?

Президент России подписал Федеральный закон от 27.12.2019 № 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной оценке условий труда».

В чём суть нового закона?

Поправками усовершенствована процедура проведения специальной оценки условий труда, внесены корректировки в правила применения результатов спецоценки. Кроме того, усилен контроль за внесением сведений о результатах специальной оценки условий труда в Федеральную государственную информационную систему учёта результатов проведения специальной оценки условий труда (далее — ФГИС СОУТ).

Зачем потребовались такие поправки?

Поправки направлены на повышение качества проведения специальной оценки условий труда и разработаны по результатам анализа практики применения законодательства о спецоценке. Результаты контрольно-надзорной деятельности Роструда свидетельствуют о том, что в ряде случаев в нарушение требований законодательства отчёты во ФГИС СОУТ организациями, проводившими спецоценку, по тем или иным причинам не передаются либо передаются в неполном объёме. Это создает риски возможного умышленного сокрытия отчётов, что фактически снижает достоверность накапливаемых во ФГИС СОУТ данных, а также не позволяет своевременно выявить с использованием автоматических сервисов ФГИС СОУТ возможные нарушения и принять меры по восстановлению нарушенных прав работников.

Поправки позволят повысить качество проведения специальной оценки условий труда в целях обеспечения соблюдения гарантий и прав работников.

Что изменилось в порядке передачи сведений о спецоценке в ФГИС СОУТ?

Закреплена обязанность организаций, проводящих специальную оценку условий труда, по передаче в ФГИС СОУТ определённых сведений и получению для предстоящей спецоценки идентификационного номера, который присваивается в автоматическом режиме и включается в отчёт о её проведении.

Передавать данные в систему должна организация-оценщик. Об этом она будет сообщать работодателю в течение 3 рабочих дней.

Когда можно начать использовать результаты проведённой спецоценки?

Работодатели не смогут применять результаты СОУТ, пока сведения о них не появятся в информационной системе учёта.

На что ещё будет влиять включение сведений в ФГИС СОУТ?

Декларация соответствия условий труда также начнёт действовать только после внесения информации в систему. Ранее декларация считалась действительной со дня утверждения отчёта о спецоценке.

Что нужно будет указывать в отчёте о проведении СОУТ?

В отчёт о проведении специальной оценки условий труда будут включаться замечания и возражения работника относительно её результатов, представленные в письменном виде.

Работодатель обязан рассмотреть такие возражения и провести при необходимости внеплановую СОУТ.

Предусмотрены ли послабления в процедуре проведения СОУТ?

Да, они касаются субъектов малого предпринимательства (включая работодателей — индивидуальных предпринимателей). Такие лица могут не создавать отдельную комиссию по проведению СОУТ. В этом случае полномочия комиссии исполняет работодатель — индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, другой уполномоченный работодателем работник.

Что ещё нового принёс Закон № 451-ФЗ?

Поправками установлено, что в случае выявления фактов несоблюдения установленных требований деятельность организации, проводящей СОУТ, приостанавливается до момента устранения выявленных нарушений.

Кроме того, уточнены процедуры идентификации потенциально вредных и опасных производственных факторов.

Когда Закон № 451-ФЗ вступает в силу?

Документ вступил в силу 1 января 2020 года.