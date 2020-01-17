Клерк.Ру

Новые правила по экологическим платежам

Платежи за загрязнение теперь можно рассчитывать разными способами.

Теперь можно выбрать один из трех способов внесения квартальных авансовых платежей за НВОС.

Что случилось?

Президент России подписал Федеральный закон от 27.12.2019 № 450-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В чём суть документа?

Основное новшество касается порядка внесения квартальных авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду (далее — НВОС). Лицам, обязанным вносить плату за НВОС, предоставлено право выбора одного из трёх способов определения размера данного платежа для каждого вида НВОС, за которое взимается плата.

Для чего приняты такие поправки?

Внесение указанных изменений позволит минимизировать случаи переплат при внесении авансовых платежей за НВОС. Ранее такая проблема носила массовый характер и достигала существенного масштаба. По данным Росприроднадзора за 2016 год и первое полугодие 2017 г., от компаний поступило почти 19 тыс. заявлений на зачёт или возврат излишне уплаченных сумм платы на общую сумму порядка 4,3 млрд рублей. Для крупных компаний речь шла о значительных суммах отвлекаемых средств — миллионах рублей по компании. Такая ситуация негативно сказывалась на финансовой устойчивости организаций, приводила к существенному повышению трудозатрат сотрудников Росприроднадзора.

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Кто должен платить за НВОС?

Все организации и индивидуальные предприниматели, которые используют в коммерческой деятельности объекты, негативно влияющие на окружающую среду, должны за это платить.

Вносить плату за НВОС должны организации, которые выбрасывают загрязняющие вещества в воздух, в водные объекты или занимаются размещением и захоронением отходов. Например, это добывающие, металлургические, химические, пищевые производства, некоторые сельскохозяйственные компании, полигоны ТБО. В Постановлении Правительства от 28.09.2015 № 1029 есть полный перечень видов деятельности и других критериев, при которых организация должна платить за НВОС.

Как теперь платить «за негативку»?

Поправками установлено, что лица, обязанные вносить плату за НВОС, вправе выбрать один из следующих способов определения размера квартального авансового платежа для каждого вида НВОС, за которое взимается плата:

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— в размере 1/4 суммы платы за НВОС, подлежащей уплате за прошлый год с учётом корректировки;

— в размере 1/4 суммы платы за НВОС, при исчислении которой платёжная база определяется исходя из объёма или массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых сбросов (выбросов), временно разрешённых сбросов (выбросов), лимитов на размещение отходов;

— в размере, рассчитанном путём умножения платёжной базы, которая определена на основе данных производственного экологического контроля об объёме или массе выбросов (сбросов) либо размещённых отходов в предыдущем квартале отчётного периода, на ставку платы с учётом коэффициента, установленного ст. 16.3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

Ранее все рассчитывали квартальные авансовые платежи одинаково: одна четвёртая часть платы за предыдущий год.

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Как сообщить о своём выборе способа оплаты?

Выбранный способ расчёта авансовых платежей на год, следующий за отчётным, по каждому виду негативного воздействия на окружающую среду нужно указать в составе декларации. Поскольку в действующей форме декларации не предусмотрено отражение этой информации, следует привести её в сопроводительном письме.

Что ещё принёс Закон № 450-ФЗ?

Поправками также вводится новый вид утилизации — «энергетическая утилизация», под которой понимается использование ТКО в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах переработки.

Кроме того, установлено, что средства, полученные за счёт взимания экологического сбора, используются исключительно для утилизации отходов от использования товаров.

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Когда Закон № 450-ФЗ вступает в силу?

Документ вступил в силу 1 января 2020 года.

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