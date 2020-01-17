Новые правила по экологическим платежам

Ага, французы то же так думали, да поздно опомнились. И "жёлтые жилеты" кинули клич "долой карточ...
Есть два типа людей: одни любят складывать и умножать, а другие делить и отнимать. https://www.y...
Они (путин и его свита) - воры. Это всё, что нужно знать, а что они там говорят в своё оправдание...
Не пойму хвалебных комментариев по поводу его ИТ -достижений . В соседнем Казахстане "цифры" есл...
Можно же сделать наличный расчёт незаконным. Естественно под лозунгами о необходимости помощи мал...
А еще в ней воры про воров расследования делают. Сам Леха чет стесняется пояснить откуда деньги н...
На деньги полковников Захарчеко и Черкалина всех детей России можно было накормить вперед на 10 л...
Кого там в 1998 году назначили премьером-громоотводом? Какого-то мальчонку, насколько я помню.Вот...
"пришлет к вам своего челсовека"Кого кого пришлет?
Один вор другого на высокий пост в государстве назначил. Россия - страна вороваек, в которой воры...
Если ранее сервера фнс работали из рук вон плохо, то теперь новый премьер остановить все сервера)...
Так у большинства арендаторов, ныне, и липовых то на руках нет- и ничего......
И как они будут учитывать доходы? Если я рассчитываюсь налом? Приходить домой и считать количеств...
Еще в некоторых городах ведут на местных сайтах и вконтакте списки недобросовестных арендаторов. ...
А зачем это арендатору надо? Вы вот будете что-то арендовать, согласитесь на липовый договор? ;)...
Можно заключить договор безвозмездного пользования жилым помещением...
А вы обратили внимание, что все рухнуло на сорок дней Лужкову?Вот на ком все держалось-то!!!Матер...
Ну так всё по классику:" Люди поддерживают друг друга, выступают на собраниях, выручают, пом...
Наталья спрашивает, есть ли у Мишустина понимание? При этом, рекомендует его как хорошего админис...
Автор так и не сказал, каким образом вычеслят. В крайнем случае в договоре указывать 500 руб в ме...
Ничего, деньги быстро найдутся, как только предприниматели узнают, что налоговиков сократили ;) Н...
Не у всех есть деньги,чтобы подключить ТКС. Многие считают(говорят),что дорого. Почта ненадежна,х...
К тому, что чтобы сдать отчетность, не надо куда-то ездить и стоять в очередях....
уменьшение максимальной ежедневной процентной ставки по микрокредитам до 1 процент...
Мишустин назвал ситуацию со здравоохранением грустной, но обещал «заниматься».Опять пироги будет ...
По правилам бухучета, лизинг не «виден» в балансе компании.Скоро будет виден....
Простите, вы так и живете в 90-х годах прошлого столетия? ...
Т.е. вы считаете, что компания до 15 марта не выплатила зарплату и не перечислила НДФЛ? Ну знаете...
"И смех, и Греф", а я то думала, откуда ниточка из какой иголочки. ...
Так у него и работы больше