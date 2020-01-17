Новые правила по экологическим платежам

Вносить плату за НВОС должны организации, которые выбрасывают загрязняющие вещества в воздух, в водные объекты или занимаются размещением и захоронением отходов. Например, это добывающие, металлургические, химические, пищевые производства, некоторые сельскохозяйственные компании, полигоны ТБО. В Постановлении Правительства от 28.09.2015 № 1029 есть полный перечень видов деятельности и других критериев, при которых организация должна платить за НВОС.

— в размере 1/4 суммы платы за НВОС, при исчислении которой платёжная база определяется исходя из объёма или массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых сбросов (выбросов), временно разрешённых сбросов (выбросов), лимитов на размещение отходов;

— в размере, рассчитанном путём умножения платёжной базы, которая определена на основе данных производственного экологического контроля об объёме или массе выбросов (сбросов) либо размещённых отходов в предыдущем квартале отчётного периода, на ставку платы с учётом коэффициента, установленного ст. 16.3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ.