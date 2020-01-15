Зимний релакс с косметикой Ligne St Barth

Косметические масла для тела Ligne St Barth, тонизирующие лосьоны с тропическими нотками франжипани, свечи с празднично-сладким, волнительным ароматом ванили, привнесут ярких красок в ваше зимнее настроение. Французский нишевый бренд Ligne St Barth знает, как почувствовать легкость и беззаботность жизни. Он создает идеальные для зимнего ухода бьюти-средства.

Натуральная карибская косметика

Компания выпускает инновационную косметику на основе натуральных ингредиентов, выращенных в экологических условиях тропического острова Сен-Мартен на Карибах. В лабораториях бренда ежегодно исследуются, тестируются десятки сочетаний органических компонентов и безопасных для здоровья, эффективных веществ, делающих домашние SPA-процедуры совершенными.

Основной ассортимент:

уход для тела – масла с нежным, умиротворяющим ароматом согревают и тонизируют, интенсивно увлажняют кожу, успокаивают ее и бережно ухаживают за ней;

косметика для загара – кремы, масла, бальзамы для губ, маски, лосьоны-тоники, очищающее молочко, гели с мятой, алоэ вера, экстрактом папайи насыщены ароматной влагой, идеальны для красивого и равномерного загара;

уход для лица – питательные, тонизирующие кремы с маслом косточек манго, лепестками франжипани, экстрактом дыни;

косметика для мужчин – гель для душа, лосьоны для тела, туалетная вода, завораживающие невероятной свежестью и энергией лайма, терпкими нотами лаванды и мха;

нишевая парфюмерия – легкие, освежающие ароматы с нотами карибских фруктов, цветов, драгоценной древесины;

ароматические свечи из соевого и пчелиного воска с драгоценными эфирными маслами – создают уютную, романтическую атмосферу, их аромат расслабляет, успокаивает, дарит долгожданное ощущение релакса.

Рецептура фирменных средств компании хранит в себе тайны целебных растений карибских остров. Основатель фирмы родом из Сен-Мартена. Изначально он черпал вдохновение в местных традициях, семейном наследии. Идеальное начало и завершение дня гарантировано, если вы выберете карибские косметические масла и ароматы для зимнего релакса и позитивного настроения.

Райский уголок

Погрузитесь в чувственную атмосферу беззаботных тропиков, наслаждайтесь экзотическим ароматом натурального масла кокоса, авокадо, дыни, ментола, жасмина.

Приобрести косметику для тела, шампуни, гели для душа, ароматические свечи Ligne St Barth можно в интернет-магазине MAKEUP. У косметики естественный, приятный аромат, нежная, воздушная текстура, поэтому кремы, маски, эмульсии хорошо впитываются, обеспечивая быстрый бьюти-эффект.

Продукцию фирму смело можно причислить к веганской, так как она натуральная, без консервантов и не тестируется на животных. Красители – только натуральные растительные. Упаковка – стекло или эко-пластик. Безопасность продукции подтверждена эко-сертификатами.