Налоговые вычеты: проверьте, сколько денег вам должно государство

Закончился год, и многие задумываются о получении налоговых вычетов, а некоторые уже активно готовят необходимый пакет документов, чтобы в первых числах нового года воспользоваться своим правом на получение этих вычетов. Но есть категория налогоплательщиков, которые не только не догадываются, что у них есть право на вычеты, они даже не подозревают о нем. Попробуем помочь и тем и другим.

Какие бывают вычеты

Вычет — это сумма определенных расходов, которая уменьшает налогооблагаемый доход физического лица. Воспользоваться вычетом могут только физлица, уплачивающие НДФЛ.

НК РФ предусмотрены следующие вычеты:

— стандартные налоговые вычеты. Как правило, предоставляются работодателем по месту работы физлица. Имеют фиксированный размер, который зависит от категории налогоплательщика, количества детей и суммы дохода;

— социальные налоговые вычеты (расходы на обучение, лечение и приобретение медикаментов, расходы на накопительную часть пенсии и на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни, а также расходы на благотворительность). Данные вычеты в фиксированном размере уменьшают налогооблагаемый доход физлица, полученный в течение календарного года. Вычет предоставляет как работодатель, по письменному заявлению физлица, так и ИФНС — при заполнении налогоплательщиком декларации 3-НДФЛ. Вычет по расходам на благотворительность предоставляет только инспекция;

— инвестиционные налоговые вычеты. Вычет предоставляется физлицам, которые осуществляют определенные операции с ценными бумагами, вносят денежные средства на инвестиционный счет, получают доход по операциям, связанным с инвестиционным счетом. Вычет предоставляет налоговый агент, через которого проходят все вышеперечисленные операции и действия, либо налоговый орган;

— имущественные налоговые вычеты. Право на данные вычеты у физлица возникает при продаже имущества и покупке жилья, строительстве жилья, покупке земельного участка для строительства жилья, выкупе жилья государством. При покупке жилья, земельного участка, строительстве жилья воспользоваться вычетом можно, предоставив 3-НДФЛ в ИФНС либо предоставив уведомление работодателю. При продаже имущества вычет предоставляется только налоговым органом;

— профессиональные налоговые вычеты. Вычет предоставляется индивидуальным предпринимателям, нотариусам и физлицам, занимающимся частной практикой, адвокатам, учредившим адвокатский кабинет, физлицам, оказывающим услуги и выполняющим работы по гражданско-правовым договорам, физлицам, получающим авторские вознаграждения, при условии, что данные категории налогоплательщиков не могут документально подтвердить свои расходы, связанные с получением доходов. Вычет предоставляется в размере 20 процентов от суммы полученного дохода. Получить вычет можно в налоговом органе при заполнении 3-НДФЛ или у работодателя, предоставив заявление;

— налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок. Вычет предоставляется, если расходы от вышеуказанных операций превышают доходы, то есть получен убыток. Полученный убыток учитывается в течение 10 лет, начиная с года получения данного убытка. Воспользоваться вычетом можно, только предоставив 3-НДФЛ в инспекцию.

Это все виды вычетов, прописанных в НК РФ. Ими могут воспользоваться физлица, которые оформлены по месту работы согласно трудовому кодексу и получают официальную заработную плату, а также ИП, применяющие общую систему налогообложения и оплачивающие НДФЛ. Более подробно мы рассмотрим налоговые вычеты, которые применяются чаще всего. К таким вычетам относятся социальные и имущественные.

Вычет на обучение

Вычет предоставляется в сумме уплаченной налогоплательщиком в течение календарного года за свое обучение, обучение своих детей в возрасте до 24 лет, обучение детей, взятых под опеку, в возрасте до 18 лет, обучение родных братьев и сестер в возрасте до 24 лет, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. К данным организациям относятся не только институты и университеты, как многие думают, но и колледжи, автошколы, курсы повышения квалификации, школы иностранных языков и т.д. Главное, чтобы организация или индивидуальный предприниматель имели официальную лицензию на образовательную деятельность.

Вычет предоставляется в фиксированном размере, 120 тыс. рублей на свое обучение и обучение братьев и сестер, 50 тыс. рублей — на обучение своих детей и детей, находящихся под опекой (на каждого ребенка). Также есть один нюанс при получении вычета не за свое обучение. Договор на обучение, все дополнительные соглашения, квитанции об оплате должны быть оформлены на имя человека, который будет пользоваться вычетом. В данных документах должна быть указана, к примеру, такая формулировка: «Договор заключен с Ивановым на обучение Петрова», «Плательщик Иванов за обучение Петрова».

Пример. Иванова в 2019 году оплачивала: свое обучение в автошколе в размере 30 тыс. рублей;

обучение одного ребенка в университете в размере 80 тыс. рублей;

обучение второго ребенка в школе иностранных языков в размере 40 тыс. рублей. Налогооблагаемый доход за 2019 год составил 450 тыс. рублей, сумма НДФЛ — 58 500 рублей (450 000×13 процентов). Вычет, которым может воспользоваться Иванова, составляет 120 тыс. рублей (30 000 50 000 40 000) Налог к возврату составит 15 600 рублей (450 000 — 120 000 = 330 000; 330 000×13 процентов = 42 900; 58 500 — 42 900 = 15 600).

Вычетом можно воспользоваться тремя способами:

1. По месту работы, предоставив работодателю заявление и уведомление о подтверждении вычета, выданного ИФНС. Чтобы получить такое уведомление, необходимо подать в инспекцию по месту регистрации заявление о предоставлении вычета, подлинники и копии следующих документов: договора на обучение, дополнительных соглашений к договору, квитанций об оплате, лицензии образовательной организации или ИП, свидетельств о рождении детей, если оплата проводится за их обучение, документов о подтверждении родства, если оплата проводится за обучение братьев или сестер.

2. Обратившись в налоговую инспекцию по месту регистрации и заполнив декларацию по форме 3-НДФЛ и заявление о возврате налога. К декларации необходимо приложить копии следующих документов: справки о доходах по форме 2-НДФЛ, договора на обучение, дополнительных соглашений к договору, квитанции об оплате, лицензии образовательной организации или ИП, свидетельств о рождении детей, документов о подтверждении родства. При проверке декларации, в случае обнаружения ошибок, налоговая инспекция может затребовать подлинники вышеперечисленных документов.

3. Через личный кабинет (ЛК) налогоплательщика-физлица. В личном кабинете необходимо заполнить 3-НДФЛ (программа для заполнения декларации и инструкция находится в ЛК). Получить электронную подпись можно также в ЛК. Подписать декларацию электронной подписью. Направить декларацию в инспекцию для проверки. Также необходимо направить сканированные копии документов: договора на обучение, дополнительных соглашений к договору, квитанции об оплате, лицензии образовательной организации или ИП, свидетельств о рождении детей, документов для подтверждения родства. Справку 2-НДФЛ направлять не нужно, так как все сведения о ваших доходах находятся в ЛК. При обнаружении ошибок в декларации инспекция может затребовать подлинники вышеперечисленных документов. После окончания проверки (дата окончания проверки и ее результат будут указаны в ЛК) необходимо заполнить заявление о возврате налога, подписать его электронной подписью и отправить в ИФНС.

Вычет на лечение и приобретение медикаментов

Вычет предоставляется в сумме, уплаченной налогоплательщиком в течение календарного года за медицинские услуги, оказанные медорганизациями и ИП, осуществляющими медицинскую деятельность и имеющими соответствующие лицензии, а также в размере стоимости лекарств для медицинского применения, назначаемых лечащим врачом или приобретенных физлицом за свой счет.

Вычетом можно воспользоваться как за свое лечение, так и за лечение супруга (супруги), родителей, своих и усыновленных детей в возрасте до 18 лет, детей, находящихся под опекой в возрасте до 18 лет. Вид лечения должен быть поименован в специальном перечне (Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 201).

Сумма вычета не может превышать 120 тыс. рублей.

В эту категорию вычетов также включены расходы на дорогостоящее лечение. Перечень медицинских услуг и лекарственных препаратов по дорогостоящему лечению также утвержден Правительством РФ. В перечень включены дорогостоящие медицинские услуги по хирургическому лечению, трансплантации, терапевтическому и комплексному лечению, выхаживание недоношенных детей, ЭКО и т.д. Ограничений по расходам нет. Вычет предоставляется в сумме фактически произведенных расходов на эти медицинские услуги, но не более налогооблагаемого дохода налогоплательщика за календарный год.

Если налогоплательщик хочет воспользоваться вычетом на лечение близких родственников, то все документы (договор, квитанции об оплате) должны быть оформлены на него, а не на родственников, получающих платную медицинскую помощь. Формулировка в документах должна быть такая: «Договор заключен с Ивановым на оказание медицинских услуг Ивановой», «Плательщик Иванов за лечение Ивановой».

Пример 1 Петров в 2019 году оплачивал: услуги стоматолога, оказанные ему лично, в размере 70 тыс. рублей;

лабораторные и диагностические исследования своей супруги, оформленные на его имя, в сумме 40 тыс. рублей;

лечение своей мамы в стационаре, оформленное на его имя, в сумме 10 тыс. рублей. Налогооблагаемый доход Петрова за 2019 год составил 600 тыс. рублей, сумма НДФЛ — 78 тыс. рублей (600 000×13 процентов). Затраты на лечение свое, лечение супруги и матери составили 120 тыс. рублей.

В итоге Петров может воспользоваться налоговым вычетом на лечение и вернуть НДФЛ с суммы 120 тыс. рублей. Налог к возврату из бюджета составит 15 600 рублей (600 000 — 120 000 = 480 000; 480 000×13 процентов = 62 400; 78 000 — 62 400 = 15 600).

Вычетом можно воспользоваться любым из трех способов, описанных выше. Перечень документов, необходимых для подтверждения расходов на лечение, точно такой, как и на обучение. При оплате дорогостоящего лечения дополнительно необходимо предоставить справку от медицинской организации или ИП о том, что лечение подпадает под данную категорию.

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Социальные налоговые вычеты, за исключением вычетов на дорогостоящее лечение и обучение детей, предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тыс. рублей за налоговый период. Фиксированная сумма за обучение детей, которой можно воспользоваться для получения вычета, составляет 50 тыс. рублей. Вычеты на дорогостоящее лечение применяются в сумме фактически произведенных затрат, в пределах налогооблагаемого дохода налогоплательщика, ограничений нет.

Пример 2 Сидоров за 2019 год получил налогооблагаемый доход в сумме 500 тыс. рублей. В этом же году он оплатил свое обучение в размере 100 тыс. рублей и услуги стоматолога, оказанные также ему в размере 60 тыс. рублей. Сумма фактически произведенных затрат составила 160 тыс. рублей, что превышает фиксированную сумму социального налогового вычета 120 тыс. рублей. В итоге Сидоров может воспользоваться социальным вычетом и вернуть НДФЛ только с суммы 120 тыс. рублей.

Пример 3 Иванова за 2019 год получила налогооблагаемый доход в сумме 900 тыс. рублей, сумма НДФЛ составила 117 тыс. рублей (900 000×13 процентов). В том же году Иванова оплатила свое обучение в размере 100 тыс. рублей, обучение ребенка в размере 40 тыс. рублей и свое дорогостоящее лечение в размере 500 тыс. рублей. Сумма фактически произведенных затрат составила 640 тыс. рублей.

В итоге Иванова может воспользоваться социальным вычетом и вернуть налог со всей суммы расходов 640 тыс. рублей, так как размер ее вычета на обучение не превысил фиксированную сумму 120 тыс. рублей, а размер вычета на обучение ребенка не превысил фиксированную сумму 50 тыс. рублей. При этом вычет на дорогостоящее лечение не ограничен, и общая сумма расходов не превышает размера налогооблагаемого дохода.

Имущественный вычет на строительство либо приобретение жилья и земельных участков

Вычетом можно воспользоваться один раз в случае приобретения или строительства недвижимости, осуществления ремонтных и отделочных работ в приобретенных объектах и приобретения земельных участков, как за счет собственных средств, так и за счет средств кредитных организаций.

Приобретаемые объекты должны находиться на территории РФ. Применить вычет можно в размере фактически понесенных расходов, но не более 2 млн рублей. При приобретении имущества за счет привлечения средств кредитных организаций вычет предоставляется на сумму уплаченных процентов по займам (кредитам), но не более 3 млн рублей. Если сумма расходов превышает налогооблагаемый доход, полученный за календарный год, то остаток вычета переносится на следующие периоды, до полного его погашения. Если сумма расходов меньше фиксированной суммы вычета, то остатком можно воспользоваться в будущем и по другому объекту.

Вычет не предоставляется, если имущество приобретается за счет средств работодателя, с привлечением маткапитала, за счет выплат из средств бюджетов РФ. Также нельзя воспользоваться вычетом, если сделки купли-продажи заключаются между взаимозависимыми лицами. Очень часто налогоплательщики, пытаясь обмануть государство и получить вычет, заключают фиктивные сделки между близкими родственниками. Хочется отметить, что предоставление вычета очень тщательно контролируется налоговиками, и все сделки с имуществом проверяются. При выявлении таких фактов в лучшем случае будет отказано в вычете, в худшем грозит привлечение к административной и уголовной ответственности.

Способы получения имущественных вычетов при приобретении имущества точно такие же, как и у социальных вычетов.

Перечень необходимых документов для получения вычета зависит от вида сделки с имуществом. Это договоры купли-продажи, ДДУ, переуступки прав требования, акты приема-передачи, документы, подтверждающие право собственности, разрешение на строительство, квитанции, банковские выписки, товарные и кассовые чеки и т.д.

Сделки с имуществом нельзя рассматривать по шаблону. У каждой сделки есть свои нюансы и подводные камни. Поэтому, чтобы выгодно и в полном объеме получить вычет, необходимо заранее, до совершения сделок, все тщательно проверить, обдумать и при необходимости проконсультироваться в территориальных налоговых инспекциях. Рассмотрим некоторые особенности получения таких вычетов.

Приобретение земельного участка

Вычет предоставляется только в случае, если земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. Воспользоваться вычетом возможно только после получения документов о праве собственности на жилой дом.

Новое строительство или достройка жилого дома

В сумму вычетов входят не только расходы на закупку строительных материалов и строительные работы, но и расходы на разработку проектной и сметной документации, на подключение к системам электро-, водо- и газоснабжения. Все расходы должны быть документально подтверждены. Если вы нанимаете для строительства бригады, которые не зарегистрированы в качестве ИП или ООО, которые не могут предоставить документы об оказании работ и услуг, то и вычетом по этим расходам воспользоваться нельзя. При покупке недостроенного жилого дома в документах должно быть указано, что строительство объекта не завершено.

Приобретение квартиры, комнаты или доли (долей) в них

При составлении договоров купли-продажи не стоит идти на поводу собственников жилья или риелторов, которые предлагают вам занизить стоимость сделки на бумаге. Для них это выгодно, потому что таким образом они пытаются уйти от уплаты налогов при реализации имущества. Для вас же никакой выгоды нет. Вычет будет рассчитываться с суммы, указанной в договоре. К тому же если в последующем возникнут какие-либо разногласия, судебные процессы, и вы захотите расторгнуть сделку, то вернут вам сумму, которая указана в договоре, а не фактически уплаченную.

Расходы на отделку, ремонт, перепланировку приобретенных квартир, комнат, доли (долей) принимаются, только если в договоре купли-продажи или договоре ДДУ указано, что объект приобретен без отделки. При покупке имущества по ДДУ вычетом можно воспользоваться только после подписания акта приема-передачи.

Социальные и имущественные вычеты можно применять одновременно. Если социальный вычет применяется только в том году, в котором возникло право на его применение, то не до конца использованные имущественные вычеты переносятся на последующие налоговые периоды.

Пример 1 Иванов в 2019 году приобрел квартиру по договору купли-продажи стоимостью 2 млн 300 тыс. рублей, также в этом же году он оплатил свое обучение в сумме 100 тыс. рублей. Его налогооблагаемый доход за 2019 год составил 1 500 тыс. рублей, сумма удержанного и перечисленного налога НДФЛ составила 195 тыс. рублей. При заполнении 3-НДФЛ в первую очередь необходимо применить социальный вычет на обучение в размере 100 тыс. рублей. Налогооблагаемый доход для имущественного вычета составит 1 400 тыс. рублей (1 500 000-100 000).

Далее применяем имущественный вычет в размере 2 млн рублей (предельный размер вычета), он перекрывает весь налогооблагаемый доход. Сумма дохода равна нулю, начисленный налог также равен нулю. Сумма налога к возврату 195 000 рублей. Остаток имущественного вычета в сумме 600 тыс. рублей переходит на следующий налоговый период, то есть на 2020 год.

Доли имущественного вычета при приобретении жилья в долевую собственность с участием несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет предоставляются их родителям. Также можно воспользоваться долей вычета супруга (супруги).

Пример 2 Петрова, ее супруг и несовершеннолетний ребенок приобрели в долевую собственность квартиру в 2019 году стоимостью 3 млн рублей. Налогооблагаемый доход Петровой за 2019 год составил 2 млн рублей, НДФЛ — 260 тыс. рублей, доход ее супруга за 2019 год составил 300 тыс. рублей.

Петрова принимает решение самостоятельно воспользоваться вычетом. Для этого при подаче декларации за 2019 год она предоставляет заявление о распределении доли вычета своего супруга на себя и копию свидетельства о рождении ребенка. Налогооблагаемый доход после получения вычета равен нулю, налог к уплате также равен нулю, возврат налога составляет 260 тыс. рублей. Вычет использован полностью, никакие остатки на следующий год не переносятся.

При приобретении недвижимого имущества и земельных участков с привлечением средств банков к основному вычету в размере 2 млн рублей добавляется вычет по уплаченным процентам в размере 3 млн рублей.

Пример 3 Сидоров в 2019 году обратился в банк за получением кредита на покупку квартиры. Кредит в размере 4 млн рублей был одобрен, и Сидоров в этом же году приобретает квартиру стоимостью 4,5 млн рублей. Сумма выплаченных процентов банку в 2019 году составляет 100 тыс. рублей. Налогооблагаемый доход в 2019 году составил 2,1 млн рублей, НДФЛ — 273 000 рублей. При подаче 3-НДФЛ за 2019 год Сидоров использует весь вычет на приобретение квартиры в размере 2 млн рублей и начинает использовать вычет по уплаченным процентам в размере 100 тыс. рублей. Налогооблагаемый доход равен нулю, налог к уплате равен нулю, сумма налога к возврату составляет 273 тыс. рублей.

В последующих налоговых периодах Сидоров сможет воспользоваться остатком вычета по уплаченным процентам в сумме 2,9 млн рублей. К общему пакету документов, подаваемых вместе с декларацией по форме 3НДФЛ, необходимо приложить справку из банка о начисленных и уплаченных процентах по годам.

Особый порядок предоставления имущественного вычета для неработающих пенсионеров. Они могут воспользоваться данным вычетом в обратном порядке, за три налоговых периода, предшествующих налоговому периоду возникновения вычета.

Пример 4 Иванова приобрела квартиру стоимостью 2,1 млн рублей по договору долевого участия в 2015 году, акт приема-передачи был подписан в 2019 году. Право на вычет возникает только с 2019 года. Налогооблагаемый доход Ивановой в 2019 году составил 1 млн рублей, уплаченный налог равен 130 тыс. рублей. В этом же году Иванова вышла на заслуженный отдых, и единственным ее доходом стала пенсия. При подаче 3-НДФЛ за 2019 год Иванова использует вычет в размере 1 млн рублей и возвращает налог в сумме 130 тыс. рублей. Остаток по имущественному вычету в размере 1 млн рублей переносится на предыдущие периоды, в которых был налогооблагаемый доход, то есть на 2018, 2017, 2016 годы.

Обратите внимание, что ситуации по предоставлению вычетов бывают различные, каждый сложный случай нужно рассматривать в особом порядке. Если у вас есть вопросы или вы сомневаетесь в правильности ваших действий при получении вычетов, необходимо обратиться за разъяснениями к сотрудникам налоговой инспекции лично, по телефону, по почте или через личный кабинет. Лучше один раз все спросить и разузнать, чем не воспользоваться своим правом на получение положенного вам. Даже если вы думаете, что пропустили сроки предоставления деклараций по форме 3-НДФЛ, эту информацию также стоит уточнить. Получить вычеты можно за 3 предшествующих периода.

Мы рассмотрели вычеты, которые предоставляет государство при расходах налогоплательщиков, но есть вычеты, которыми могут воспользоваться физлица при продаже имущества.

Имущественные вычеты при продаже имущества

Если у физлица возникает доход от продажи имущества, то сумма данного дохода подлежит налогообложению. Но государством предусмотрены вычеты, которыми можно воспользоваться, тем самым уменьшив налог или полностью избежав его уплаты.

Налог уплачивается с продажи имущества, приобретенного до 01.01.2016 и находящегося в собственности:

менее 3 лет — это жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, садовые домики, земельные участки или доли указанного имущества. Вычет предоставляется в сумме 1 млн рублей.

иного имущества, находящегося в собственности менее 3 лет. Вычет предоставляется в сумме 250 тыс. рублей.

Налог уплачивается с продажи имущества, приобретенного после 01.01.2016 и находящегося в собственности:

Налог уплачивается с продажи имущества, приобретенного после 01.01.2016 и находящегося в собственности: менее 5 лет — это жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, садовые домики, земельные участки или доли указанного имущества. Вычет предоставляется в сумме 1 млн рублей.

иного имущества, находящегося в собственности менее 3 лет. Вычет предоставляется в сумме 250 тыс. рублей.

Если вышеперечисленное имущество находится в собственности более указанного срока, при его продаже объекта для налогообложения не возникает, соответственно, налог не уплачивается.

Пытаясь уйти от уплаты налогов, физлица идут на различные хитрости, занижая в договорах купли-продажи сумму сделки. В связи с этим Федеральным законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ в НК РФ были внесены поправки, вступившие в силу с 01.01.2016. Согласно изменениям, если сумма по договору купли-продажи меньше 70 процентов кадастровой стоимости продаваемого объекта недвижимого имущества, то для начисления налога берется 70 процентов от кадастровой стоимости.

Пример 1 Петров продает квартиру в 2019 году по договору купли-продажи. Сумма сделки, определенная договором, составляет 2,5 млн рублей. Квартира приобретена Петровым в 2016 году, и ее кадастровая стоимость на 01.01.2017 составляет 3,5 млн рублей. Так как срок владения имуществом составляет менее 5 лет, Петров обязан подать в ИФНС форму 3-НДФЛ и уплатить налог в бюджет в размере 13 процентов. 70 процентов от кадастровой стоимости — это 2 450 тыс. рублей (3 500 000×0,7), сумма по договору больше, поэтому и берется как налогооблагаемая база. Петров может воспользоваться вычетом в размере 1 млн рублей и уменьшить базу налогообложения. Сумма дохода, с которой будет рассчитан налог, составит 1,5 млн рублей (2 500 000 — 1 000 000), налог к уплате составит 195 тыс. рублей (1 500 000×13 процентов).

Физлица при подаче декларации могут уменьшить налогооблагаемый доход на сумму документально подтвержденных расходов, если сделки от покупки и продажи одного и того же объекта приходились на один налоговый период.

Пример 2 Иванова приобрела в 2019 году в собственность дом по договору купли-продажи. Стоимость сделки составила 9 млн рублей. В том же году она продает этот дом за 10 млн рублей. Кадастровая стоимость дома на 01.01.2019 — 11 млн рублей, 70 процентов от кадастровой стоимости — 7 700 000 рублей, что меньше суммы по договору. При подаче декларации Иванова может уменьшить доход от продажи на сумму покупки, налогооблагаемая база составит 1 млн рублей (10 000 000 — 90 00 000), сумма налога к уплате в бюджет составит 130 тыс. рублей (1 000 000×13 процентов). Суммой имущественного вычета в размере 1 млн рублей Иванова уже воспользоваться не может.

Еще одна особенность есть у налоговых вычетов при продаже домов и земельных участков, на которых расположены эти дома. Если вы продаете земельный участок с домом и это указывается все в одном договоре купли-продажи, вычет в размере 1 млн рублей предоставляется на один договор, земля и дом будут учтены как один объект. Если будет два договора купли-продажи, один на жилой дом, а второй — на земельный участок, то вычет по 1 млн рублей будет предоставляться на каждый реализуемый объект.

При продаже иного имущества, находящегося в собственности менее 3 лет, предоставляется вычет в размере 250 тыс. рублей, но в этих случаях разумнее воспользоваться вычетом по расходам на приобретение данного имущества, так как по времени он не ограничен.

Пример 3 Сидоров в 2019 году продает автомобиль за 500 тыс. рублей, который он приобрел в 2018 году за 600 тыс. рублей. Налогооблагаемая база равна нулю (500 000 — 600 000), соответственно, налога к уплате не будет. Но 3-НДФЛ за 2019 год Сидоров обязан предоставить, документально подтвердив сумму расходов.

Срок подачи деклараций и уплаты налога при продаже имущества ограничен. Декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо подать до 30 апреля года, следующего за годом совершения сделок с имуществом. Срок уплаты налога — 15 июля года подачи декларации. Пени и штрафы за непредставление декларации и неуплаты налога большие. Ситуации при сделках с имуществом различные. Для того чтобы не платить пени и штрафы, лучше обратиться за консультацией к специалисту налоговой службы и сделать все вовремя.

Заканчивается год, и с началом нового года начинается декларационная кампания. Хочется, чтобы все максимально и в полном объеме воспользовались льготами, предоставляемыми государством в виде налоговых вычетов, вовремя подавали декларации, возвращали излишне уплаченные налоги и производили оплату обязательных налогов.