Три основных способа передать имущество по наследству, какой из них лучше?

О наследстве написано немало, но вопросов от этого меньше не становится. Многие не могут определиться, как лучше оставить свое имущество наследникам после своей смерти. Не так давно были внесены изменения в ГК РФ, касающиеся наследственного права. Появились новые возможности оставить свое имущество по наследству. Рассмотрим три основным способа передачи имущества по наследству и, самое главное, что лучше выбрать.

Завещание

Если наследник хочет передать имущество после своей смерти конкретным лицам, то самым оптимальным вариантом представляется завещание. Завещание — это добровольное волеизъявление гражданина, который решает, кто получит наследство. Это могут быть родственники, так и совершенно посторонние люди.

Тем не менее, есть ряд важных нюансов. Во-первых, завещание можно оспорить. А возможно это лишь после смерти наследодателя, таким образом, наследодатель уже не сможет подтвердить свою волю в суде. А случаев отмены завещания в судебном практике немало. Во-вторых, завещание не препятствует наследникам с обязательной долей, которые не включены в него. Они все равно имеют право получить не менее половины от того, что причиталось бы при наследовании по закону.

С 2019 года супруги имеют право подать совместное завещание, но главный нюанс заключается в том, что один из супругов может в любой момент отменить его.

Дарение или рента

Передать имущество можно и по договору дарения. По закону это не наследование, соответственно решается проблема с наследниками, имеющими обязательную долю. И оспорить договор дарения куда сложнее, нежели завещание. Но в данном случае возникают риски для наследодателя, так как имущество при его жизни передается в собственность одаряемому.

Такой способ можно применить, если между наследником и наследодателем существует полное доверие и есть потенциальные наследники с обязательной долей, но наследодатель по разным причинам не хочет, чтобы они получили хотя бы часть его имущества.

Как вариант, можно заключить договор пожизненного содержания с иждивением. Тогда жилье тоже переходит в собственность плательщику ренты, который обязуется осуществлять уход и обеспечивать получателя ренты до конца жизни. Такой способ выглядит наиболее оптимальным, так как наследники с обязательной долей претендовать на имущество наследодателя не смогут, а наследодатель будет получать необходимое обеспечение, в противном случае, договор можно расторгнуть в суде. Но есть минус, у получателя ренты возникает обязанность платить налог с полученных средств.

Наследственный договор

Наследственный договор является одним из новых способов решить вопрос с наследством. Такой договор заключается у нотариуса между наследником и наследодателем. В нем могут быть прописаны различные условия, например, некие обязанности наследников перед наследодателем (оказывать материальное содержание, заботиться о питомце и т.п.). При этом, наследодатель имеет право в любом момент его расторгнуть, но убытки наследникам возместить.

Но наследственный договор не способен защитить от наследников с обязательной долей, которые все равно смогут претендовать на часть наследства. Но если таковых нет, то наследственный договор выглядит куда более предпочтительным вариантом перед завещанием, да и отменить его в суде гораздо сложнее, так как он заключается между сторонами и на него не действует тайна, которая распространяется на завещание.

Однозначно советовать, что выбрать нельзя, так как все зависит от конкретной ситуации. Если нет нежеланных наследников с обязательной долей, то лучше рассмотреть способ с завещанием и наследственным договором. Если же есть такие наследники, либо есть риск, что завещание будут оспаривать, то можно рассматривать вопрос передачи своего имущества при жизни, т.е. заключив договор дарения, либо договор пожизненного содержания с иждивением.