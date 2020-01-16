Признаки дробления бизнеса, которые выявляют налоговики. Не делайте так

Составляя рейтинг признаков искусственного дробления бизнеса по степени их убойности, в какой-то момент времени специалисты мы пришли к заключению, что списком из 30 пунктов не всем и не всегда удобно пользоваться.

Уж очень различаются обстоятельства каждого конкретного бизнеса, попавшего в тиски налогового спора. К тому же, можно предположить, что речь идет о самых беспечных налогоплательщиках (поскольку более разумные и вдумчивые, возможно, не только не попали в базу данных арбитражного суда, но их и вовсе выездная налоговая проверка не коснулась).

Таким образом, мы отдельно проинспектировали отрасли (производство, оптовая и розничная торговля) и самые распространенные договорные инструменты (агентский договор, простое товарищество). Более узкие выводы дадут вам больше практической пользы для оценки рисков. Однако и это еще не все.

Допустим, что некий налогоплательщик, игнорируя подсказки инстинкта самосохранения и доводы осторожного главного бухгалтера, регистрирует несколько компаний и дружественных индивидуальных предпринимателей, имитирующих группу независимых друг от друга субъектов. Это не слишком сложная задача. Далее, для подстраховки, он проводит вполне серьезную работу по оформлению отношений в группе, чтобы добиться свойственной реальности полноты. И даже аудиторы пожимают плечами — похоже он справился.

Однако как только доходит до оживления модели бизнеса проведением внутренними расчетов, стремление бизнесмена к полной имитации реальности, как правило, угасает. Это только на бумаге красиво нарисованная схема из кружочков и стрелочек дает налоговый эффект в виде переноса центров прибыли на низконалоговые субъекты группы. В действительности, формируемую прибыль обычно необходимо вернуть туда, где она вновь создаст добавленную стоимость, то есть в операционное звено, обычно работающее на общей системе налогообложения.

В результате появляются зависшие задолженности внутри группы, перекрестные займы, контроль управления расчетными счетам новоиспеченных «спецрежимников» одними и теми же лицами, явно демонстрирующие отсутствие реальной самостоятельности и самодостаточности, что и приводит в конечном счете к констатации «искусственного дробления», о чем мы подробно писали в нашем «Гиде по обвинениям в искусственном дроблении».

Факты контроля финансов в группе компаний составляют сразу два пункта из пяти «снайперских» признаков дробления, то есть тех, которые суд возьмет за основание обвинения в 100% случаев.

Эксперты taxCOACH подготовили перечень основных признаков дробления бизнеса.

1. Единое управление банковскими счетами

Самая распространенная ошибка — управление банковскими счетами якобы независимых субъектов группы с одного и того же IP- или MAC- адресов.

В целях применения УСН при розничных продажах продуктов налогоплательщик позиционировал себя агентом на закупе для нескольких ИП, в том числе своего супруга. Доказательством несамостоятельности принципалов и фиктивности агентских отношений как раз и послужил установленный факт управления банковскими счетами всех субъектов с одного IP-адреса. Кроме того, принципалы выдали доверенности агенту на представление их интересов в банке.

Постановление АС Поволжского округа от 24.01.2019 по делу №А12-1656/2018

При этом установление IP-или MAC- адресов будет являться уже необязательным, если налогоплательщик и не пытался скрыть подконтрольность субъекта, указав себя в качестве единственного уполномоченного на управление его счетом в банковской карточке. Суд прямо указал, что данный факт находит «веским доказательством».

Так, Предприниматель на ОСН хотел получить вычеты по НДС с приобретаемых в лизинг транспортных средств, запчастей к ним и ГСМ. Однако оказание транспортных услуг вел от имени компании на ЕНВД, что не позволило бы ей эти вычеты принять. Поэтому ИП нес НДС-сные затраты и передавал имущество транспортной компании по договору «аренда с экипажем». В итоге на компании и оседала основная часть прибыли направления под ЕНВД, а ИП пытался возместить НДС из бюджета. Единственным лицом, управляющим счетом компании, он назначил себя, занимая в компании должность заместителя директора. Учитывая и взаимозависимость, и подконтрольность, суд в вычетах по НДС предпринимателю отказал, признав это искусственным дроблением.

Постановление АС Поволжского округа от 04.04.2018 по делу № А57-7249/2017

Внимание! Истинный корень проблемы участия собственников во всех субъектах группы — желание полного контроля направлений. Таким образом, налоговые риски в данном случае являются лишь следствием неумелой ликвидации рисков управленческих (в частности, потери владельческого контроля).

Однако механизмов, обеспечивающих этот контроль, но не требующих прямого владения, в отечественном праве достаточно.

2. Фактический контроль финансовых потоков группы

Выручка от безналичных продаж подконтрольных ИП поступала сразу на расчетный счет налогоплательщика. У предпринимателей, делящих площади торговых точек для соблюдения каждым лимита в 150 кв.м. по ЕНВД, никогда не было договора эквайринга.

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.05.2018 по делу № А27-10485/2017

Руководитель налогоплательщика деньги из кассы взаимозависимых розничных компаний просто получал «под отчет» и не возвращал.

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 25.12.2018 по делу № А27-27939/2017

Налоговые органы тщательно анализируют как безналичные расчеты между субъектами, так и устанавливают факты снятия наличных средств, использования банковских векселей для перераспределения средств в группе:

Часть выручки подконтрольного ИП (внимание!) на ОСН снималась в банкоматах сотрудниками налогоплательщика — ООО (ОСН). Другая часть была израсходована предпринимателем на покупку банковских векселей, в тот же день проданных единственному участнику ООО якобы за наличные средства. Далее участник внес векселя в чистые активы общества, и оно уже предъявило их к погашению. Так налоговый орган доказал перераспределение средств от субъекта с более низкой налоговой ставкой и, как следствие, его подконтрольность налогоплательщику, доначислив оставшиеся 7% по налогу на прибыль. Дополнительным доказательством искусственности отношений служил факт оформления поставки в адрес ИП уже после реальной продажи товара конечному покупателю.

Постановление АС Уральского округа от 18 марта 2019 по делу № А76-4195/2018

3. Проведение необычных форм расчетов и необоснованных платежей в группе компаний

Использование при взаиморасчетах векселей, особенно собственных да еще и на регулярной основе — гарантировано привлечет внимание налоговых органов. Основная цель бизнеса, как правило, исключить движение денег по счетам, чтобы уместиться в лимиты по выручке для УСН. Расчеты векселями или взаимозачеты в этом варианте не видны. Но только до момента проверки.

ИП для сохранения УСН оформлял часть выручки от аренды недвижимости путем продажи подконтрольным арендаторам собственных векселей, которые в дальнейшем передавались по цепочке взаимозависимым компаниям группы.

Постановление АС Московского округа от 23.07.2018 по делу № А40-169185/2016

Другим распространенным вариантом минимизации выручки остается оформление платежей от подконтрольных субъектов с назначением «предоставление займа» или «возврат займа».

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 03.07.2017 по делу № А27-2411/2016

Также, как правило, несвойственные независимым контрагентам взаимозачеты привлекают внимание проверяющих:

«ООО с алкогольной лицензией — налогоплательщик, часть площади для обслуживания гостей ресторана сдало в субаренду взаимозависимой компании. При этом арендная плата зачитывалась в счет предоставляемых субарендатором в адрес налогоплательщика займов.

Постановление АС Поволжского округа от 17.05.2019 по делу № А65-27699/2018

4. Несение расходов участниками схемы друг за друга

Если цель любого дробления — сэкономить, то и при имитации группы компаний налогоплательщик свои затраты старается минимизировать. По этой причине и появляется несение расходов одним лицом в интересах другого: закуп спец. одежды на всех, оплата используемого программного обеспечения, взаимодействие с коммунальными службами. Так дешевле.

По всем торговым точкам, якобы принадлежащим другим шести индивидуальным предпринимателям, применяющим ЕНВД, все расходы нес один ИП-налогоплательщик. Только с его счета шла оплата за коммунальные услуги, охрану, телефону связь и т.п.

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.05.2018 по делу № А27-10485/2017

или Мебель, кухонное и торговое оборудование сети ресторанов приобретались одними компаниями, а использовали их другие.

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 06.03.2019г по делу № А32-44581/2017

5. Зависшая кредиторская задолженность внутри группы компаний

Наличие продолжительно непогашаемых долгов между контрагентами — один из ярких признаков согласованности их действий. Вряд ли действительно независимый поставщик может позволить себе годами не взыскивать задолженность покупателя, не предъявляя претензий, да еще продолжая отгрузки. Такой альтруизм не свойственен нормальным хозяйственным отношениям. На практике причин этому несколько:

Деньги нужны в обороте. Поэтому контрагентам поступает ровно столько, сколько необходимо для покрытия своих расходов. В лучшем случае закладывается минимальная прибыльность;

Отсутствие механизма реинвестирования средств. Задолженность не погашается, так как нет понимания, куда дальше денежные средства будут переправлены. Выплата дивидендов? Это дополнительные расходы в виде НДФЛ 13%, да еще скорее всего участником псевдо-контрагента является номинальное лицо. Вернуть займом? Деловую цель отношений не усилит.

Опять же «предпринимательская жаба». Распространена в силу разных методов учета у субъектов на ОСН и упрощенцев. Первый (на ОСН), еще не заплатив, «бумажные» затраты поставит себе в расходы по налогу на прибыль. У второго (на УСН) до момента физического поступления денег на расчетный счет налоговых обязательств по такой сделке не возникает. Дополнительно — можно контролировать соблюдение лимитов по выручке для спец. режима.

Заказчик на ОСН оформлял привлечение пяти подконтрольных подрядчиков на УСН. За три года зависшая задолженность налогоплательщика перед ними достигла 1 млрд. руб. Даже величина не уплаченного УСН внушительна, что не могло не привлечь внимания.

Постановление АС Дальневосточного округа от 4 июля 2018 по делу № А59-2443/2017

6. Беспроцентные и иные нерыночные условия займов

Займы и начисляемые по ним проценты регулярно становятся объектом пристального внимания в рамках налоговых проверок. Однако не только правомерность самого учета процентов при уменьшении налоговой базы волнует налогового инспектора.

Ситуации, когда прибыль, полученная отдельными компаниями, претендующими на самостоятельность, стекается в виде беспроцентных займов в единый центр, рассматривается как доказательство «искусственного дробления бизнеса».

Выручка подконтрольных юридических лиц сразу передавалась бенефициару (ИП) в форме беспроцентных займов, которые не возвращались. Суды приравняли эти суммы к выручке ИП, в связи с чем ИП утратил право на применение УСН.

Конечно, любая проводимая нами систематизация условна. Как во всем, что связано с искусственным дроблением, итоговое решение о правомерности или неправомерности действий налогоплательщика за совокупностью факторов имевших место в конкретном случае. Вернее за тем, как эту совокупность оценит конкретный судья. Наша задача — проводимой систематизацией обозначить правильные ориентиры для бизнеса. Пока время есть.